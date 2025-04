Le nouveau sérum personnalisé pour le cuir chevelu est spécialement conçu pour vous avec une formule basée sur plus de 85 facteurs.

NEW YORK, 30 avril 2025 /CNW/ - Prose, chef de file mondial de la personnalisation, est heureuse de dévoiler le dernier ajout à sa gamme de soins capillaires : le sérum personnalisé pour le cuir chevelu.

À une époque où une majorité de femmes aux États-Unis (60 %) déclarent avoir un cuir chevelu sensible*, Prose lance un sérum personnalisé pour le cuir chevelu - parce que les cheveux sains n'existent pas sans un cuir chevelu sain. La formule personnalisée du produit est conçue pour vous, avec plus de 85 facteurs qui répondent aux besoins, aux préoccupations et aux environnements individuels en matière de cuir chevelu, grâce à une combinaison unique d'ingrédients naturels. Sa formule légère de congé absorbe rapidement et est facile à appliquer, parfaite pour une utilisation quotidienne.

« Notre équipe de recherche et développement a veillé à ce que cette dernière innovation soit soutenue par la science pour offrir des formules personnalisées qui optimisent la santé du cuir chevelu des consommateurs. « Alimenté par plus de 99 % des ingrédients d'origine naturelle, le tout nouveau sérum de cuir chevelu est formulé pour soutenir des cheveux plus complets, plus forts et plus résilients, a déclaré Marie Mignon, officière scientifique en chef, Prose.

Certifiée comme étant « respectueuse du microbiome », cette nouvelle innovation respecte l'équilibre et la diversité du microbiome du cuir chevelu, évitant l'irritation, la sensibilité, la lubrification ou la sécheresse du cuir chevelu et l'exfoliation. Pour les personnes qui prennent des suppléments capillaires Prose Root Source™, ce nouveau produit fonctionnera en synchronisation grâce à une routine holistique d'entrée et de sortie pour améliorer la santé du cuir chevelu. Il travaille également aux côtés du masque à cuir chevelu personnalisé Prose en mettant l'accent sur l'équilibre du microbiome en raison de la présence d'ingrédients prébiotiques courants (Kombucha & Tea Prebiotics) dans les deux produits.

« Un cuir chevelu sain est le fondement d'une coiffure forte et dynamique, et il continue d'être négligé dans les routines de soins capillaires », a déclaré Bridgette Hill, trichologue certifiée. « Le sérum personnalisé pour le cuir chevelu de Prose est une excellente option pour les soins personnalisés du cuir chevelu, essentiel à la croissance optimale des cheveux. En répondant aux besoins individuels en cuir chevelu et en soutenant le microbiome au moyen d'ingrédients naturels et scientifiques, ce sérum offre une solution ciblée pour promouvoir un environnement équilibré et sain pour le cuir chevelu. »

Tous les produits Prose ne sont jamais jetés au rebut, et le sérum de cuir chevelu personnalisé ne fait pas exception, fabriqué avec des bouteilles de verre entièrement recyclables, car Prose continue d'accorder la priorité à la réduction des déchets. Le sérum de cuir chevelu personnalisé Prose est disponible à l'achat aux États-Unis et au Canada sur Prose.com à partir de 56 $ US pour les États-Unis et de 74 $ CA pour le Canada. Suivez la consultation en prose pour créer votre formule personnalisée ici et suivre d'autres nouvelles de marque @prose.

*Source : Key Trend 2025 : Next-Gen Dandruff Care

À propos de Prose

Prose est une marque de technologie de beauté DTC connue pour créer des produits de soins capillaires et de soins de la peau personnalisés et sur commande afin de perturber l'industrie des produits de consommation courante. Prose a brisé la notion selon laquelle la production de détail de masse est la seule solution. Alliant une approche axée sur la technologie à un concept de style apothicaire, les produits Prose sont fabriqués sur commande et fournissent la plus haute qualité d'ingrédients naturels. La marque s'engage à mener des activités durables et est carboneutre sur le plan climatique, est une société d'intérêt public et est une société certifiée B.

