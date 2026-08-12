PROREIT ANNONCE SES RÉSULTATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2026

MONTRÉAL, le 12 août 2026 /CNW/ -- Le Fonds de placement immobilier PRO (« PROREIT ») (TSX : PRV.UN) a publié aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation pour le trimestre (le « deuxième trimestre » ou le « T2 ») et le semestre clos le 30 juin 2026.

Points saillants du deuxième trimestre de 2026

Augmentation de 6,5 % du résultat d'exploitation net (« REN ») par rapport à l'exercice précédent

Progression du REN des immeubles comparables* de 3,3 % d'un exercice à l'autre; progression du REN des immeubles industriels comparables* de 2,9 %

Augmentation des fonds provenant des activités d'exploitation* de 6,1 % d'un exercice à l'autre

Ratio du total de la dette sur le total de l'actif de 47,4 % au 30 juin 2026, contre 50,6 % à pareille date l'an dernier

Ratio dette ajustée/valeur comptable brute* de 47,4 % au 30 juin 2026, comparativement à 50,7 % à la même date l'an dernier

Conclusion de l'acquisition déjà annoncée de deux portefeuilles d'immeubles industriels de qualité institutionnelle comprenant 17 immeubles d'une superficie locative brute (« SLB ») totale d'environ 768 500 pieds carrés situés à Québec et à Winnipeg pour un montant de 136,8 M$ (compte non tenu des frais de clôture) et d'une participation de 100 % dans un immeuble industriel de 60 057 pieds carrés situé à Moncton (Nouveau-Brunswick) pour un montant de 12,3 M$ (compte non tenu des frais de clôture)

Conclusion de l'acquisition déjà annoncée, après la clôture du trimestre, d'une participation de 100 % dans quatre immeubles industriels d'une SLB totale d'environ 164 900 pieds carrés situés à Winnipeg (Manitoba) pour un montant de 21,7 M$

Obtention de financements par capitaux propres de 107,3 M$ constitués d'un placement par voie de prise ferme de 83,3 M$ (le « placement ») et d'un placement privé simultané de 24,0 M$ (le « placement privé »)

Renouvellement de 82,6 % de la SLB de 2026 selon un écart moyen positif de 36,8 % et de 80,4 % de la SLB des immeubles industriels échéant en 2026 selon un écart moyen positif de 40,6 %

Taux d'occupation de 95,0 % au 30 juin 2026 (compte tenu de la superficie réservée), contre 97,8 % à pareille date l'an dernier

« Nous sommes satisfaits de la croissance, de notre situation financière et de la vigueur de nos activités dans le secteur pour le deuxième trimestre, a déclaré Gordon Lawlor, président et chef de la direction de PROREIT.

« Les produits, le REN et les fonds provenant des activités d'exploitation ont tous progressé d'un exercice à l'autre, et le REN des immeubles comparables continue de croître malgré l'inoccupation déjà mentionnée de deux immeubles. Depuis le début de l'exercice, nous avons fait l'acquisition de 22 immeubles industriels de grande qualité sur des marchés robustes pour un coût d'environ 170,8 M$, et nous avons conclu des financements par capitaux propres de plus de 107 M$, ce qui témoigne de la confiance des investisseurs à l'égard de notre stratégie, en plus d'augmenter nos liquidités en vue de l'exécution de notre plan de croissance.

« Nous avons aussi continué d'axer nos efforts sur notre bilan et notre flexibilité financière; en date d'aujourd'hui, nous avons refinancé ou obtenu des engagements de refinancement pour l'ensemble des emprunts hypothécaires échéant en 2026.

« À la faveur d'écarts de loyer robustes et d'une demande soutenue pour des immeubles industriels de petite et moyenne taille bien situés, les assises de notre portefeuille demeurent solides partout au Canada. À Halifax, le vaste centre d'exploitation qu'Amazon a récemment annoncé est maintenant en construction dans le parc industriel Burnside, où nous comptons parmi les principaux propriétaires immobiliers, ce qui viendra accroître la valeur stratégique de ce pôle industriel clé. Ces investissements importants, combinés aux retombées des dépenses fédérales majeures en défense qui devraient profiter à la Nouvelle-Écosse au cours des dix prochaines années, favoriseront également la croissance de notre portefeuille.

« Dans ce contexte favorable, nous demeurons résolus à maintenir une croissance disciplinée et à créer des occasions de générer de la valeur à long terme pour nos porteurs de parts », a conclu M. Lawlor.

*Les mesures marquées d'un « * » dans le présent communiqué désignent des mesures non conformes aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

Résultats financiers

Tableau 1 - Points saillants financiers

(En milliers de dollars canadiens, sauf le nombre de parts et les montants par part et à moins d'indication contraire) Trimestre

