Groupe pharmaceutique Duchesnay crée un conseil consultatif pour guider sa croissance et son succès

Cinq experts externes, aux expériences et expertises variées, nommés comme premiers membres de cette nouvelle ressource pour soutenir la croissance continue du Groupe

BLAINVILLE, QC, le 15 avril 2025 /CNW/ - Groupe pharmaceutique Duchesnay (GPD), lauréat du Prix de l'innovation 2024 en sciences de la vie par l'ADRIQ, est heureux d'annoncer la création d'un conseil consultatif d'experts afin d'accroître sa présence locale et de soutenir sa croissance mondiale et son développement à l'international.

En tant qu'entreprise privée, GPD bénéficiera, grâce à son conseil consultatif, de l'expertise et de soutien généralement offerts aux entreprises publiques par leurs conseils d'administration. Toutefois, contrairement à un conseil d'administration, le conseil consultatif n'a aucun pouvoir juridique ni responsabilité en matière de surveillance financière.

Le conseil consultatif, qui a récemment tenu sa première réunion, sera informé des opérations et du rendement de GPD afin d'être en mesure d'offrir des conseils sur la croissance continue et l'orientation stratégique du Groupe.

« La création de notre nouveau conseil consultatif constitue une étape clé dans le développement et la croissance de GPD. Elle témoigne de notre engagement envers la collaboration et l'excellence, en veillant à ce que nous restions à l'avant-garde de l'innovation pharmaceutique grâce à des décisions stratégiques éclairées qui soutiennent notre croissance et notre diversification à l'échelle mondiale », a déclaré Éric Gervais, président du GPD. « Les meilleurs leaders sont rassemblés pour maintenir la saine gouvernance de l'entreprise et nous aider à passer à travers le contexte tumultueux actuel. Nous sommes ravis de pouvoir tirer parti de l'expérience approfondie et diversifiée des membres du conseil consultatif et de bénéficier de leurs précieux conseils. »

Le conseil consultatif, choisi par GPD parmi de nombreux candidats potentiels, est composé des cinq membres suivants :

François Lecavalier : Dirigeant d'entreprise et consultant dans les secteurs des technologies propres et des infrastructures, il sera le premier président du conseil consultatif. M. Lecavalier a travaillé au ministère des Finances du Canada et à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). Il a également occupé des postes de vice-président principal à la Banque de développement du Canada (BDC) et de responsable du développement de projets à la Banque de l'infrastructure du Canada ( BIC ).

: Dirigeant d'entreprise et consultant dans les secteurs des technologies propres et des infrastructures, il sera le premier président du conseil consultatif. M. Lecavalier a travaillé au ministère des Finances du et à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). Il a également occupé des postes de vice-président principal à la Banque de développement du (BDC) et de responsable du développement de projets à la Banque de l'infrastructure du ( ). Ela Borenstein : Vice-présidente des programmes incitatifs de capital de risque et Kauffman Fellow à la BDC, en plus des programmes financiers conçus pour développer l'industrie du capital du risque, Mme Borenstein a élaboré un cours et l'enseigne à l'Université McGill pour les futurs dirigeants d'entreprise dans le domaine de la santé.

: Vice-présidente des programmes incitatifs de capital de risque et Kauffman Fellow à la BDC, en plus des programmes financiers conçus pour développer l'industrie du capital du risque, a élaboré un cours et l'enseigne à l'Université McGill pour les futurs dirigeants d'entreprise dans le domaine de la santé. Bertrand Bolduc : Président du conseil et associé chez Galenova - Gentès & Bolduc pharmaciens; président-directeur général de PharmaLube Technologies Inc., M. Bolduc a été président de l'Ordre des pharmaciens du Québec pendant neuf ans et siège sur plusieurs conseils d'administration et comités dans les secteurs des sciences de la vie et du domaine de la santé.

