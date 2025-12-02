La production officielle du tout nouveau coupé à deux portières Dodge Charger Scat Pack 2026 débute à l'usine d'assemblage de Windsor

Dernière arrivée dans la gamme multi-énergie de la Dodge Charger, la Dodge Charger Scat Pack 2026 est équipée du moteur Hurricane de 3,0 litres biturbo. Il s'agit d'un six cylindres en ligne, à haut rendement, développant 550 chevaux, 531 lb-pi de couple et capable d'un impressionnant sprint 0-100 km/h en 3,9 secondes

Les premières unités arriveront chez les concessionnaires d'ici la fin du mois

Ce lancement souligne l'importance du Canada comme pilier des opérations mondiales et des investissements de Stellantis

L'usine de Windsor ajoutera un troisième quart de travail et jusqu'à 1 500 nouveaux emplois au début de 2026 pour répondre à la demande des Charger Scat Pack, R/T, Daytona, ainsi que notre famille de minifourgonnettes Chrysler. Le recrutement est déjà en cours

La Dodge Charger Scat Pack s'ajoute à la production à Windsor aux côtés de la Dodge Charger Daytona Scat Pack 2026 entièrement électrique de 670 chevaux, le muscle car le plus rapide et le plus puissant au monde, ainsi que les minifourgonnettes Chrysler Pacifica et Grand Caravan

le plus rapide et le plus puissant au monde, ainsi que les minifourgonnettes Chrysler Pacifica et Grand Caravan Les berlines à quatre portières Dodge Charger R/T et Charger propulsées par le moteur SIXPACK sortiront des chaînes de montage au premier trimestre de 2026

WINDSOR, ON, le 2 déc. 2025 /CNW/ - Stellantis débute officiellement la production du tout nouveau coupé à deux portières Dodge Charger Scat Pack 2026, propulsé par le moteur SIXPACK, à son usine d'assemblage de Windsor. La Charger a été conçue pour faire évoluer le muscle car moderne avec sa performance sans compromis, sa puissance implacable et l'attitude inimitable de Dodge.

Stellantis débute officiellement la production du tout nouveau coupé à deux portières Dodge Charger Scat Pack 2026, propulsée par le moteur SIXPACK, à l’usine d’assemblage de Windsor en Ontario. La nouvelle Charger Scat Pack est équipée d’un moteur Hurricane six cylindres en ligne biturbo de 3,0 litres à haut rendement, délivrant 550 chevaux et un couple de 531 lb-pi, avec un impressionnant sprint 0-100 km/h de seulement 3,9 secondes. Elle rejoint la gamme multi-énergie en pleine croissance de la Dodge Charger, qui comprend des modèles à deux et quatre portières, des options à moteur à combustion et des groupes motopropulseurs entièrement électriques, avec des puissances allant de 420 à 670 chevaux. Les véhicules Charger Scat Pack propulsés par le moteur SIXPACK commenceront à arriver chez les concessionnaires plus tard ce mois-ci. (Groupe CNW/Stellantis North America)

« Aujourd'hui marque une étape importante pour Stellantis, la marque Dodge et notre équipe canadienne alors que nous célébrons le début de production de la toute nouvelle Dodge Charger Scat Pack propulsée par le moteur SIXPACK », a déclaré Trevor Longley, président et chef de la direction chez Stellantis Canada. « Construite à Windsor, la Dodge Charger offre aux clients la liberté de choisir entre des groupes motopropulseurs thermiques ou électriques pour s'adapter à leur style de vie, en alliant performance brute et innovation de pointe. »

« C'est la prochaine grande étape dans le lancement de la gamme multi-énergie de muscle car de la Dodge Charger avec le début de la production de la nouvelle Dodge Charger Scat Pack propulsée par le moteur SIXPACK et ses 550 chevaux », a déclaré Matt McAlear, chef de la direction chez Dodge. « Les employés représentés par Unifor à l'usine de Windsor construisent une nouvelle gamme Charger qui a déjà remporté plusieurs prix, dont les 10 meilleurs intérieurs de Ward, les 10 meilleurs systèmes de propulsion de Ward et un prix Drivers' Choice de MotorWeek, et qui offre un véritable choix grâce à une plateforme multi-énergie. »

Dodge réinvente les règles du muscle car moderne avec le moteur SIXPACK High Output (H.O.), le moteur Hurricane le plus puissant en production. Les chiffres parlent d'eux-mêmes :

550 chevaux

531 lb-pi de couple

0-100 km/h en 3,9 secondes

La Charger Scat Pack incarne l'attitude Dodge - audacieuse et sans compromis. Les premières unités arriveront chez les concessionnaires ce mois-ci.