clos le

30 juin

2026 Trimestre

clos le

30 juin

2025 Semestre

clos le

30 juin

2026 Semestre

clos le

30 juin

2025 Données financières







Produits tirés des immeubles 26 953 $ 25 032 $ 53 849 $ 50 769 $ Résultat d'exploitation net (REN) 16 450 $ 15 444 $ 32 531 $ 30 314 $ REN des immeubles comparables1) 14 254 $ 13 801 $ 28 347 $ 27 043 $ Résultat net et résultat global 2 023 $ 5 244 $ 24 552 $ 20 277 $ Résultat net et résultat global par part (de base)2) 0,0284 $ 0,0860 $ 0,3540 $ 0,3334 $ Résultat net et résultat global par part (dilué)2) 0,0282 $ 0,0852 $ 0,3510 $ 0,3308 $ Total des capitaux propres 608 762 $ 493 934 $ 608 762 $ 493 934 $ Valeur de l'actif net par part2) 7,58 $ 7,69 $ 7,58 $ 7,69 $ Total de l'actif 1 286 525 $ 1 110 963 $ 1 286 525 $ 1 110 963 $ Total de la dette 609 198 $ 562 426 $ 609 198 $ 562 426 $ Total de la dette en pourcentage du total de l'actif 47,4 % 50,6 % 47,4 % 50,6 % Dette ajustée en pourcentage de la valeur comptable brute1) 47,4 % 50,7 % 47,4 % 50,7 % Ratio de couverture des intérêts1) 2,6x 2,6x 2,7x 2,6x Ratio de couverture du service de la dette1) 1,7x 1,6x 1,7x 1,6x Ratio dette ajustée/BAIIA ajusté annualisé1) 10,0x 9,8x 10,2x 10,0x Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts hypothécaires 4,1 % 3,9 % 4,1 % 3,9 % Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, montant net 10 646 $ 6 898 $ 20 621 $ 14 338 $ Fonds provenant des activités d'exploitation1) 8 463 $ 7 974 $ 17 199 $ 15 874 $ Fonds provenant des activités d'exploitation de base par part1) 2) 0,1188 $ 0,1307 $ 0,2480 $ 0,2610 $ Fonds provenant des activités d'exploitation dilués par part1) 2) 0,1178 $ 0,1296 $ 0,2459 $ 0,2590 $ Fonds provenant des activités d'exploitation ajustés1) 8 102 $ 7 640 $ 15 953 $ 14 910 $ Fonds provenant des activités d'exploitation ajustés de base par part1) 2) 0,1137 $ 0,1253 $ 0,2300 $ 0,2452 $ Fonds provenant des activités d'exploitation ajustés dilués par part1) 2) 0,1128 $ 0,1242 $ 0,2281 $ 0,2433 $ Ratio de distribution des fonds provenant des activités d'exploitation ajustés de base1) 98,9 % 89,8 % 97,8 % 91,8 % Ratio de distribution des fonds provenant des activités d'exploitation ajustés dilués1) 99,7 % 90,6 % 98,6 % 92,5 %

1) Constitue une mesure non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ». 2) Le total des parts de base est composé de parts de PROREIT et de parts de catégorie B (au sens donné à ce terme dans les présentes). Le total des parts diluées comprend aussi les parts de fiducie visées par les droits différés à la valeur de parts et les parts de fiducie visées par les droits à la valeur de parts temporairement incessibles qui sont attribuées dans le cadre du régime incitatif à long terme de PROREIT.

Au 30 juin 2026, PROREIT détenait 122 immeubles de placement (dont 39 détenus à 50 %), contre 118 immeubles de placement (dont 41 détenus à 50 %) au 30 juin 2025. Au 30 juin 2026, le total de l'actif se chiffrait à 1,29 G$, contre 1,11 G$ au 30 juin 2025, soit un bond de 15,8 %.

Au 30 juin 2026, le secteur des immeubles industriels représentait 93,3 % de la SLB totale et 91,8 % du loyer de base, contre 87,9 % et 83,5 % respectivement au 30 juin 2025. Au 30 juin 2026, le Canada atlantique représentait 40 % du loyer de base, en baisse par rapport aux 48,7 % à pareille date en 2025. La part du Manitoba et de l'Ouest canadien est quant à elle passée de 17,6 % à 19,1 %.

Trimestre clos le 30 juin 2026 :

Les produits tirés des immeubles se sont élevés à 27,0 M$, une progression de 1,9 M$ ou 7,7 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. L'augmentation est attribuable principalement à des hausses contractuelles de loyer et à l'accroissement des tarifs locatifs au renouvellement des baux et à la conclusion de nouveaux baux, ainsi qu'à l'ajout de quatre immeubles au portefeuille de PROREIT.

Pour le trimestre, le REN est ressorti à 16,5 M$, comparativement à 15,4 M$ au deuxième trimestre de 2025. Cette progression de 6,5 % s'explique en majeure partie par les mêmes facteurs que ceux ayant influé sur les produits tirés des immeubles.

Le REN des immeubles comparables*, à savoir 97 des 122 immeubles du portefeuille, a totalisé 14,3 M$ pour le trimestre, une progression de 0,5 M$ ou 3,3 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Ce résultat, attribuable surtout aux hausses contractuelles de loyer et à l'accroissement des tarifs locatifs au renouvellement des baux et à la conclusion de nouveaux baux, s'inscrit malgré le recul du taux d'occupation moyen causé principalement par l'inoccupation d'un immeuble industriel situé au Québec et d'un autre en Ontario. Le REN des immeubles industriels comparables* pour le trimestre a grimpé de 0,4 M$ ou 2,9 % comparativement à la même période de 2025.

Les fonds provenant des activités d'exploitation* ont totalisé 8,5 M$, une augmentation de 0,5 M$ ou 6,1 % par rapport à ceux de 8,0 M$ enregistrés au deuxième trimestre de 2025. Ce résultat est principalement attribuable à la hausse des loyers de base contractuels et à l'accroissement des tarifs locatifs au renouvellement des baux et à la conclusion de nouveaux baux. Ces éléments sont contrebalancés par une hausse des charges d'intérêts et des coûts de financement.

Le ratio de distribution des fonds provenant des activités d'exploitation ajustés de base* s'est maintenu à 98,9 %, contre 89,8 % au deuxième trimestre de 2025. L'augmentation d'un exercice à l'autre est attribuable pour l'essentiel au décalage entre l'utilisation intégrale du produit net tiré du placement et du placement privé et le moment où les acquisitions connexes ont été conclues, ainsi qu'à la hausse des charges d'intérêts et des coûts de financement. Ces éléments sont contrebalancés par une hausse des loyers de base contractuels et par l'accroissement des tarifs locatifs au renouvellement des baux et à la conclusion de nouveaux baux par rapport à la période correspondante de 2025.

