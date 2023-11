Protection de l'orignal - Bilan de l'opération Panache au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie

QUÉBEC, le 20 nov. 2023 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a réalisé une opération de visibilité et de prévention visant la protection de l'orignal, du 13 au 19 octobre 2023. Les secteurs visés étaient les zones de chasse 1 et 2, qui se trouvent dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Déployée par la Protection de la faune du Québec (PFQ), l'opération Panache a mobilisé une centaine d'agents qui sont allés à la rencontre des chasseuses et des chasseurs des régions ciblées afin de les sensibiliser aux prélèvements illégaux d'orignaux.

L'opération leur a également permis de recueillir des renseignements pour d'éventuelles enquêtes et poursuites. Les agents ont pu compter sur l'expertise de deux escouades canines, de deux escouades de pilotes de drones de la PFQ, ainsi que sur la collaboration de deux partenaires externes :

La Sûreté du Québec, notamment à l'occasion de barrages routiers;

Les assistants à la protection de la faune de la majorité des territoires fauniques structurés des secteurs ciblés.

Les secteurs du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie ont été ciblés en raison de la grande concentration d'orignaux et de chasseurs sportifs qu'on y trouve durant cette période.

Résultats partiels de l'opération Panache :

En tout, au moins 6 400 personnes ont été rencontrées par les agents de protection de la faune sur le terrain;

personnes ont été rencontrées par les agents de protection de la faune sur le terrain; Au moins 85 signalements citoyens découlant de l'approche des agents lors de l'opération Panache ont été enregistrés au centre d'appels de la Protection de la faune du Québec;

signalements citoyens découlant de l'approche des agents lors de l'opération Panache ont été enregistrés au centre d'appels de la Protection de la faune du Québec; Plus de 240 dossiers d'enquête ont été ouverts jusqu'à présent, dont une enquête touchant l'abattage illégal d'un caribou montagnard de la Gaspésie. Mentionnons que chaque dossier d'enquête peut impliquer plus d'un suspect;

dossiers d'enquête ont été ouverts jusqu'à présent, dont une enquête touchant l'abattage illégal d'un caribou montagnard de la Gaspésie. Mentionnons que chaque dossier d'enquête peut impliquer plus d'un suspect; Le dépôt de plus de 500 chefs d'accusation est projeté, totalisant pour l'instant plus de 275 000 $ d'amendes;

chefs d'accusation est projeté, totalisant pour l'instant plus de d'amendes; Les principales infractions constatées à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune associées au prélèvement de l'orignal lors de l'opération Panache sont les suivantes : Chasse sans permis; Chasse hors zone; Dépassement de la limite de gibier; Possession illégale de gibier; Omission d'apposer son coupon de transport sur son gros gibier; Possession d'une arme à feu chargée à bord d'un véhicule; Chasse sans dossard;

Les saisies effectuées lors de l'opération Panache sont essentiellement du gibier, soit un caribou montagnard de la Gaspésie, 43 orignaux, un lynx et plusieurs gélinottes. Deux armes à feu ont été saisies;

caribou montagnard de la Gaspésie, orignaux, lynx et plusieurs gélinottes. armes à feu ont été saisies; Si l'état de la viande saisie le permettait, et si le gibier n'était pas requis à des fins d'expertise dans le cadre des enquêtes en cours, les portions comestibles ont été remises à des organismes caritatifs et à des banques alimentaires. Notons que la vaste majorité du gibier saisi a pu être remis à de tels organismes.

Enquête en cours - Abattage illégal d'un caribou montagnard de la Gaspésie

Le 18 octobre dernier, des suspects ont été rencontrés par les agents de protection de la faune à la suite de l'abattage illégal d'un caribou montagnard de la Gaspésie, une espèce désignée « menacée » au Québec depuis 2009 et « en voie de disparition » depuis 2003 au Canada.

Le caribou abattu était porteur d'un collier télémétrique. Il s'agit de l'une des femelles capturées et mises en enclos à l'hiver 2023. Elle a été libérée avec les autres femelles à la fin du mois d'août après les recommandations d'un comité scientifique consultatif externe. La viande du caribou saisie a été conservée à des fins d'expertise dans le cadre de l'enquête en cours.

La PFQ assure un suivi serré de ce dossier et les agents de protection de la faune prendront tous les moyens à leur disposition pour ce faire. D'ailleurs, dès l'après-midi du 15 octobre 2023, ils se sont rendus sur les lieux, accompagnés d'une équipe cynophile (maître-chien) et d'un pilote de drone de la PFQ, afin de démarrer l'enquête. L'enquête et l'analyse des éléments de preuve sont toujours en cours. Afin de veiller à la poursuite optimale de l'enquête, aucune information complémentaire ne sera fournie.

Importance de la collaboration de la population pour signaler les actes de braconnage

Les citoyens sont invités à poursuivre leur collaboration en signalant tout acte de braconnage ou geste allant à l'encontre de notre patrimoine faunique ou de ses habitats à SOS Braconnage - Urgence faune sauvage au 1 800 463-2191, par Internet au SOS Braconnage - Urgence faune sauvage ou au bureau de la Protection de la faune le plus près, via le réseau régional. L'information demeure confidentielle.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère, ou pour en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le site Web du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et les réseaux sociaux :

MELCCFP - Chasse et Pêche /

Twitter du MELCCFP (@EnvironnementQc)

Information :

Relations avec les médias

Ministère de l'Environnement,

de la Lutte contre les changements climatiques, de la

Faune et des Parcs

[email protected]

Tél. : 418 521-3991

SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs