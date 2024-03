Propulsé par un soutien sans précédent, Groupe pharmaceutique Duchesnay annonce le lancement d'une sixième société pharmaceutique afin d'offrir des médicaments génériques orphelins de grande qualité aux Canadiens

La création d'Analog Pharma Canada marque une autre grande étape pour cet inventeur et fabriquant de produits pharmaceutiques québécois en pleine croissance

BLAINVILLE, QC, le 22 mars 2024 /CNW/ - Groupe pharmacutique Duchesnay (GPD), l'une des huit entreprises sélectionnées par le gouvernement du Canada dans le cadre de son Projet pour l'hypercroissance mondiale, a le plaisir d'annoncer une nouvelle addition à sa famille d'entreprises avec le lancement d'Analog Pharma Canada, qui vise à fournir des médicaments génériques orphelins de haute qualité sur le marché canadien.

Encouragée par l'abondant soutien reçu et s'appuyant sur le succès de sa société jumelle américaine, Analog Pharma Canada fournira des versions génériques à moindre coût de ses produits phares disponibles auprès d'autres sociétés du Groupe pharmaceutique Duchesnay ainsi que d'autres fabricants, y compris des traitements génériques importants pour des maladies rares.

Cette nouvelle division devient la troisième société pharmaceutique au Canada exploitée par GPD, en plus de Duchesnay Inc., qui offre des médicaments d'origine pour la santé des femmes, et de Médunik Canada, qui offre des médicaments d'origine pour les maladies rares. Groupe Pharmaceutique Duchesnay a également des activités aux États-Unis pour ses trois sociétés - Duchesnay USA, Medunik USA et Analog Pharma.

« Nous sommes très fiers de lancer Analog Pharma Canada. Ceci nous permettra d'offrir aux Canadiens et au système de santé des médicaments génériques abordables et de grande qualité, en particulier des traitements pour les maladies rares », a déclaré Dany Hallé, vice-président aux affaires commerciales pour GPD. « Cet ajout fait partie de l'ambitieux plan de croissance du Groupe Pharmaceutique Duchesnay qui inclut nos activités au Canada, aux États-Unis et l'exportation de médicaments fabriqués au Canada vers l'Europe et ailleurs dans le monde. »

« Cette expansion a été accélérée grâce à la participation de GPD au Projet pour l'hypercroissance mondiale, confirmant ainsi la contribution du Groupe à la pérennité économique du pays », explique Mélanie Therrien, vice-présidente des finances et affaires corporatives pour GPD. « Le soutien offert par des sociétés comme la Banque de développement du Canada nous permet de faciliter l'accès à des traitements vitaux pour les patients atteints de maladies rares, en plus de favoriser l'indépendance de notre chaîne d'approvisionnement et la capacité de fabrication canadienne. »

Analog Pharma Canada est en train de finaliser les premiers produits qu'elle prévoit offrir aux patients canadiens d'ici le milieu de l'année. L'objectif de la société est d'offrir des médicaments génériques orphelins de qualité à des prix abordables, tout en permettant aux patients canadiens de bénéficier de son expertise unique en distribuant des versions « ultra-génériques » de ses produits phares, y compris ceux développés en partenariat avec des leaders mondialement reconnus de l'industrie des sciences de la vie.

Les maladies rares affectent 3 millions de Canadiens et le coût de leur traitement constitue une charge pour eux et pour le système de santé. Le fait de disposer de traitements génériques moins coûteux réduira cette charge financière tout en facilitant l'accès à des traitements vitaux.

Le siège social d'Analog Pharma Canada est situé à Blainville, au Québec, où se trouve le siège social du Groupe pharmaceutique Duchesnay et de ses autres entreprises canadiennes. Ce site abrite également son usine de fabrication de produits pharmaceutiques à la fine pointe de la technologie, où les produits sont préparés à la fois pour la consommation domestique et pour l'exportation. Elle a également lancé son nouveau site Web à l'adresse suivante : https://analogpharmacanada.ca/fr.

À propos du Groupe pharmaceutique Duchesnay

Le siège social du Groupe pharmaceutique Duchesnay (GPD) et de ses sociétés affiliées est situé à Blainville, au Québec. Le groupe est constitué de six sociétés pharmaceutiques qui répondent aux besoins des patients au Canada, aux États-Unis et à l'étranger. Les entreprises qui le forment sont : Duchesnay (Canada) et Duchesnay USA, qui se consacrent toutes deux à la santé des femmes ; Médunik Canada et Medunik USA, qui fournissent des traitements pour les maladies rares ; et Analog Pharma Canada et Analog Pharma, qui se spécialisent dans les médicaments génériques orphelins. Depuis son usine de fabrication ultramoderne à Blainville, GPD exporte ses traitements innovants dans plus de 50 pays.

GPD est l'une des 8 entreprises sélectionnées à travers le pays pour participer au Projet mondial d'hypercroissance du gouvernement du Canada. Cette nomination offre un soutien exclusif et personnalisé pendant au moins deux ans, dans le but d'accélérer notre croissance pour devenir une entreprise pilier de l'économie canadienne.

À travers ses propres activités de recherche et de développement, ainsi que grâce à des partenariats exclusifs, Groupe pharmaceutique Duchesnay offre des traitements innovants pour une multitude de conditions médicales en santé des femmes, en urologie, en oncologie ainsi que pour des maladies rares. GPD tient à souligner le dévouement et le professionnalisme de ses employés, et favorise une culture interne positive de même qu'un environnement de travail flexible. L'entreprise est profondément engagée en faveur de la responsabilité environnementale et redonne à la communauté en soutenant diverses organisations caritatives.

Pour de plus amples informations, visitez le https://duchesnaypharmaceuticalgroup.com/fr.

