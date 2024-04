Singular a permis à Prose de propulser la beauté personnalisée et la chaîne d'approvisionnement sur commande à une échelle sans précédent avec un chiffre d'affaires de près d'un demi-milliard de dollars et plus de 15 millions de produits de beauté fabriqués sur commande dans son centre de personnalisation de Brooklyn. C'est une démonstration claire de la façon dont l'IA peut améliorer la personnalisation de la beauté et accroître la satisfaction des consommateurs.

Prose utilise les quatre composantes intégrées de la plateforme de technologie de beauté alimentée par l'IA :

Singular ID analyse et recueille les besoins et les objectifs de beauté d'une personne, en commençant par la conception d'une vue complète du profil de beauté de celle-ci. De la compréhension du mode de vie d'une personne à l'environnement dans lequel elle vit, ces facteurs se combinent pour créer un profil de beauté unique et holistique et faire en sorte que chaque solution soit aussi individuelle que la personne pour laquelle elle est conçue.

« Cette plateforme, que Prose utilise depuis 2017, souligne notre foi dans le pouvoir de l'IA, des logiciels et des technologies matérielles pour faire progresser l'industrie de la beauté. Il envisage un avenir où chaque produit et expérience est aussi unique que la personne qu'il sert », a déclaré Arnaud Plas, chef de la direction et cofondateur de Prose. « Prose a été la pionnière dans l'utilisation de Singular pour réaliser sa vision de « haute personnalisation » en matière de soins capillaires, puis de soins de la peau, établissant ainsi une nouvelle norme dans l'industrie. »

Prose, la marque reconnue pour offrir des traitements capillaires personnalisés, a récemment lancé la première gamme de soins axés sur l'IA afin d'offrir des formules vraiment personnalisées qui évoluent avec le temps et ciblent plusieurs problèmes de peau en même temps. Prose utilise Singular pour personnaliser les soins grâce à plus de 15 millions de combinaisons possibles de formules de soin de la peau.

« Nous savons que l'industrie de la beauté est mûre pour l'évolution technologique - le nombre écrasant de produits offerts crée à la fois une occasion et un défi, et c'est là que Singular entre en jeu », a déclaré Nicolas Mussat, cofondateur et chef des technologies de Prose. « Nous tirons parti de l'intelligence artificielle pour transformer les données en valeur - en personnalisant les formules et les routines pour percer le vaste marché de la beauté, en veillant à ce que les consommateurs obtiennent exactement ce dont ils ont besoin, et rien d'autre. »

« Singular nous permet non seulement d'offrir une personnalisation, mais aussi une personnalisation à grande échelle », a déclaré Anthony Perdigao, chef de l'exploitation de Prose. « Sans cette technologie de pointe, nous ne serions pas en mesure de comprendre les besoins uniques en beauté de millions de consommateurs et de créer un produit spécifique pour chaque personne. Avec Singular, nous avons pu le faire pour Prose. »

Singular permet également à l'industrie de la beauté de fonctionner de façon plus durable grâce à son processus de fabrication sur commande qui réduit les déchets excédentaires, ce qui se traduit par une incidence très grande sur le bien-être du monde.

À propos de Prose

Prose est une marque de vente directe au consommateur de technologie de beauté reconnue pour la création de soins capillaires et de soins de la peau sur mesure et sur commande qui visent à révolutionner le secteur des biens de consommation emballés. Prose a brisé le concept selon lequel la production de masse au détail est la seule solution. Combinant une approche axée sur la technologie à un concept « de style apothicaire », les produits Prose sont fabriqués sur commande et offrent des ingrédients naturels de qualité supérieure. La marque, qui soutient l'exploitation durable, est une société d'intérêt certifiée carboneutre et certifiée B.

