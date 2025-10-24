Protection de l'orignal - Bilan de l'opération Point de mire

QUÉBEC, le 24 oct. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a mené l'opération Point de mire les 18,19 et 20 octobre derniers dans la zone de chasse 1, située en Gaspésie. Plus de 70 agents de protection de la faune ont été mobilisés afin d'assurer le respect de la réglementation en lien avec la chasse à l'orignal et de s'assurer de son application.

Cette opération avait pour objectif de protéger les orignaux de la zone 1 pendant la saison de chasse en mettant fin à des pratiques illégales, notamment la chasse sans permis ou sans permis de chasse à la femelle orignal, le dépassement de la limite de gibier et la possession illégale de gibier, la possession d'une arme à feu chargée à bord d'un véhicule et la chasse de nuit au gros gibier. La zone de chasse 1 a été choisie en raison de la grande concentration d'orignaux et du nombre élevé de chasseurs présents à cette période de l'année.

L'opération Point de mire découle des informations collectées et des signalements reçus dans le cadre des opérations Panache qui ont eu lieu lors des saisons de chasse 2023 et 2024 dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.

Résultats partiels de l'opération Point de mire :

Plus de 90 infractions ont été constatées;

Huit dossiers d'enquête ont été ouverts jusqu'à présent;

Le dépôt de plus de 90 chefs d'accusation est projeté;

Trois orignaux ont été saisis;

Les principales infractions constatées à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune associées au prélèvement de l'orignal lors de l'opération Point de mire sont les suivantes : Avoir tué du gros gibier au-delà de la quantité déterminée par le règlement; Avoir eu en sa possession du gros gibier chassé en contravention avec la loi; Avoir chassé du gros gibier sans être titulaire d'un permis délivré à cette fin; Avoir chassé la nuit le gros gibier avec un projecteur; Avoir eu en sa possession, alors qu'il était sur un véhicule ou à bord d'un véhicule, une arme à feu contenant une cartouche non percutée, placée dans la chambre, le magasin ou le chargeur, lorsque ce dernier est attaché à l'arme; Avoir eu en sa possession la nuit, alors qu'il était sur un véhicule ou à bord d'un véhicule, une arme à feu non insérée dans un étui; Avoir omis, aussitôt l'animal mort, de détacher de son permis de chasse le coupon de transport et de l'attacher à l'animal mort; Avoir chassé sans dossard; Avoir chassé hors zone; Avoir entravé un agent de protection de la faune; Avoir chassé sous l'effet de l'alcool; Avoir sciemment fait obstacle à une personne effectuant légalement une activité de chasse.



Notons que la totalité du gibier saisi a pu être remis à des organismes caritatifs et à des banques alimentaires.

La collaboration citoyenne : un levier essentiel pour lutter contre le braconnage

En tout temps et de manière confidentielle, les citoyens sont invités à aider la Protection de la faune du Québec à contrer le braconnage et à préserver la population d'orignaux en signalant tout acte de braconnage, situation suspecte ou geste allant à l'encontre de la faune et de ses habitats.

Tout acte de braconnage ou geste allant à l'encontre de la faune peut être signalé de façon confidentielle au 1 800 463-2191 ou par Internet à SOS Braconnage - Urgence faune sauvage.

Faits saillants :

La zone de chasse 1 est fréquentée par plus de 25 000 chasseurs d'orignaux provenant des quatre coins du Québec, soit près de 15 % des chasseurs d'orignaux du Québec.

Les chasseurs sportifs contribuent directement à préserver la population d'orignaux et la biodiversité du Québec par l'exercice de pratiques responsables lors de leurs activités de prélèvement.

Les responsabilités qui incombent directement aux chausseurs sportifs pour préserver le cheptel d'orignaux et la nature québécoise sont les suivantes : Respecter les obligations relatives aux limites de prise, car abattre plus d'un orignal est illégal et injuste envers les chasseurs qui souhaitent profiter du secteur de chasse selon les règles, en plus d'avoir un impact négatif sur la population d'orignaux; Identifier correctement l'orignal avant de l'abattre afin d'éviter de tuer une femelle ou un veau.

Les cas de braconnage, qu'ils soient délibérés ou attribuables à un comportement négligent, font l'objet d'enquêtes par les agents de protection de la faune et ils sont traités comme le prévoit la loi.

La chasse de nuit, en plus d'être illégale, constitue une réelle menace pour la sécurité des citoyens.

Les montants des amendes associés au double abattage peuvent atteindre 12 500 $ et mener à l'annulation du certificat du chasseur.