Semestre clos le 30 juin 2026 :

Les produits tirés des immeubles se sont élevés à 53,8 M$, une progression de 3,1 M$ ou 6,1 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette hausse s'explique par les mêmes facteurs que ceux évoqués ci-haut pour la période de trois mois.

Le REN s'est élevé à 32,5 M$, comparativement à 30,3 M$ pour la même période de 2025, une hausse de 7,3 % qui s'explique par les mêmes facteurs dont il est question plus haut pour le trimestre.

Le REN des immeubles comparables* s'est fixé à 28,3 M$, un bond de 1,3 M$ ou 4,8 % par rapport à la même période de l'exercice précédent, qui s'explique en grande partie par l'accroissement des loyers contractuels et la hausse des tarifs locatifs au renouvellement des baux et à la conclusion de nouveaux baux, malgré une baisse du taux d'occupation moyen pour le semestre clos le 30 juin 2026. Le REN des immeubles industriels comparables* pour la période considérée a grimpé de 1,2 M$ ou 4,8 % comparativement à la même période de 2025.

Les fonds provenant des activités d'exploitation* ont atteint 17,2 M$, contre 15,9 M$ au premier semestre de 2025, une hausse de 1,3 M$ ou 8,3 %. Cette hausse s'explique essentiellement par les mêmes facteurs que ceux évoqués plus haut pour le trimestre.

Le ratio de distribution des fonds provenant des activités d'exploitation ajustés de base* est ressorti à 97,8 %, contre 91,8 % pour la même période de l'exercice précédent, une hausse attribuable aux mêmes facteurs que ceux évoqués plus haut pour le trimestre.

Conjoncture d'exploitation maintenue

Au 30 juin 2026, le portefeuille de PROREIT comptait 122 immeubles de placement, pour une SLB totale de 7,2 millions de pieds carrés. La durée restante moyenne pondérée des baux s'établit à 4,3 ans, contre 4,5 ans à pareille date l'an dernier.

Le taux d'occupation des immeubles du portefeuille s'élevait à 95,0 % au 30 juin 2026 (compte tenu de la superficie réservée), contre 97,8 % à pareille date l'an dernier. La baisse du taux d'occupation moyen pour le trimestre clos le 30 juin 2026 par rapport à la période correspondante de 2025 s'explique principalement par l'inoccupation d'un immeuble de 176 070 pieds carrés situé à Saint-Hyacinthe au cours du trimestre (immeuble entièrement loué au cours du trimestre clos le 30 juin 2025) et par l'inoccupation d'un local de 80 915 pieds carrés situé à Woodstock (Ontario) depuis le 1er avril 2026.

Au 30 juin 2026, abstraction faite de ces immeubles inoccupés, le portefeuille affichait un taux d'occupation d'environ 97,4 % (compte tenu de la superficie réservée).

Le 6 mai 2026, PROREIT a conclu avec un nouveau locataire un bail exécutoire d'une durée de 15 ans, au taux du marché, pour la location d'environ 74 250 pieds carrés dans son immeuble industriel de 176 070 pieds carrés situé au 6375, rue Picard, à Saint-Hyacinthe (Québec). La location commence le 1er juillet 2026. Le nouveau loyer de base pour cette superficie de 74 250 pieds carrés (42,0 % de la SLB totale de l'immeuble) représente une hausse de plus de 122 % comparativement au loyer que payait le locataire précédent pour la même SLB pendant la durée de son bail de 5 ans.

À la date du présent communiqué, la SLB arrivant à échéance en 2026 était renouvelée dans une proportion d'environ 82,6 %, selon un écart moyen positif de 36,8 %.

Transactions du portefeuille

Au deuxième trimestre de 2026, PROREIT a conclu les transactions du portefeuille suivantes :

Le 23 avril 2026, PROREIT a conclu, pour un prix d'achat total de 12,3 M$ (compte non tenu des frais de clôture), l'acquisition déjà annoncée d'une participation de 100 % dans un immeuble industriel nouvellement construit situé au 1245, avenue Aviation, à Moncton (Nouveau-Brunswick) et représentant un taux de capitalisation initial d'environ 7,0 %. Construit en 2024, cet immeuble industriel à locataire unique est loué dans son entièreté. Il comporte une SLB d'environ 60 057 pieds carrés et est muni d'un entrepôt d'une hauteur de 32 pieds et de quais de chargement modernes. L'acquisition a été financée par des prélèvements sur la facilité de crédit renouvelable et par des fonds en caisse provenant de la vente d'un immeuble situé à Dartmouth (Nouvelle-Écosse) conclue le 17 février 2026.

Le 26 juin 2026, PROREIT a conclu l'acquisition déjà annoncée d'une participation de 100 % dans un portefeuille de quatre immeubles industriels situés à Winnipeg (Manitoba), pour un montant d'environ 24 M$ (compte non tenu des frais de clôture). Le portefeuille, d'une SLB d'environ 159 200 pieds carrés, est assorti d'un taux de capitalisation initial d'environ 6,7 %. L'acquisition a été financée au comptant au moyen d'un nouvel emprunt hypothécaire de huit ans de 15,6 M$ portant intérêt à un taux annuel de 4,95 % et de fonds en caisse d'environ 8,4 M$ provenant du placement et du placement privé.

Le 30 juin 2026, PROREIT a conclu l'acquisition déjà annoncée d'une participation de 100 % dans un portefeuille de 13 immeubles industriels situés à Québec (Québec), pour un montant d'environ 112,8 M$ (compte non tenu des frais de clôture). Le portefeuille, d'une SLB d'environ 609 300 pieds carrés, est assorti d'un taux de capitalisation initial d'environ 6,8 %. L'acquisition a été financée au comptant au moyen d'un nouvel emprunt à terme non renouvelable garanti de quatre ans de 71 M$, d'un nouvel emprunt à vue de 2,8 M$ et de fonds en caisse d'environ 39,1 M$ provenant du placement et du placement privé.

