Groupe pharmaceutique Duchesnay est récompensé pour son engagement envers le bien-être de ses employés en remportant un prix Excellence en santé organisationnelle 2025

BLAINVILLE, QC, le 27 mars 2025 /CNW/ - Groupe pharmaceutique Duchesnay (GPD), lauréat du Prix de l'innovation 2024 en sciences de la vie par l'ADRIQ, est heureux d'annoncer qu'il a remporté le prix Excellence en santé organisationnelle 2025, décerné par Dialogue Technologies de la Santé inc., pour récompenser son engagement envers le bien-être de ses employés.

Décerné par Dialogue, ce prix est remis à un nombre limité d'entreprises et d'organisations qui se distinguent par leurs efforts à soutenir leurs employés, en leur offrant un environnement de travail sain et des services qui contribuent à une meilleure santé et qualité de vie.

« Groupe pharmaceutique Duchesnay est honoré de recevoir le prix Excellence en santé organisationnelle 2025, qui témoigne de l'importance primordiale que nous accordons au bien-être de nos employés, tant au travail qu'à la maison, avec leur famille, » a déclaré Caroline Guerru, vice-présidente des ressources humaines et communications. « Cette priorité est au cœur de notre culture entrepreneuriale et flexible. C'est ce qui nous motive, ce qui nous permet d'évoluer sans cesse et qui contribue à notre succès individuel, ainsi qu'à celui du Groupe. »

Les prix Excellence en santé organisationnelle de Dialogue récompensent les entreprises canadiennes qui se distinguent par l'excellence de leurs initiatives en santé organisationnelle, grâce à un fort engagement et un soutien complet à leurs employés et leur famille. Pour GPD, cela s'est traduit par un fort taux d'utilisation de la Plateforme de santé intégrée de Dialogue. Cette dernière est offerte aux employés par l'intermédiaire de leurs avantages sociaux et leur permet d'accéder à une multitude de soins de santé.

L'engagement du GPD envers le bien-être de ses employés a déjà été souligné par l'obtention du sceau Concilivi, une initiative du Réseau pour un Québec Famille, soulignant ses efforts en matière de conciliation travail-famille. De plus, GPD a obtenu la Certification Parité de La Gouvernance au Féminin (LGAF), en reconnaissance de ses pratiques visant à favoriser un environnement de travail inclusif, dans lequel chacune et chacun peuvent s'épanouir.

GPD est déterminé à répondre aux besoins en constante évolution de tous ses employés tout au long de leur parcours professionnel, en adaptant continuellement ses pratiques afin d'offrir des offres accessibles, équitables et représentatives. L'objectif : favoriser un sentiment d'appartenance et permettre à chaque employé d'atteindre son plein potentiel.

À PROPOS DES PRIX EXCELLENCE EN SANTÉ ORGANISATIONNELLE

Par la remise des prix Excellence en santé organisationnelle, Dialogue récompense les clients et partenaires qui se démarquent par leur volonté à créer un environnement de travail positif et sain pour leurs employés. Les gagnants sont déterminés selon plusieurs critères de sélection, notamment une adhésion marquée aux services de Dialogue, démontrée par des taux d'inscription et d'utilisation élevés, des résultats de bien-être exceptionnels évalués selon les critères de l'Organisation mondiale de la Santé, ainsi que l'offre d'un large éventail de soins grâce aux services de Dialogue. Moins de 1 % des clients et partenaires de Dialogue reçoivent cette distinction.

Dialogue est la principale plateforme canadienne de santé et de bien-être, offrant une éventail de services, y compris un accès sur demande à des soins de qualité dispensés par des professionnels de la santé. www.dialogue.co/fr

À PROPOS DU GROUPE PHARMACEUTIQUE DUCHESNAY

Le siège social du Groupe pharmaceutique Duchesnay (GPD) et de ses sociétés affiliées est situé à Blainville, au Québec. Le groupe est constitué de six sociétés pharmaceutiques qui répondent aux besoins des patients au Canada, aux États-Unis et à l'étranger. Les entreprises qui le forment sont : Duchesnay (Canada) et Duchesnay USA, qui se consacrent toutes deux à la santé des femmes ; Médunik Canada et Medunik USA, qui fournissent des traitements pour les maladies rares ; et Analog Pharma Canada et Analog Pharma, qui se spécialisent dans les médicaments génériques orphelins. Depuis son usine de fabrication ultramoderne à Blainville, GPD exporte ses traitements innovants dans plus de 50 pays.

GPD est l'une des 8 entreprises sélectionnées à travers le pays pour participer au Projet mondial d'hypercroissance du gouvernement du Canada. Cette nomination offre un soutien exclusif et personnalisé pendant au moins deux ans, dans le but d'accélérer sa croissance pour devenir une entreprise pilier de l'économie canadienne.

À travers ses propres activités de recherche et de développement, ainsi que grâce à des partenariats exclusifs, Groupe pharmaceutique Duchesnay offre des traitements innovants pour une multitude de conditions médicales en santé des femmes, en urologie, en oncologie ainsi que pour des maladies rares. GPD tient à souligner le dévouement et le professionnalisme de ses employés, et favorise une culture interne positive de même qu'un environnement de travail flexible. L'entreprise est profondément engagée en faveur de la responsabilité environnementale et redonne à la communauté en soutenant diverses organisations caritatives.

Pour de plus amples informations, visitez le duchesnaypharmaceuticalgroup.com/fr

