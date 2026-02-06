La transition d'actionnariat résulte d'une décision stratégique commune de LG Energy Solution et Stellantis prise en concertation avec NextStar Energy.

Stellantis cédera sa participation de 49 % dans NextStar Energy à son partenaire fondateur de la coentreprise, LG Energy Solution.

Plus de 5 milliards de dollars canadiens ont été investis à ce jour dans NextStar Energy, renforçant la croissance à long terme, l'innovation et l'engagement en faveur d'emplois canadiens qualifiés, au sein de la première et unique usine de production de batteries à l'échelle commerciale du pays.

WINDSOR, ON, le 6 févr. 2026 /CNW/ - LG Energy Solution, Stellantis et NextStar Energy annoncent aujourd'hui que LG Energy Solution va acquérir la pleine propriété de NextStar Energy, Stellantis cédant sa participation de 49 % à LG Energy Solution.

NextStar Energy a été créée en 2022, sous la forme d'une coentreprise, afin de construire la première usine de production de batteries à grande échelle au Canada, située à Windsor, en Ontario. L'entreprise continuera de bâtir une base solide et compétitive pour l'avenir de la filière batterie au Canada.

Cette transition de l'actionnariat constitue une décision stratégique conjointe, des deux actionnaires de la coentreprise, LG Energy Solution et Stellantis. Elle a été prise à l'issue d'échanges approfondis avec l'équipe de direction de NextStar Energy afin d'assurer une transition fluide et de renforcer les perspectives de croissance et d'investissement à long terme de l'entreprise.

Dans le cadre de cette nouvelle structure de propriété, NextStar Energy s'appuiera sur le leadership technologique et l'expertise opérationnelle mondiale de LG Energy Solution afin de mieux servir une clientèle plus large, notamment dans le secteur des systèmes de stockage d'énergie (ESS) et de répondre avec davantage d'agilité aux conditions du marché et à la demande. L'objectif est de saisir de nouvelles opportunités de croissance.

Stellantis demeure un client engagé et continuera à s'approvisionner en produits de batteries auprès de NextStar Energy.

L'usine de NextStar Energy est une pierre angulaire du secteur canadien de la fabrication de pointe et des énergies propres. Elle ancre la production nationale de batteries, renforce la chaîne d'approvisionnement en batteries de l'Amérique du Nord et soutient la compétitivité industrielle à long terme du Canada. À ce jour, plus de 5 milliards de dollars canadiens ont été investis dans le site, qui emploie plus de 1 300 personnes, avec un objectif à long terme de 2 500 employés lorsque l'usine atteindra sa pleine capacité de production.

NextStar Energy continuera de jouer un rôle clé dans le renforcement de l'écosystème de production de batteries au Canada et en Amérique du Nord en relocalisant des capacités essentielles pour répondre aux besoins évolutifs du secteur automobile et d'autres industries stratégiques.

La finalisation de cette transaction est soumise aux approbations et à d'autres conditions.

« LG Energy Solution voit d'importantes opportunités de croissance en Amérique du Nord en implantant un pôle de production stratégique au Canada. La pleine propriété de NextStar Energy nous permettra de répondre rapidement à la demande croissante du marché des systèmes de stockage d'énergie et de jouer un rôle clé dans l'industrie des véhicules électriques au Canada en sécurisant de nouveaux clients basés en Amérique du Nord. »

- David Kim, CEO de LG Energy Solution

« En permettant à LG Energy Solution d'exploiter pleinement la capacité du site de Windsor, nous renforçons sa viabilité à long terme tout en garantissant l'approvisionnement en batteries pour nos véhicules électriques. Il s'agit d'une décision stratégique intelligente qui soutient nos clients, nos activités au Canada et notre feuille de route mondiale en matière d'électrification. »

- Antonio Filosa, CEO de Stellantis

« Cette nouvelle structure de propriété renforce la position du Canada en tant que leader dans la production de batteries. Elle offre une visibilité à long terme pour continuer à investir dans notre main-d'œuvre canadienne et nos capacités industrielles, tout en générant des retombées économiques durables pour le Canada et l'Ontario. »

- Danies Lee, CEO de NextStar Energy

Les opérations nord-américaines de LG Energy Solution

LG Energy Solution est le leader de la production de batteries en Amérique du Nord, et dispose de l'empreinte industrielle la plus diversifiée, couvrant de multiples clients, usages, chimies et formats. A l'issue de cette acquisition, l'entreprise exploitera quatre sites industriels en propre (LG Energy Solution Michigan Holland, LG Energy Solution Michigan Lansing, LG Energy Solution Arizona, NextStar Energy), ainsi que quatre sites en coentreprise dans la région.

Alors que le marché mondial des batteries s'étend, au-delà des véhicules électriques, vers des secteurs variés tels que les systèmes d'énergie, la robotique, la mobilité aérienne urbaine et le maritime, LG Energy Solution rééquilibre stratégiquement son portefeuille et améliore son efficacité opérationnelle. L'entreprise réoriente sa capacité de production entre les véhicules électriques et les systèmes de stockage d'énergie afin de limiter les nouveaux investissements tout en maximisant l'utilisation des lignes de production existantes à l'échelle mondiale. Cette évolution stratégique vise à porter la capacité mondiale de production d'ESS à plus de 60 GWh cette année, dont plus de 50 GWh concentrés en Amérique du Nord.

À propos des entreprises

LG Energy Solution

LG Energy Solution (KRX : 373220) est l'un des leaders mondiaux de la production de batteries lithium-ion pour les véhicules électriques, la mobilité la mobilité, l'informatique et les systèmes de stockage d'énergie. Forte de plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de les technologie de batteries de pointe et de la recherche et du développement (R&D), l'entreprise détient le plus grand nombre de brevets liés aux batteries dans le monde, avec plus de 90 000 brevets. Son solide réseau mondial, couvrant l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie, comprend des sites de production de batteries établis via des coentreprises avec de grands constructeurs automobiles. Engagée dans la construction d'un écosystème de batteries durables, LG Energy Solution vise à atteindre la neutralité carbone sur l'ensemble de sa chaîne de valeur d'ici 2050, tout en promouvant une culture d'entreprise inclusive et fondée sur la croissance partagée. Pour en savoir plus sur les idées et les innovations de LG Energy Solution, visitez : https://news.lgensol.com .

Stellantis

Stellantis N.V. (NYSE : STLA / Euronext Milan : STLAM / Euronext Paris : STLAP) est un constructeur automobile mondial de premier plan, dont la mission est d'offrir à ses clients la liberté de choisir leur mode de déplacement, d'adopter les technologies les plus récentes et de créer de la valeur pour toutes ses parties prenantes. Son portefeuille unique de marques emblématiques et innovantes comprend Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, FIAT, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move et Leasys. Pour en savoir plus, www.stellantis.com.

NextStar Energy

NextStar Energy est la première usine de fabrication de batteries à grande échelle au Canada. Située à Windsor, en Ontario, NextStar Energy est dédiée au développement et à l'innovation de solutions énergétiques durables et performantes, contribuant à façonner l'avenir de la mobilité. Pour plus d'informations, visitez : nextstar-energy.com.