Après la clôture du trimestre, PROREIT a poursuivi l'exécution de sa stratégie de croissance.

Le 15 juillet 2026, il a conclu l'acquisition déjà annoncée d'une participation de 100 % dans quatre immeubles industriels situés à Winnipeg (Manitoba), d'une SLB totale de 164 900 pieds carrés, pour un montant de 21,7 M$ (compte non tenu des frais de clôture). Le taux de capitalisation initial correspondait à environ 6,8 %. L'acquisition a été financée au comptant au moyen d'un nouvel emprunt hypothécaire de huit ans d'environ 14,1 M$ portant intérêt à un taux de 4,95 % et de fonds en caisse d'environ 7,6 M$ provenant du produit net du placement et du placement privé.

Le 6 août 2026, PROREIT a conclu la vente d'un immeuble de commerces de détail d'une SLB d'environ 14 750 pieds carrés situé à Bathurst (Nouveau-Brunswick), pour un produit brut de 1,4 M$ (compte non tenu des frais de clôture). PROREIT entend utiliser le produit net pour répondre aux besoins généraux et de fonds de roulement.

Situation financière

Au 30 juin 2026, le total de la dette (tranche courante et tranche non courante) s'établissait à 609,2 M$, contre 562,4 M$ au 30 juin 2025.

Au cours du deuxième trimestre :

Le 7 mai 2026, PROREIT a remboursé un emprunt hypothécaire d'environ 1,2 M$ arrivant à échéance en janvier 2028.

Le 25 mai 2026, PROREIT a obtenu un emprunt hypothécaire de sept ans de 29,0 M$ portant intérêt à un taux annuel de 4,83 %. Le produit net a servi à rembourser environ 15 M$ sur la facilité de crédit renouvelable de PROREIT et environ 12,8 M$ sur deux emprunts hypothécaires arrivés à échéance en mai 2026. Le solde a été utilisé pour répondre aux besoins généraux et de fonds de roulement.

Le 4 juin 2026, PROREIT a refinancé des emprunts hypothécaires et un emprunt à terme totalisant 62,7 M$ arrivés à échéance à diverses dates en juin 2026, au moyen de deux facilités de crédit non renouvelables d'un montant global de 77 M$.

Le 16 juin 2026, PROREIT a remboursé un emprunt hypothécaire d'environ 6,2 M$ arrivé à échéance en juin 2026.

Le 17 juin 2026, PROREIT a remboursé deux emprunts hypothécaires d'environ 4,1 M$ arrivant à échéance en novembre 2026.

Après la clôture du trimestre :

Le 21 juillet 2026, PROREIT a obtenu un engagement de renouvellement d'un an visant un emprunt hypothécaire de premier et de deuxième rang d'environ 38,8 M$ arrivant à échéance en septembre 2026 et garanti par un immeuble situé à Ottawa (Ontario). L'emprunt hypothécaire sera assorti de taux d'intérêt fixes du marché.

Le 30 juillet 2026, PROREIT a conclu le refinancement de cinq emprunts hypothécaires de 32,9 M$ arrivant à échéance en juillet 2026. Les nouveaux emprunts hypothécaires de sept ans d'une valeur de 40,4 M$ portent intérêt à un taux annuel de 4,98 %.

Financements par capitaux propres :

Le 10 juin 2026, PROREIT a réalisé un placement par voie de prise ferme visant l'émission de parts de fiducie de PROREIT (les « parts ») au prix de 6,50 $ la part (le « prix d'offre »), pour un total de 12 822 500 parts moyennant un produit brut de 83,3 M$, dont 1 672 500 parts ont été émises à l'exercice intégral de l'option de surallocation.

En parallèle à la clôture du placement, PROREIT a réalisé un placement privé visant l'émission de 3 693 670 parts au prix d'offre, pour un produit brut total de 24,0 M$, soit 2 924 439 parts en faveur de Collingwood Investments Incorporated, un membre du groupe de sociétés Bragg, et 769 231 parts en faveur de Parkit Enterprise Inc. À la clôture de la transaction, Collingwood Investments Incorporated et Parkit Enterprise Inc. ont reçu une commission d'engagement correspondant à 2 % du produit brut de la part du placement privé qui leur revient.

Au 30 juin 2026, les emprunts hypothécaires venant à échéance en 2026 totalisaient 71,7 M$.

Comme mentionné précédemment, après la clôture du trimestre, PROREIT a refinancé environ 32,9 M$ de dettes arrivant à échéance au moyen de nouveaux emprunts hypothécaires totalisant 40,4 M$ et a obtenu un engagement de renouvellement d'un an pour environ 38,8 M$ de dettes venant à échéance. Ainsi, tous les emprunts hypothécaires échéant en 2026 ont été renouvelés ou ont fait l'objet d'un engagement de renouvellement.

Les emprunts hypothécaires venant à échéance en 2027 et en 2028 totalisaient respectivement 55,0 M$ et 66,8 M$ et portaient intérêt à des taux moyens pondérés de respectivement 4,8 % et 3,5 %.

Le ratio du total de la dette sur le total de l'actif se chiffrait à 47,4 % au 30 juin 2026, contre 50,6 % au 30 juin 2025.

Le ratio dette ajustée/valeur comptable brute* s'élevait à 47,4 % au 30 juin 2026, contre 50,7 % au 30 juin 2025.

Le ratio dette ajustée/BAIIA ajusté annualisé* se fixait à 10,0x au 30 juin 2026, contre 9,8x au 30 juin 2025, en raison du moment auquel les fonds tirés du placement et du placement privé ont été déployés.

Durabilité

PROREIT publiera dans les semaines qui suivent son rapport de 2025 sur la durabilité, qui souligne ses engagements, sa stratégie et ses réalisations relativement aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le rapport complet sera accessible sur le site Web de PROREIT, dans la section portant sur la durabilité, au lien suivant : https://proreit.com/fr/a-propos/developpement-durable/.

