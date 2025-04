Prospérité Canada lance un programme national et un appel de propositions afin d'étendre les services gratuits en matière d'autonomisation financière aux ménages ayant de faibles revenus et des revenus modestes.

TORONTO, le 7 avril 2025 /CNW/ - aujourd'hui, l'organisme de bienfaisance canadien Prospérité Canada a annoncé un appel de propositions à l'échelle du pays dans le cadre de son nouveau programme -- Avenir résilient : Assurer le bien-être financier de toutes les Canadiennes et de tous les Canadiens.

Soutenu par un investissement de 60 millions de dollars réparti sur plus de quatre ans dans le cadre du Programme de partenariats pour le développement social -- volet enfants et familles du gouvernement du Canada, le programme Avenir résilient aidera les organismes communautaires à fournir des services d'autonomisation financière indispensables qui sont adaptés aux personnes ayant de faibles revenus ou des revenus modestes. Cela comprendra des services d'aide pour la production des déclarations de revenus et pour accéder aux mesures d'aide ainsi que des services d'accompagnement et de consultation.

« Nous nous réjouissons de lancer ce programme historique visant à étendre les services gratuits en matière d'autonomisation financière aux communautés à travers le Canada », a fait remarquer Elizabeth Mulholland, PDG de Prospérité Canada. « Notre objectif est d'offrir une aide financière de grande qualité aux personnes qui en ont le plus besoin, afin que toutes les Canadiennes et tous les Canadiens disposent de la capacité financière, des outils et des conseils qui leur sont nécessaires pour renforcer leur stabilité financière et leur bien-être financier ».

Le programme Avenir résilient devrait aider un million de Canadiennes et de Canadiens les plus touchés par les problèmes d'accessibilité financière à renforcer leur stabilité financière et leur bien-être financier, et à accéder à des prestations de revenu et à des crédits d'impôt totalisant deux milliards de dollars auxquels ces personnes ont droit, mais qu'elles ne reçoivent pas encore.

Le programme offrira des fonds et de l'équipement aux organismes communautaires afin qu'ils puissent fournir des services d'autonomisation financière sur mesure, former d'autres organismes et établir des partenariats et des réseaux d'orientation afin d'étendre la portée et l'impact de leurs services, en particulier auprès des communautés mal desservies.

Les demandes de financement pourront être présentées à partir du 7 avril 2025 jusqu'à la mi-mai 2025.

Les organismes admissibles peuvent demander un financement de trois ans et demi dans le cadre de l'un des trois volets de financement ci-dessous, conçus pour faire en sorte que les services atteignent diverses régions et populations :

Centres d'autonomisation financière -- Jusqu'à un million de dollars par an pour des organismes régionaux ou s'adressant aux populations prioritaires, qui fourniront des services de base en matière d'autonomisation financière ainsi que des formations et un renforcement des capacités, et qui collaboreront avec des organismes alliés pour adapter les services et les ressources aux communautés mal desservies.

Partenaires d'autonomisation financière -- Jusqu'à 300 000 dollars par an pour les organismes communautaires qui fournissent des services de base en matière d'autonomisation financière.

Partenaires de croissance pour les populations prioritaires -- Jusqu'à 200 000 dollars par an pour les organismes qui ont une expertise dans le soutien aux communautés canadiennes noires, aux peuples autochtones ou aux personnes en situation de handicap et qui souhaitent fournir des services d'autonomisation financière sur mesure à ces communautés.

Qui peut présenter une demande?

Prospérité Canada invite les organismes de bienfaisance enregistrés et les organismes sans but lucratif à présenter leur candidature.

Pour de plus amples renseignements

Les organismes intéressés sont invités à consulter le portail de candidature du programme Avenir résilient à l'adresse suivante : http://community.prospercanada.org/.

Pour de plus amples renseignements sur la façon de présenter une demande, sur les prochaines séances d'information (en anglais et en français) et sur la façon de s'inscrire pour recevoir les mises à jour de la demande, consultez notre portail ou envoyez un courriel à l'adresse suivante : [email protected].

Prospérité Canada

Prospérité Canada est un organisme de bienfaisance canadien qui se consacre à élargir, grâce à des politiques et à des programmes novateurs, les possibilités économiques des Canadiennes et Canadiens vivant dans la pauvreté. En tant que chef de file canadien dans le domaine de l'autonomisation financière, Prospérité Canada travaille en collaboration avec les gouvernements, les entreprises et les partenaires communautaires afin d'élaborer et de promouvoir des politiques, des programmes et des ressources qui éliminent les obstacles et aident une plus grande partie de la population canadienne à prospérer. Pour en savoir plus, consultez le site Web www.prospercanada.org.

Personne-ressource pour les médias : Wendy Abbott-Serroul, Prospérité Canada, Tél. : 416-993 6409, [email protected]