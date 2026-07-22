PROREIT ANNONCE LA DISTRIBUTION DE JUILLET 2026

MONTRÉAL, le 22 juill. 2026 /CNW/ -- Le Fonds de placement immobilier PRO (« PROREIT ») (TSX: PRV.UN) a annoncé aujourd'hui qu'une distribution en espèces de 0,0375 $ par part de fiducie de PROREIT pour le mois de juillet 2026 (0,45 $ sur une base annualisée) sera versée le 17 août 2026 aux porteurs de parts inscrits au 31 juillet 2026.

À propos de PROREIT

Fondé en 2013, PROREIT (TSX : PRV.UN) est un fonds de placement immobilier industriel canadien qui détient et exploite un portefeuille d'immeubles de grande qualité. Implanté au sein de marchés canadiens primaires et secondaires robustes, PROREIT vise à générer des flux de trésorerie stables, une croissance disciplinée et une valeur à long terme pour ses porteurs de parts.

Pour plus de renseignements au sujet de PROREIT, veuillez visiter son site Web à https://proreit.com.

SOURCE PROREIT

Renseignements supplémentaires : Fonds de placement immobilier PRO, Gordon G. Lawlor, CPA, Président et chef de la direction, 514 933‑9552; Fonds de placement immobilier PRO, Alison J. Schafer, CPA, Chef des finances et secrétaire, 514 933‑9552