Distributions

Des distributions aux porteurs de parts de 0,0375 $ la part de fiducie de PROREIT ont été déclarées mensuellement au cours du trimestre clos le 30 juin 2026, soit 0,45 $ la part sur une base annualisée. Des distributions équivalentes sont versées sur les parts de société en commandite de catégorie B de Société en commandite FPI PRO (les « parts de catégorie B »), une filiale de PROREIT.

Le 22 juillet 2026, PROREIT a annoncé une distribution au comptant de 0,0375 $ par part de fiducie pour le mois de juillet 2026. Cette distribution sera payée le 17 août 2026 aux porteurs de parts inscrits en date du 31 juillet 2026.

Stratégie

PROREIT poursuit la mise en œuvre de sa stratégie visant à stimuler la croissance en bonifiant son portefeuille par voie interne et au moyen d'acquisitions réfléchies, tout en optimisant son bilan et sa répartition des capitaux. Désormais entièrement tourné vers le secteur de l'industrie légère, PROREIT est déterminé à renforcer sa position de société de placement immobilier de premier plan sur des marchés primaires et secondaires prospères et à créer une valeur durable pour ses parties prenantes. À moyen terme, PROREIT maintient le cap sur l'atteinte de ses objectifs, soit de détenir 2,0 G$ en actifs et d'amener son ratio dette ajustée/valeur comptable brute* à 45 %, le tout dans un horizon de trois à cinq ans. Sans constituer une prévision de ses résultats futurs, ces objectifs sont fondés sur la stratégie et le plan d'affaires actuels de PROREIT. Voir la rubrique « Énoncés prospectifs ».

Renseignements sur la conférence téléphonique et la webémission à l'intention des investisseurs

Le 13 août 2026 à 9 h (HE), PROREIT tiendra une conférence téléphonique pour discuter de ses résultats du deuxième trimestre de 2026. Il y aura aussi une période de questions réservée aux analystes financiers. Pour y accéder, composez le 1 800 990-4777 ou le 514 400-3794 (numéro de conférence : 23723).

Il sera possible de réécouter la conférence jusqu'au 20 août 2026 en composant le 1 888 660-6345 ou le 1 289 819-1450, puis en entrant le code d'accès 23723#.

La conférence téléphonique sera également diffusée en direct sur le site de PROREIT à www.proreit.com

ou à l'adresse https://app.webinar.net/evMjBNbBmRz.

À propos de PROREIT

Fondé en 2013, PROREIT (TSX : PRV.UN) est un fonds de placement immobilier industriel canadien. Il détient et exploite un portefeuille d'immeubles de grande qualité. Présent dans des marchés primaires et secondaires solides au Canada, PROREIT s'engage auprès de ses porteurs de parts à générer des flux de trésorerie stables, une croissance disciplinée et de la valeur à long terme.

Pour plus de renseignements au sujet de PROREIT, veuillez visiter son site Web à https://proreit.com.

Mesures non conformes aux IFRS

Les états financiers consolidés de PROREIT sont établis conformément aux Normes IFRS® de comptabilité (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board. Outre les mesures conformes aux IFRS utilisées dans les présentes, la pratique dans le secteur consiste à évaluer la performance des entités de placement immobilier en tenant compte notamment de certaines mesures et de certains ratios non conformes aux IFRS, ainsi que d'autres mesures financières déterminées (collectivement, les « mesures non conformes aux IFRS »). Les mesures marquées d'un « * » dans le présent communiqué désignent des mesures non conformes aux IFRS.

Dans le présent communiqué, PROREIT fournit et explique, à titre de complément aux résultats présentés selon les IFRS, i) certaines mesures financières non conformes aux IFRS, notamment : la dette ajustée; le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté (le « BAIIA ajusté »); les fonds provenant des activités d'exploitation ajustés; le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté annualisé (le « BAIIA ajusté annualisé »); les fonds provenant des activités d'exploitation; la valeur comptable brute; la valeur de l'actif net; le résultat d'exploitation net (« REN ») des immeubles comparables; et ii) certains ratios non conformes aux IFRS, notamment : le ratio dette ajustée/BAIIA ajusté annualisé, la dette ajustée en pourcentage de la valeur comptable brute, le ratio de distribution des fonds provenant des activités d'exploitation ajustés de base, le ratio de distribution des fonds provenant des activités d'exploitation ajustés dilués, les fonds provenant des activités d'exploitation ajustés de base par part, les fonds provenant des activités d'exploitation ajustés dilués par part, les fonds provenant des activités d'exploitation de base par part, les fonds provenant des activités d'exploitation dilués par part, le ratio de couverture du service de la dette, le ratio de couverture des intérêts et la valeur de l'actif net par part. Ces mesures non conformes aux IFRS ne sont pas définies par les IFRS et n'ont pas de sens normalisé aux termes de celles-ci. La méthode employée par PROREIT pour calculer ces mesures non conformes aux IFRS pourrait différer de celle utilisée par d'autres émetteurs, et ces mesures pourraient ne pas être comparables aux mesures similaires présentées par d'autres fiducies de placement ou émetteurs. La direction de PROREIT a présenté ces mesures et ces ratios non conformes aux IFRS, puisqu'elle estime qu'elles sont représentatives du rendement d'exploitation et de la performance financière de PROREIT. Pour obtenir des renseignements sur les mesures financières comparables les plus proches présentées dans les états financiers de base de PROREIT et sur la composition des mesures non conformes aux IFRS, ou pour connaître la façon dont PROREIT utilise ces mesures et les raisons pour lesquelles elles fournissent de l'information utile aux investisseurs, on se reportera à la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS » du rapport de gestion de PROREIT pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026, daté du 13 août 2026. Ce rapport de gestion est intégré par renvoi dans le présent communiqué et peut être consulté sur le site Web de SEDAR+, au www.sedarplus.ca, sous le profil de PROREIT. Le rapprochement de chaque mesure non conforme aux IFRS est présenté ci-après, dans les cas où il y a lieu de le fournir. Les mesures non conformes aux IFRS ne sauraient être considérées comme des substituts du résultat net, des flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation, de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, du total des actifs, du total des capitaux propres ou d'autres mesures comparables conformes aux IFRS en tant qu'indicateurs du rendement, de la liquidité, des flux de trésorerie et de la rentabilité de PROREIT.

