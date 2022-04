Protection de l'environnement - Un investissement de plus de 800 000 $ pour soutenir les écoles dans leur gestion des matières résiduelles

QUÉBEC, le 4 avril 2022 /CNW Telbec/ - Pour placer l'environnement à l'avant-plan dans les écoles secondaires et pour permettre aux jeunes de réduire leur empreinte écologique, l'adjoint parlementaire du premier ministre, volet jeunesse, Samuel Poulin, et la présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC, Sonia Gagné, annoncent que le Secrétariat à la jeunesse accordera une aide financière de 416 250 $ à la Fondation Monique-Fitz-Back pour la mise en œuvre de sa campagne de mobilisation Gère tes matières. Une aide financière additionnelle de 416 250 $ sera également accordée à la Fondation par RECYC-QUÉBEC.

Pas moins de 60 établissements d'enseignement de niveau secondaire un peu partout au Québec bénéficieront de l'accompagnement nécessaire pour implanter des pratiques de gestion des matières résiduelles efficaces. Le projet se fera en étroite collaboration avec les comités verts et les conseils étudiants. Des activités seront également développées pour l'ensemble des écoles secondaires du Québec : des journées de mobilisation pour offrir aux jeunes les moyens nécessaires pour réduire leur empreinte écologique, une trousse d'activités pédagogiques en lien avec la gestion des matières résiduelles et un concours d'embellissement des emplacements de tri dans les établissements.

Citations :

« La lutte contre les changements climatiques et la gestion des matières résiduelles vont de pair. Le programme Gère tes matières est proactif et va implanter les bonnes habitudes de recyclage directement dans les écoles, à un âge où on a envie de changer le monde. Ce sont ces adultes de demain qui pourront dès aujourd'hui prendre soin de notre planète et participer activement à la lutte contre les changements climatiques. S'il est vrai qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre les bons gestes, autant commencer tôt! Je félicite la Fondation Monique-Fitz-Back pour ce projet d'envergure, aussi bénéfique pour notre environnement que pour nos jeunes. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse

« L'électrification et la lutte contre les changements climatiques s'appuient sur une utilisation efficace de l'énergie et des ressources. Or, les millions de tonnes de matières résiduelles produites chaque année au Québec recèlent un potentiel indéniable à exploiter. Pour créer une société sans gaspillage, le Québec doit gérer plus sainement ses matières résiduelles. Pour ce faire, il a besoin de l'effort individuel des Québécoises et des Québécois de tous âges. Heureusement, grâce au programme Gère tes matières, des milliers de jeunes du secondaire pourront à la fois poser le bon geste et convaincre leurs aînés d'en faire autant. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

« J'ai une grande confiance en l'avenir quand je regarde les jeunes qui sont dans nos écoles en ce moment. Leur donner des outils de plus pour apprendre à mieux gérer les matières résiduelles constitue certainement une initiative porteuse pour l'environnement. C'est une illustration parfaite que nos écoles sont avant tout des milieux de vie riches où les apprentissages ne sont pas que de nature académique. Je salue l'engagement de tous les partenaires impliqués qui vont travailler avec nos élèves dans les prochaines années grâce à ce programme. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« En entreprenant dans leurs écoles des projets concrets liés à la réduction à la source, au réemploi, au recyclage et à la valorisation, les jeunes contribuent activement à ramener les établissements scolaires à l'avant-garde d'une saine gestion des matières résiduelles. RECYC-QUÉBEC est fière de contribuer à la réalisation de l'initiative Gère tes matières, puisque le secteur de l'éducation tient un rôle central dans l'atteinte de l'objectif d'un Québec sans gaspillage. »

Sonia Gagné, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC

« Ramener les écoles à l'avant-plan de la gestion des matières résiduelles est un projet ambitieux, mais nous sommes confiants d'y arriver. Tout d'abord en mettant en action les jeunes qui, comme le disait Monique Fitz-Back, sont "les plus beaux moteurs de transformation sociale qui soient", puis en impliquant l'ensemble du personnel des établissements scolaires. Nous pouvons également compter sur l'expertise reconnue de l'organisme Québec'ERE, notre grand partenaire dans cette aventure, ainsi que sur un partenariat d'envergure avec Cascades. Les jeunes du Québec sont en mode solution; c'est pourquoi nous les accompagnerons avec ferveur au cours des prochaines années. »

Jean-Pierre Denis, président de la Fondation Monique-Fitz-Back

