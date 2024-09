TORONTO, le 5 sept. 2024 /CNW/ - Paul Dubé, Ombudsman de l'Ontario, a annoncé aujourd'hui la tenue d'une enquête sur la pratique des agences de bien-être de l'enfance consistant à placer de jeunes enfants et des adolescent(e)s dans des hôtels, motels, bureaux et caravanes-roulottes.

L'Ombudsman a lancé cette enquête de sa propre initiative à la suite de rapports au sujet d'enfants logé(e)s de façon inappropriée dans ce genre d'endroit. Des membres de son personnel ont déjà rencontré certain(e)s des enfants et jeunes pour constater leurs conditions de vie et entendre leurs préoccupations directement.

« Nous sommes au courant de nombreux incidents partout dans la province où des enfants ont été placé(e)s dans des endroits sans permis, et dans bien des cas, cela soulève de graves inquiétudes pour leur sécurité, leur vie privée et leur confort. » a dit l'Ombudsman.

Certaines sociétés d'aide à l'enfance ont indiqué placer des enfants dans ces endroits sans permis - y compris dans leurs propres locaux - en dernier recours, faute de solutions adéquates de logement, notamment pour des jeunes ayant des besoins particuliers et/ou des comportements difficiles.

Outre cette pratique adoptée par les sociétés d'aide à l'enfance, l'enquête examinera la façon dont le ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires y répond. « Nous avons l'intention de déterminer ce qui se passe et pourquoi, et de faire des recommandations, si nécessaire, pour s'assurer que les droits de ces jeunes vulnérables sont respectés. » a expliqué l'Ombudsman Dubé.

L'Unité des enfants et des jeunes de l'Ombudsman mènera l'enquête avec l'Équipe d'intervention spéciale de l'Ombudsman.

Les personnes détenant de l'information en lien avec cette enquête sont priées d'écrire ou de téléphoner à l'Unité des enfants et des jeunes : en ligne, à [email protected] ou au 1-800-263-2841.

Also available in English

Au sujet de l'Ombudsman : Le Bureau de l'Ombudsman a été établi en 1975. L'Ombudsman est un officier indépendant et impartial de l'Assemblée législative de l'Ontario. Aux termes de la Loi sur l'ombudsman, l'Ombudsman examine et règle les plaintes et répond aux demandes de renseignements du public au sujet des organismes gouvernementaux provinciaux ainsi que des services en français, des services de protection de l'enfance, des municipalités, des universités et des conseils scolaires. Ses enquêtes systémiques ont été bénéfiques à des millions d'Ontarien(ne)s en déclenchant de vastes réformes.

Depuis la formation de l'Unité des enfants et des jeunes en 2019, le personnel de l'Ombudsman a traité quelque 8 000 dossiers de jeunes pris(es) en charge et 1 000 dossiers en lien avec les centres de justice pour la jeunesse. L'Unité a réalisé quatre enquêtes ayant produit 112 recommandations (toutes acceptées) pour améliorer les services et protéger les droits des jeunes. En tant qu'Ombudsman pour chaque enfant en Ontario, il aide aussi les enfants et les familles dans les dossiers touchant l'éducation, les besoins particuliers, et bien plus.

SOURCE Ombudsman Ontario

Pour en savoir plus : Razane Changuit, agente des communications, Unité des enfants et des jeunes, [email protected]; Patrick Cochrane, agent des communications, Unité des enfants et des jeunes, [email protected]