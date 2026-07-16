PROREIT RÉALISE L'ACQUISITION DE QUATRE IMMEUBLES INDUSTRIELS EN CONTREPARTIE DE 21,7 MILLIONS DE DOLLARS

MONTRÉAL, July 16, 2026 /CNW/ -- Fonds de placement immobilier PRO (TSX: PRV.UN) (« PROREIT ») a annoncé aujourd'hui la réalisation de l'acquisition précédemment annoncée d'une participation de 100 % dans quatre immeubles industriels dont la superficie locative brute (la « SLB ») totalise 164 872 pieds carrés, situés à Winnipeg, au Manitoba, pour un prix d'achat global de 21,7 millions de dollars (compte non tenu des frais de clôture).

L'acquisition a été financée à hauteur d'environ 14,1 millions de dollars au moyen d'un nouveau financement hypothécaire à taux fixe d'une durée de huit ans portant intérêt au taux de 4,95 %, et à hauteur d'environ 7,6 millions de dollars au moyen de l'encaisse disponible provenant du produit net du financement par capitaux propres de PROREIT réalisé le 10 juin 2026.

Adresse des immeubles SLB (pi 2 ) 1249 Clarence Avenue et 1253 Clarence Avenue, Winnipeg 70 655 1431 Church Avenue et 35 Milner Street, Winnipeg 51 497 120-144 Bannister Road, Winnipeg 32 000 530-538 Berry Street, Winnipeg 10 720 Total 164 872

Compte tenu de cette acquisition, le portefeuille de PROREIT est désormais composé de 126 immeubles productifs de revenus dont la SLB totalise environ 7,4 millions de pieds carrés, le secteur des immeubles industriels représentant environ 93,5 % de la SLB et 92,1 % des loyers de base annualisés.

À propos du Fonds de placement immobilier PRO

Fondé en 2013, PROREIT (TSX : PRV.UN) est un fonds de placement immobilier industriel canadien qui détient et exploite un portefeuille d'immeubles de grande qualité. Présent dans des marchés primaires et secondaires solides au Canada, PROREIT s'engage auprès de ses porteurs de parts à générer des flux de trésorerie stables, une croissance disciplinée et de la valeur à long terme.

Pour plus de renseignements au sujet de PROREIT, veuillez visiter le site Web de PROREIT situé à https://proreit.com.

Information prospective

Le présent communiqué renferme des énoncés et des renseignements prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation en valeurs mobilières applicable, notamment des énoncés portant sur des attentes, des projections, des plans de croissance et d'autres informations se rapportant à la stratégie d'affaires et aux plans futurs de PROREIT. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à des risques et des incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de PROREIT et peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont énoncés dans les énoncés prospectifs ou qui sont implicites dans ceux‑ci.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué se rapportent, notamment, à la capacité de PROREIT d'exécuter ses stratégies de croissance. Les objectifs de PROREIT, ainsi que les énoncés prospectifs, sont fondés sur certaines hypothèses, notamment les suivantes : i) PROREIT obtiendra du financement à des conditions favorables; ii) le niveau d'endettement futur de PROREIT et son potentiel de croissance future demeureront conformes aux attentes actuelles de PROREIT; iii) il ne sera apporté aux lois fiscales aucun changement ayant une incidence défavorable sur la capacité de financement ou les activités de PROREIT; iv) l'incidence de la conjoncture économique actuelle et des conditions actuelles des marchés financiers mondiaux sur les activités de PROREIT, y compris sur sa capacité de financement et la valeur de ses actifs, demeureront conformes aux attentes actuelles de PROREIT; v) le rendement des investissements de PROREIT au Canada évoluera conformément aux attentes actuelles de PROREIT; et vi) PROREIT continuera d'avoir accès aux marchés des capitaux propres et/ou des titres d'emprunt.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont présentés expressément sous réserve de la présente mise en garde. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont valables en date du présent communiqué. PROREIT ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige.

Des renseignements supplémentaires concernant ces hypothèses, ces risques et ces incertitudes sont présentés à la rubrique « Facteurs de risque » de la plus récente notice annuelle de PROREIT et à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de PROREIT pour la période de trois mois close le 31 mars 2026, lesquels sont disponibles sous le profil de PROREIT sur SEDAR+, à www.sedarplus.ca.

SOURCE PROREIT

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Gordon G. Lawlor, CPA, président et chef de la direction, Fonds de placement immobilier PRO, 514 933‑9552; Alison Schafer, CPA, chef des finances et secrétaire, Fonds de placement immobilier PRO, 514 933‑9552