PROREIT ANNONCE LA DATE DE PUBLICATION DES RÉSULTATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE 2026 ET SA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

MONTRÉAL, July 27, 2026 /CNW/ -- Le Fonds de placement immobilier PRO (TSX : PRV.UN) (« PROREIT ») publiera ses résultats financiers du deuxième trimestre de 2026 le mercredi 12 août 2026 après la fermeture des marchés. Une conférence téléphonique tenue par l'équipe de direction de PROREIT se tiendra le jeudi 13 août 2026 à 9 h 00 (HAE). Les analystes financiers sont invités à se joindre à l'appel, lequel comprendra une période de questions. Les médias et toute autre personne intéressée peuvent également y assister par l'entremise de la webdiffusion en direct, en mode écoute seulement.

Les états financiers et le rapport de gestion de PROREIT du deuxième trimestre terminé le 30 juin 2026 seront accessibles sur le site Web de PROREIT, sous la rubrique « Information investisseurs », ainsi que sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, à sedarplus.ca .

Conférence téléphonique sur les résultats du T2 2026

Date : Jeudi 13 août 2026

Heure : 9 h 00 (HAE)

Numéros à composer : 1 800 990-4777 ou 1 514 400-3794 (conférence : 23723)

Webdiffusion en direct : https://app.webinar.net/evMjBNbBmRz

Enregistrement audio de la conférence

Numéros de téléphone d'accès : 1 888 660-6345 ou 1 289 819-1450

Code d'accès : 23723#

L'enregistrement audio sera disponible jusqu'au 20 août 2026.

À propos de PROREIT

Fondé en 2013, PROREIT (TSX : PRV.UN) est un fonds de placement immobilier industriel canadien qui détient et exploite un portefeuille d'immeubles de grande qualité. Présent dans des marchés primaires et secondaires solides au Canada, PROREIT s'engage auprès de ses porteurs de parts à générer des flux de trésorerie stables, une croissance disciplinée et de la valeur à long terme.

Pour plus de renseignements au sujet de PROREIT, veuillez visiter son site Web à : https://proreit.com/fr/.

SOURCE PROREIT

Pour plus de renseignements : Mélanie Tardif, CPA, [email protected]