Puissance et raison d'être

L'usine d'assemblage de Windsor construit des légendes, pas seulement des voitures. Aux côtés de la Charger Scat Pack, Windsor construit la Dodge Charger Daytona Scat Pack 2026 entièrement électrique de 670 chevaux, le muscle car le plus rapide et le plus puissant au monde, ainsi que les minifourgonnettes Chrysler Pacifica et Grand Caravan.

Le premier trimestre de 2026 verra l'arrivée des berlines à quatre portières Charger R/T et Charger propulsées par le moteur SIXPACK, démontrant que la puissance peut se décliner sous plusieurs formes.

Ce lancement renforce le rôle du Canada comme pilier des opérations mondiales de Stellantis. Pour répondre à la demande anticipée, l'usine de Windsor ajoutera un troisième quart de travail et jusqu'à 1 500 nouveaux emplois au début de 2026. Les entrevues et l'embauche sont déjà en cours.

Construit sur un investissement majeur

Depuis 2022 :

1,9 milliard $ CA investis pour transformer l'usine de Windsor pour la prochaine génération de muscle car Dodge

Dodge Lancement de la toute nouvelle Dodge Charger Daytona électrique en 2024

Installation de la nouvelle architecture STLA Large pour une flexibilité maximale

Ajout de 301 nouveaux robots, convoyeurs avancés et une ligne dédiée aux cellules de batterie pour les véhicules électriques

Modification de 410 postes de travail pour plus d'efficacité et de précision

Ajout de 600 emplois en ingénierie au Centre de recherche et développement automobile (ARDC) et la création de 1 000 nouveaux emplois chez NextStar Energy, une coentreprise à Windsor

Construction d'un tout nouveau centre de distribution de pièces Mopar à Brampton pour desservir l'Ontario, le Québec et l'Est du Canada

À venir - grande ouverture du Centre de technologie des batteries pour l'Amérique du Nord à l'ARDC

À venir - grande ouverture de NextStar Energy, la première gigausine au Canada (une coentreprise Stellantis avec LG Energy Solution)

Stellantis Amérique du Nord

Stellantis (NYSE : STLA) est un constructeur automobile mondial de premier plan, dédié à offrir à ses clients la liberté de choisir leur mode de déplacement, en adoptant les technologies les plus récentes et en créant de la valeur pour toutes ses parties prenantes. Son portefeuille unique de marques emblématiques et innovantes comprend Chrysler, Dodge//SRT, Jeep®, Ram, Alfa Romeo, FIAT et Maserati. En 2025, l'entreprise célèbre 100 ans d'influence culturelle et de contribution à l'histoire de l'industrie automobile aux États-Unis et au Canada.

Pour plus d'informations, visitez www.stellantis.com.

Suivez les nouvelles et vidéos de l'entreprise sur :

Blog : http://blog.stellantisnorthamerica.com

Site média : http://media.stellantisnorthamerica.com

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/Stellantis

Facebook : https://www.facebook.com/StellantisNA

Instagram : https://www.instagram.com/stellantisna

X : @StellantisNA

YouTube : http://youtube.com/StellantisNA

Des informations supplémentaires et des nouvelles de Stellantis sont disponibles à l'adresse suivante : https://media.stellantisnorthamerica.com.

SOURCE Stellantis North America

Jordan Wasylyk, (519) 973-2085 (bureau), (519) 965-8040 (cell), [email protected]; LouAnn Gosselin, (519) 973-2253 (bureau), (519) 984-2600 (cell), [email protected]