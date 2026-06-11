Propulsion Québec salue le maintien d'une norme VZE au Québec

MONTRÉAL, le 11 juin 2026 /CNW/ - Propulsion Québec, la grappe industrielle des transports zéro émission, prend acte de l'annonce effectuée aujourd'hui par la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Mme Pascale Déry, concernant la révision de la norme VZE au Québec. La grappe salue d'emblée la volonté du gouvernement de maintenir une norme VZE. Celle-ci a pour effet de faire du Québec un marché prioritaire des véhicules électriques en Amérique du Nord et de permettre aux Québécois d'avoir un accès accru et plus abordable aux véhicules électriques.

« La norme est essentielle pour offrir un cadre clair et prévisible afin de bien planifier les investissements, notamment en recharge. Elle permet non seulement d'offrir aux consommateurs un plus grand choix de véhicules électriques adaptés à leurs besoins, mais aussi de soutenir la croissance de l'écosystème québécois de l'électrification des transports.

La demande est là : près d'un Québécois sur deux qui ne possède pas encore de véhicule électrique souhaite en acheter un (44 %)1. Les Québécois choisissent aujourd'hui de se tourner vers les véhicules électriques, alors que les prix du pétrole demeurent élevés et volatils. Il faut saisir cet élan et poursuivre le mouvement. » affirme Alexis Laprés-Paradis, PDG de Propulsion Québec.

Trouver un équilibre sans perdre le cap sur l'électrification

La grappe comprend également la volonté du gouvernement de trouver un équilibre et de faire preuve de pragmatisme en révisant la cible à 80 % d'ici 2035. À cet égard, nous croyons qu'un équilibre est possible à atteindre, tout en faisant preuve d'ambition.

Propulsion Québec souhaite émettre certaines réserves quant à l'ouverture de la norme aux véhicules hybrides non branchables. Ces véhicules ne se propulsent qu'à l'essence et ne nécessitent aucune infrastructure de recharge, ce qui ne favorise pas le développement du réseau de stations de recharge ni l'innovation dans ce domaine crucial. Leur inclusion, même temporaire, dans le système de crédits peut créer un précédent et nous invitons le gouvernement à faire preuve de prudence.

Maintenir les programmes liés à l'électrification

Propulsion Québec tient également à saluer les mesures prévues au Plan de mise en œuvre 2026-2031 du Plan pour une économie verte 2030, publié aujourd'hui.

Nous constatons néanmoins des ajustements à la baisse du budget quinquennal consacré au secteur des transports. Nous invitons le gouvernement à assurer le maintien des programmes d'électrification et à éviter toute suspension en cours d'année, afin de préserver la confiance des consommateurs et la prévisibilité nécessaire à l'industrie. À cet égard, rappelons que le secteur du transport routier génère plus du tiers2 des émissions de GES de la province. Il est primordial d'agir pour le décarboner.

À propos de Propulsion Québec

La grappe industrielle des transports électriques et intelligents du Québec est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d'accélérer la croissance de l'industrie québécoise des transports terrestres zéro émission et renforcer sa compétitivité internationale. Elle a été créée en 2017 et compte aujourd'hui plus de 215 membres organisations de l'écosystème des TEI qu'elle représente et mobilise autour d'initiatives. Propulsion Québec concentre actuellement ses initiatives autour de trois filières : les véhicules zéro émission, la recharge et la batterie. La grappe bénéficie de l'appui financier du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), de Fasken et d'Hydro-Québec et du Fonds FTQ.

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_____________________________ 1 Blais, Stéphane. 2026. « Intérêt renouvelé des Canadiens pour les véhicules électriques » La Presse, 14 avril 2026. https://www.lapresse.ca/affaires/2026-04-14/sondage/interet-renouvele-des-canadiens-pour-les-vehicules-electriques.php 2 Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre en 2022 et leur évolution depuis 1990, Québec, Gouvernement du Québec. https://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/ges/index.htm

SOURCE Propulsion Québec

Pour plus d'informations : Lydia Belmahdi, Analyste, affaires publiques, Propulsion Québec, [email protected], 438 722-7827