Tableau 2 - Rapprochement du résultat d'exploitation net avec le résultat net et résultat global

(En milliers de dollars canadiens) Trimestre

clos le

30 juin

2026 Trimestre

clos le

30 juin

2025 Semestre

clos le

30 juin

2026 Semestre

clos le

30 juin

2025 Résultat d'exploitation net 16 450 $ 15 444 $ 32 531 $ 30 314 $









Frais généraux et administratifs 1 336 1 371 2 734 2 664 Charge liée au régime incitatif à long terme 1 722 867 1 548 912 Amortissement des immobilisations corporelles 148 150 303 307 Amortissement des immobilisations incorporelles 62 62 123 123 Charges d'intérêts et coûts de financement 6 137 5 847 12 028 11 597 Distributions - Parts de catégorie B 435 235 871 370 Ajustement de la juste valeur - Parts de catégorie B 3 020 (651) 1 936 (915) Ajustement de la juste valeur - Immeubles de placement 1 364 1 598 (10 737) (5 224) Ajustement de la juste valeur - Instruments financiers dérivés 436 1 085 (329) 946 Autres produits (1 156) (1 159) (2 175) (2 076) Autres charges 736 658 1 407 1 127 Coûts de règlement de la dette 187 137 270 206 Résultat net et résultat global 2 023 $ 5 244 $ 24 552 $ 20 277 $

Tableau 3 - Rapprochement du REN des immeubles comparables avec le REN (tels qu'ils sont présentés dans les états financiers consolidés)

(En milliers de dollars canadiens) Trimestre

clos le

30 juin

2026 Trimestre

clos le

30 juin

2025 Semestre

clos le

30 juin

2026 Semestre

clos le

30 juin

2025 Produits tirés des immeubles 26 953 $ 25 032 $ 53 849 $ 50 769 $ Charges d'exploitation des immeubles 10 503 9 588 21 318 20 455 REN (résultat d'exploitation net), tel qu'il est présenté dans les états financiers 16 450 15 444 32 531 30 314 Ajustement des loyers sur une base linéaire (283) (179) (520) (338) REN après ajustement des loyers sur une base linéaire 16 167 15 265 32 011 29 976









Provenance du REN :







Acquisitions (1 911) (97) (3 603) (98) Cessions (2) (1 367) (61) (2 835) REN des immeubles comparables1) 14 254 $ 13 801 $ 28 347 $ 27 043 $ Nombre d'immeubles comparables 97 97 97 97

1) Constitue une mesure non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

Tableau 4 - Sommaire du REN des immeubles comparables par catégorie d'actifs

(En milliers de dollars canadiens) Trimestre

clos le

30 juin

2026 Trimestre

clos le

30 juin

2025 Semestre

clos le

30 juin

2026 Semestre

clos le

30 juin

2025 Immeubles industriels 12 901 $ 12 541 $ 25 706 $ 24 530 $ Immeubles de commerces de détail 899 822 1 784 1 640 Immeubles de bureaux 454 438 857 873 REN des immeubles comparables1) 14 254 $ 13 801 $ 28 347 $ 27 043 $

1) Constitue une mesure non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

Tableau 5 - Rapprochement des fonds provenant des activités d'exploitation ajustés et des fonds provenant des activités d'exploitation avec le résultat net et résultat global

(En milliers de dollars canadiens, sauf le nombre de parts et les montants par part et à moins d'indication contraire) Trimestre

clos le

30 juin

2026 Trimestre

clos le

30 juin

2025 Semestre

clos le

30 juin

2026 Semestre

clos le

30 juin

2025 Résultat net et résultat global de la période 2 023 $ 5 244 $ 24 552 $ 20 277 $ Ajouter :







Régime incitatif à long terme 1 123 401 783 297 Distributions - Parts de catégorie B 435 235 871 370 Ajustement de la juste valeur - Immeubles de placement 1 364 1 598 (10 737) (5 224) Ajustement de la juste valeur - Parts de catégorie B 3 020 (651) 1 936 (915) Ajustement de la juste valeur - Instruments financiers dérivés 436 1 085 (329) 946 Amortissement des immobilisations incorporelles 62 62 123 123 Fonds provenant des activités d'exploitation 1) 8 463 $ 7 974 $ 17 199 $ 15 874 $ Déduire :







Ajustement des loyers sur une base linéaire (283) $ (179) $ (520) $ (338) $ Investissements de maintien (159) (99) (337) (213) Frais de location normalisés (1 200) (1 118) (2 391) (2 146) Ajouter :







