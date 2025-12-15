Un troisième quart de travail s'ajoute à l'usine d'assemblage de Windsor pour répondre à la demande anticipée des nouveaux modèles Dodge Charger Scat Pack et Charger Daytona équipés du moteur SIXPACK, ainsi que de la famille de minifourgonnettes Chrysler - la minifourgonnette la plus vendue aux États-Unis et numéro un au Canada.

À ce jour, près de 240 employés de l'usine d'assemblage de Brampton ont choisi d'être transférés à Windsor, tandis que tous les autres travailleurs horaires touchés par la pause opérationnelle continuent de recevoir 70 % de leur salaire ainsi que leurs avantages sociaux.

Cette étape importante en matière d'embauche s'ajoute à la croissance canadienne de Stellantis, incluant 600 nouveaux postes en ingénierie au Centre de recherche et développement automobile et 1 100 emplois chez NextStar Energy depuis 2023.

Depuis 2022, Stellantis a déjà investi 7,9 milliards $ au Canada dans des projets terminés ou sur le point de l'être

WINDSOR, ON, le 15 déc. 2025 /CNW/ - Stellantis a annoncé aujourd'hui avoir franchi une étape majeure en matière d'embauche à son usine d'assemblage de Windsor. Avec plus de 1 000 employés maintenant en poste, cette réalisation marque une avancée significative vers la création de 1 500 emplois pour le troisième quart de travail qui sera lancé au début de 2026, renforçant l'engagement à long terme de Stellantis envers ses opérations canadiennes.

Les nouveaux membres de l’équipe participent à une formation d’orientation afin de se préparer au lancement du troisième quart de travail à l’usine d’assemblage Stellantis de Windsor, en Ontario. (Groupe CNW/Stellantis North America)

Depuis 2022, Stellantis a déjà investi 7,9 milliards $ au Canada, soulignant son engagement à renforcer le secteur manufacturier automobile du pays et à soutenir la croissance économique des communautés qu'elle dessert. Stellantis emploie actuellement environ 10 000 Canadiens dans ses usines de fabrication, son centre de recherche et développement, ainsi que ses opérations commerciales et de distribution à l'échelle nationale.

« L'annonce d'aujourd'hui confirme le rôle essentiel du Canada dans les opérations mondiales de Stellantis », a déclaré Trevor Longley, président et chef de la direction de Stellantis Canada. « Depuis plus d'un siècle, nous assemblons fièrement des véhicules ici - plus de 25 millions à ce jour. Avec des investissements majeurs et une main-d'œuvre en croissance, nous demeurons confiants dans le talent, l'innovation et la force manufacturière du Canada. Alors que nous dirigeons l'avenir de la production automobile avancée, nous sommes ravis de voir notre nouvelle équipe de l'usine de Windsor passer à l'action. »

L'usine d'assemblage de Windsor est le lieu de production de la famille primée de minifourgonnettes du constructeur depuis 42 ans, ayant débuté en 1983. Elle assemble actuellement les modèles Chrysler Pacifica, Chrysler Voyager et Grand Caravan, la minifourgonnette la plus vendue au Canada et aux États-Unis.

Plus tôt ce mois-ci, l'usine de Windsor a célébré le début officiel de la production du tout nouveau coupé Dodge Charger Scat Pack 2026 à deux portes, équipée du moteur SIXPACK. En parallèle, Windsor produit les versions deux et quatre portes de la Dodge Charger Daytona Scat Pack 2026 entièrement électrique, dotée de 670 chevaux, le muscle car le plus rapide et le plus puissant au monde. La production des berlines Dodge Charger R/T et Charger à quatre portes équipées du moteur SIXPACK débutera au premier trimestre de 2026, élargissant l'offre de la marque et offrant aux clients la liberté de choisir le groupe motopropulseur multi-énergie le mieux adapté à leurs besoins.

Soutien aux travailleurs touchés à Brampton

Stellantis continue de collaborer avec ses partenaires gouvernementaux, les organisations syndicales et les parties prenantes afin de renforcer ses opérations canadiennes et de créer des emplois durables. Une priorité clé est le soutien aux employés touchés à l'usine d'assemblage de Brampton. À ce jour, près de 240 employés ont accepté des opportunités de transfert vers l'usine de Windsor pour occuper de nouveaux postes. Tous les autres travailleurs horaires touchés par la pause opérationnelle continueront de recevoir 70 % de leur salaire ainsi que leurs avantages sociaux.

Un siècle d'innovation automobile au Canada

Depuis plus de 100 ans, Stellantis contribue à façonner l'industrie automobile canadienne. Cet héritage continue d'inspirer le travail de l'entreprise aujourd'hui et renforce son engagement alors qu'elle se tourne vers la prochaine étape de l'innovation, de la fabrication et de la croissance économique au Canada. Avec des investissements majeurs en cours, Stellantis s'appuie sur sa présence centenaire pour offrir la prochaine génération de véhicules fiables et renforcer la position du Canada dans le secteur automobile mondial.

Stellantis Amérique du Nord

Stellantis (NYSE : STLA) est un constructeur automobile mondial de premier plan, dédié à offrir à ses clients la liberté de choisir leur mode de déplacement, en adoptant les technologies les plus récentes et en créant de la valeur pour toutes ses parties prenantes. Son portefeuille unique de marques emblématiques et innovantes comprend Chrysler, Dodge//SRT, Jeep®, Ram, Alfa Romeo, FIAT et Maserati. En 2025, l'entreprise célèbre 100 ans d'influence culturelle et de contribution à l'histoire de l'industrie automobile aux États-Unis et au Canada. Pour plus d'informations, visitez www.stellantis.com.

