Le chef de file mondial de la personnalisation de la beauté ouvre un nouveau centre de personnalisation dans la région de Los Angeles pour répondre à la demande croissante des consommateurs, marquant une première expansion hors de New York

LOS ANGELES, 5 juin 2025 /CNW/ - Prose, chef de file mondial de la personnalisation établi à New York et reconnu pour ses soins personnalisés des cheveux et de la peau alimentés par l'IA, a annoncé aujourd'hui l'expansion de ses activités avec un nouveau centre de personnalisation de pointe à Commerce, en Californie. Cette expansion souligne le dévouement de Prose à servir sa clientèle en croissance rapide sur la côte ouest et au-delà, tout en faisant progresser les pratiques de fabrication durables et novatrices.

Au cœur du succès de Prose se trouve Singular, sa plateforme exclusive de technologie de beauté alimentée par l'IA, dévoilée l'an dernier et qui a révolutionné la beauté personnalisée à grande échelle. L'élan de Prose, marqué par une croissance de 29 % et des revenus de 165 millions de dollars en 2024, a stimulé la nécessité d'accroître la capacité de Singular. Le nouveau centre de personnalisation jouera un rôle central dans le soutien de cette expansion, permettant une efficacité et une évolutivité encore plus grandes dans la production de beauté personnalisée.

Le nouveau centre de personnalisation s'étend sur 43 000 pieds carrés et est conçu pour refléter les systèmes de personnalisation automatisés avancés de l'emplacement phare de Prose situé à Brooklyn. Grâce à un investissement de 9 millions de dollars, cette expansion permet à Prose d'accroître considérablement sa capacité de production globale de produits sur mesure pour les soins capillaires, les soins de la peau et les suppléments.

« Cette expansion marque une étape importante dans l'évolution de Prose, nous permettant de répondre à la demande croissante de clients aux États-Unis et au Canada », a déclaré Arnaud Plas, chef de la direction et cofondateur de Prose. « Nous sommes impatients de nous appuyer sur ce nouveau centre de personnalisation de pointe pour offrir des solutions de beauté personnalisées et établir une nouvelle norme pour l'industrie. »

« La région de Los Angeles était le choix idéal pour notre nouveau centre de personnalisation en raison de sa proximité avec nos clients de la côte ouest », a déclaré Anthony Perdigao, chef de l'exploitation de Prose. « En positionnant stratégiquement nos activités dans le sud de la Californie, nous réduisons considérablement les délais d'expédition pour près de 50 % des clients, ce qui améliore notre capacité à offrir des solutions de beauté personnalisées avec rapidité et efficacité. »

Le développement durable est une pierre angulaire des activités de fabrication sur commande de Prose. Non seulement l'expansion permettra de réduire le temps d'expédition, mais elle se traduira également par des économies d'émissions de 50 % pour le transport en aval, soit 1,04 ktCO2e de carbone. Les autres caractéristiques du centre de personnalisation comprennent l'intégration d'éléments d'énergie renouvelable et de conception écoénergétique dans l'éclairage, la consommation d'eau et l'aménagement global. Le système automatisé de personnalisation réduira au minimum les déchets excédentaires et l'empreinte carbone grâce à un processus de fabrication sur commande novateur et évolutif.

« Notre nouveau centre de personnalisation représente notre engagement envers la fabrication durable et responsable », a déclaré Helen Nwosu, vice-présidente de la division Impact social. « Nous sommes fiers de tirer parti d'une technologie de pointe et d'une planification stratégique pour minimiser l'impact carbone et réduire notre empreinte environnementale globale tout en maintenant la plus haute qualité de nos produits. »

À propos de Prose

Prose est une marque de vente directe au consommateur de technologie de beauté reconnue pour la création de soins capillaires et de soins de la peau sur mesure et sur commande qui visent à révolutionner le secteur des biens de consommation emballés. Prose a brisé le concept selon lequel la production de masse au détail est la seule solution. Combinant une approche axée sur la technologie à un concept « de style apothicaire », les produits Prose sont fabriqués sur commande et offrent des ingrédients naturels de qualité supérieure. La marque, qui soutient l'exploitation durable, est une société d'intérêt certifiée carboneutre et certifiée B.

À propos de Singular

Singular est une plateforme exclusive de technologie de beauté alimentée par l'IA, qui transforme la beauté personnalisée à grande échelle grâce à des technologies logicielles et matérielles novatrices. En analysant un large éventail de facteurs, des préférences individuelles aux influences environnementales, Singular permet à des marques comme Prose de créer des formulations de soins capillaires et de soins de la peau véritablement personnalisées. La plateforme alimente le processus de personnalisation de bout en bout de Prose, de la sélection des ingrédients à la fabrication durable sur commande.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2142351/Prose_Logo.jpg

SOURCE Prose

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]