Régime incitatif à long terme 599 466 765 615 Amortissement des coûts de financement 399 364 775 723 Charge de désactualisation - Débentures convertibles 96 95 192 189 Coûts de règlement de la dette 187 137 270 206 Fonds provenant des activités d'exploitation ajustés1) 8 102 $ 7 640 $ 15 953 $ 14 910 $ Fonds provenant des activités d'exploitation de base par part1) 2) 0,1188 $ 0,1307 $ 0,2480 $ 0,2610 $ Fonds provenant des activités d'exploitation dilués par part1) 2) 0,1178 $ 0,1296 $ 0,2459 $ 0,2590 $ Fonds provenant des activités d'exploitation ajustés de base par part1) 2) 0,1137 $ 0,1253 $ 0,2300 $ 0,2452 $ Fonds provenant des activités d'exploitation ajustés dilués par part1) 2) 0,1128 $ 0,1242 $ 0,2281 $ 0,2433 $ Distributions déclarées par part et par part de catégorie B 0,1125 $ 0,1125 $ 0,2250 $ 0,2250 $ Ratio de distribution des fonds provenant des activités d'exploitation ajustés de base1) 98,9 % 89,8 % 97,8 % 91,8 % Ratio de distribution des fonds provenant des activités d'exploitation ajustés dilués1) 99,7 % 90,6 % 98,6 % 92,5 % Nombre de parts moyen pondéré de base2) 3) 71 243 107 60 989 393 69 347 924 60 813 130 Nombre de parts moyen pondéré dilué2) 3) 71 849 563 61 522 501 69 939 283 61 292 594

1) Constitue une mesure non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ». 2) Les fonds provenant des activités d'exploitation (« FAA ») par part et les fonds provenant des activités d'exploitation ajustés (« FAAA ») par part sont obtenus en divisant les FAA et les FAAA par le nombre moyen pondéré total de parts de base ou diluées, selon le cas, auquel on ajoute le nombre moyen pondéré de parts de catégorie B en circulation au cours de la période. 3) Le total des parts de base est composé de parts de fiducie et de parts de catégorie B. Le total des parts diluées comprend aussi les parts de fiducie visées par les droits différés à la valeur de parts et les parts de fiducie visées par les droits à la valeur de parts temporairement incessibles qui sont attribuées dans le cadre du régime incitatif à long terme de PROREIT.

Tableau 6 - Rapprochement du BAIIA ajusté avec le résultat net et le résultat global

(En milliers de dollars canadiens) Trimestre

clos le

30 juin

2026 Trimestre

clos le

30 juin

2025 Semestre

clos le

30 juin

2026 Semestre

clos le

30 juin

2025 Résultat net et résultat global 2 023 $ 5 244 $ 24 552 $ 20 277 $ Charges d'intérêts et coûts de financement 6 137 5 847 12 028 11 597 Amortissement des immobilisations corporelles 148 150 303 307 Amortissement des immobilisations incorporelles 62 62 123 123 Ajustement de la juste valeur - Parts de catégorie B 3 020 (651) 1 936 (915) Ajustement de la juste valeur - Immeubles de placement 1 364 1 598 (10 737) (5 224) Ajustement de la juste valeur - Instruments financiers dérivés 436 1 085 (329) 946 Distributions - Parts de catégorie B 435 235 871 370 Loyers comptabilisés selon la méthode linéaire (283) (179) (520) (338) Charge liée au régime incitatif à long terme 1 722 867 1 548 912 Coûts de règlement de la dette 187 137 270 206 BAIIA ajusté1) 15 251 $ 14 395 $ 30 045 $ 28 261 $ BAIIA ajusté annualisé1) 61 004 $ 57 580 $ 60 090 $ 56 522 $

1) Constitue une mesure non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

Tableau 7 - Calcul du ratio dette ajustée/BAIIA ajusté annualisé

(En milliers de dollars canadiens) Trimestre

clos le

30 juin

2026 Trimestre

clos le

30 juin

2025 Semestre

clos le

30 juin

2026 Semestre

clos le

30 juin

2025 Dette ajustée1) 612 101 $ 566 042 $ 612 101 $ 566 042 $









BAIIA ajusté1) 15 251 $ 14 395 $ 30 045 $ 28 261 $ BAIIA ajusté annualisé1) 61 004 $ 57 580 $ 60 090 $ 56 522 $ Ratio dette ajustée/BAIIA ajusté annualisé1) 10,0x 9,8x 10,2x 10,0x

1) Constitue une mesure non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

Tableau 8 - Calcul du ratio de couverture des intérêts

(En milliers de dollars canadiens) Trimestre

clos le

30 juin

2026 Trimestre

clos le

30 juin

2025 Semestre

clos le

30 juin

2026 Semestre

clos le

30 juin

2025 BAIIA ajusté1) 15 251 $ 14 395 $ 30 045 $ 28 261 $









Charge d'intérêts 5 836 $ 5 472 $ 11 327 $ 10 887 $ Ratio de couverture des intérêts1) 2,6x 2,6x 2,7x 2,6x

1) Constitue une mesure non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

Tableau 9 - Calcul du ratio de couverture du service de la dette

(En milliers de dollars canadiens) Trimestre

clos le

30 juin

2026 Trimestre

clos le

30 juin

2025 Semestre

clos le

30 juin

2026 Semestre

clos le

30 juin

2025 BAIIA ajusté1) 15 251 $ 14 395 $ 30 045 $ 28 261 $ Charge d'intérêts 5 836 5 472 11 327 10 887 Remboursements de capital 2 963 3 258 6 067 6 414 Obligations au titre du service de la dette 8 799 $ 8 730 $ 17 394 $ 17 301 $ Ratio de couverture du service de la dette1) 1,7x 1,6x 1,7x 1,6x

1) Constitue une mesure non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

Tableau 10 - Calcul de la valeur comptable brute, de la dette ajustée et de la dette ajustée en pourcentage de la valeur comptable brute

(En milliers de dollars canadiens, sauf le nombre de parts et les montants par part et à moins d'indication contraire) Trimestre clos le 30 juin

2026 Trimestre clos le 31 mars

2026 Trimestre

clos le 31 décembre

2025 Trimestre

clos le 30 septembre

2025 Trimestre clos le 30 juin

2025 Trimestre clos le 31 mars

2025 Trimestre clos le 31 décembre

2024 Trimestre

clos le 30 septembre

2024 Total de l'actif, y compris les immeubles de placement présentés à la juste valeur 1 286 525 $ 1 090 800 $ 1 076 937 $ 1 083 723 $ 1 110 963 $ 1 005 147 $ 997 762 $ 1 003 747 $ Cumul des amortissements sur les immobilisations corporelles et incorporelles 4 581 4 396 4 178 4 649 4 441 4 230 4 011 3 867 Valeur comptable brute1) 1 291 106 $ 1 095 196 $ 1 081 115 $ 1 088 372 $ 1 115 404 $ 1 009 377 $ 1 001 773 $ 1 007 614 $

