: Président du conseil et associé chez Galenova - Gentès & Bolduc pharmaciens; président-directeur général de PharmaLube Technologies Inc., M. Bolduc a été président de l'Ordre des pharmaciens du Québec pendant neuf ans et siège sur plusieurs conseils d'administration et comités dans les secteurs des sciences de la vie et du domaine de la santé. D re Céline Desjardins : Obstétricienne-gynécologue et membre du Comité sur la santé sexuelle et reproductive de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC), la D re Desjardins a occupé des postes de chef de l'enseignement, directrice du service d'obstétrique, présidente du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, fonctionnaire, puis gestionnaire chez Santé Canada au Bureau du métabolisme, de l'oncologie et de la reproduction.

: Obstétricienne-gynécologue et membre du Comité sur la santé sexuelle et reproductive de la Société des obstétriciens et gynécologues du (SOGC), la D Desjardins a occupé des postes de chef de l'enseignement, directrice du service d'obstétrique, présidente du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, fonctionnaire, puis gestionnaire chez Santé au Bureau du métabolisme, de l'oncologie et de la reproduction. Michelle Keefe : Membre de la haute direction dans le domaine de la santé et conseillère principale chez Warburg Pincus LLC, Mme Keefe a occupé des postes de direction au sein d'entreprises pharmaceutiques américaines d'importance, telles que Pfizer, Publicis Groupe et Syneos Health.

« Je suis très honoré d'être un membre et le premier président du conseil consultatif du Groupe pharmaceutique Duchesnay », a déclaré M. Lecavalier. « Le conseil consultatif a pour mission de soutenir la croissance et le succès durable de cette remarquable réussite québécoise dans le secteur des sciences de la vie, au bénéfice des patients et de l'ensemble de la communauté du domaine de la santé. »

Le conseil consultatif devrait se réunir au moins quatre fois par an.

À PROPOS DU GROUPE PHARMACEUTIQUE DUCHESNAY

Le siège social du Groupe pharmaceutique Duchesnay (GPD) et de ses sociétés affiliées est situé à Blainville, au Québec. Le groupe est constitué de six sociétés pharmaceutiques qui répondent aux besoins des patients au Canada, aux États-Unis et à l'étranger. Les entreprises qui le forment sont : Duchesnay (Canada) et Duchesnay USA, qui se consacrent toutes deux à la santé des femmes ; Médunik Canada et Medunik USA, qui fournissent des traitements pour les maladies rares ; et Analog Pharma Canada et Analog Pharma, qui se spécialisent dans les médicaments génériques orphelins. Depuis son usine de fabrication ultramoderne à Blainville, GPD exporte ses traitements innovants dans plus de 50 pays.

GPD est l'une des 8 entreprises sélectionnées à travers le pays pour participer au Projet pour l'hypercroissance mondiale du gouvernement du Canada. Cette nomination offre un soutien exclusif et personnalisé pendant au moins deux ans, dans le but d'accélérer sa croissance pour devenir une entreprise pilier de l'économie canadienne.

GPD est lauréat du Prix Innovation, Sciences de la vie, 2024, décerné par l'ADRIQ, l'Association pour le développement de la recherche et de l'innovation du Québec, qui reconnaît la saine culture d'entreprise et l'engagement de GPD en matière d'innovation pharmaceutique, tandis que le Président de GPD, Éric Gervais, est lauréat du Prix Bernard-Landry 2024 de l'ADRIQ, qui reconnaît son leadership ayant un impact significatif sur l'écosystème de la recherche et de l'innovation au Québec.

À travers ses propres activités de recherche et de développement, ainsi que grâce à des partenariats exclusifs, Groupe pharmaceutique Duchesnay offre des traitements innovants pour une multitude de conditions médicales en santé des femmes, en urologie, en oncologie ainsi que pour des maladies rares. GPD tient à souligner le dévouement et le professionnalisme de ses employés, et favorise une culture interne positive de même qu'un environnement de travail flexible. L'entreprise est profondément engagée en faveur de la responsabilité environnementale et redonne à la communauté en soutenant diverses organisations caritatives.

