Invitation aux médias - Annonce sur les évaluations environnementales
QUÉBEC, le 7 déc. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Bernard Drainville, invite les représentants des médias à une conférence de presse portant sur un projet de règlement pour gagner en efficience dans les évaluations environnementales.
Le lundi 8 décembre, à 10 h
Québec
Les représentants des médias doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le lundi 8 décembre 2025, à 8 h 30. Le lieu où se tiendra l'activité sera uniquement confirmé aux journalistes accrédités.