Dette (tranche courante et tranche non courante), telle qu'elle est présentée dans les états financiers 609 198 521 252 525 014 531 143 562 426 495 048 498 571 501 064 Éléments de rapprochement :















Coûts de financement non amortis 4 048 3 060 3 431 3 779 3 917 3 777 4 030 4 369 Cumul de la charge de désactualisation - Débentures convertibles2) (1 163) (1 067) (971) (876) (781) (687) (592) (498) Cumul de l'ajustement de la juste valeur - Instruments financiers dérivés3) 18 454 (312) 171 480 1 565 1 426 917

















Dette ajustée1) 612 101 $ 523 699 $ 527 162 $ 534 217 $ 566 042 $ 499 703 $ 503 435 $ 505 852 $

















Dette ajustée en pourcentage de la valeur comptable brute1) 47,4 % 47,8 % 48,8 % 49,1 % 50,7 % 49,5 % 50,3 % 50,2 %

1) Constitue une mesure non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ». 2) Représente les montants cumulatifs depuis l'émission des débentures convertibles le 26 mai 2023. 3) Représente les montants cumulatifs depuis l'émission des débentures convertibles le 26 mai 2023 et la conclusion du swap de taux d'intérêt le 26 juin 2025.

Tableau 11 - Calcul de la valeur de l'actif net et de la valeur de l'actif net par part

(En milliers de dollars canadiens, sauf le nombre de parts et les montants par part et à moins d'indication contraire) Trimestre clos le 30 juin

2026 Trimestre clos le 31 mars

2026 Trimestre

clos le 31 décembre

2025 Trimestre

clos le 30 septembre

2025 Trimestre clos le 30 juin

2025 Trimestre clos le 31 mars

2025 Trimestre

clos le 31 décembre

2024 Trimestre

clos le 30 septembre

2024 Total des capitaux propres attribuables aux porteurs de parts, tel qu'il est présenté dans les états financiers intermédiaires consolidés résumés 608 762 $ 512 234 $ 496 892 $ 499 716 $ 493 934 $ 472 994 $ 464 647 $ 469 455 $ Ajustement au titre des parts de catégorie B 27 302 24 282 25 366 22 462 21 958 6 024 6 288 7 030 Valeur de l'actif net 1) 636 064 $ 536 516 $ 522 258 $ 522 178 $ 515 892 $ 479 018 $ 470 935 $ 476 485 $ Total des parts et des parts de catégorie B en circulation 83 947 853 67 431 683 67 431 683 67 086 522 67 086 522 60 634 909 60 634 909 60 634 909 Valeur de l'actif net par part1) 7,58 $ 7,96 $ 7,74 $ 7,78 $ 7,69 $ 7,90 $ 7,77 $ 7,86 $

1) Constitue une mesure non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs et des informations prospectives (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des énoncés portant sur certaines attentes et projections, certains plans de croissance ou d'autres informations relatives à la stratégie d'affaires et aux plans de PROREIT. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes dont plusieurs sont indépendants de la volonté de PROREIT, et en conséquence desquels les résultats et événements réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués, explicitement ou implicitement, dans les énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué portent notamment sur l'exécution par PROREIT de sa stratégie de croissance, sur sa performance financière et opérationnelle future, de même que sur l'atteinte de ses objectifs à moyen terme. Les objectifs de PROREIT et les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses, notamment celles voulant que i) PROREIT obtiendra du financement à des conditions favorables; ii) le niveau d'endettement futur de PROREIT et son potentiel de croissance futur correspondront à ses attentes actuelles; iii) qu'aucune modification aux lois fiscales ne nuira à la capacité de financement ou aux activités de PROREIT; iv) l'incidence de la conjoncture économique et de la conjoncture financière mondiale actuelles sur les activités de PROREIT, dont sa capacité de financement et la valeur de son actif, correspondra à ses attentes actuelles; v) le rendement des placements de PROREIT au Canada sera conforme aux attentes actuelles de PROREIT et vi) les marchés financiers procureront à PROREIT un accès à des titres de capitaux propres et/ou d'emprunt.

Les objectifs à moyen terme de PROREIT, présentés sous la rubrique « Stratégies », sont fondés sur sa stratégie et son plan d'affaires actuels et ne constituent pas une prévision des résultats futurs. Les objectifs à moyen terme tiennent compte de la croissance historique et de certaines hypothèses, notamment i) la conjoncture mondiale des marchés financiers, ii) l'accès aux capitaux, iii) l'exposition aux fluctuations des taux d'intérêt, iv) la disponibilité d'immeubles industriels de grande qualité en vue d'acquisitions, et v) la capacité de financer des acquisitions de façon à apporter de la valeur.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont visés expressément par cette mise en garde. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont à jour à la date de ce dernier. PROREIT ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective pour tenir compte, notamment, d'une nouvelle information ou de nouveaux événements, à moins que la loi ne l'y oblige.

Des renseignements supplémentaires sur ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle la plus récente de PROREIT et à la rubrique « Risques et incertitudes » de son rapport de gestion pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026. On trouvera ces documents sous le profil de PROREIT sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca.

SOURCE PROREIT

Renseignements et relations avec les investisseurs : Fonds de placement immobilier PRO, Gordon G. Lawlor, CPA, Président et chef de la direction, 514 933-9552; Fonds de placement immobilier PRO, Alison J. Schafer, CPA, Cheffe des finances et secrétaire, 514 933-9552