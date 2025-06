Groupe pharmaceutique Duchesnay accélère sa croissance globale grâce à une technologie innovante soutenue par l'initiative grand V d'Investissement Québec et le gouvernement du Québec

La consolidation de la capacité de production permettra au Groupe de répondre à la demande croissante pour ses produits dans le monde.

BLAINVILLE, QC, le 17 juin 2025 /CNW/ - Groupe pharmaceutique Duchesnay (GPD), lauréat du Prix de l'innovation 2024 en sciences de la vie par l'ADRIQ, est heureux d'annoncer l'installation d'une imprimante pharmaceutique de pointe pour comprimés additionnelle à son usine de Blainville qui permettra d'accroître sa capacité de production et de soutenir son expansion à l'international. Cette acquisition a été rendue possible grâce au soutien obtenu dans le cadre de l'initiative grand V d'Investissement Québec et du programme ESSOR du gouvernement du Québec.

L'équipe de GPD et les représentants d'Investissement Québec et du MEIE (Groupe CNW/Groupe pharmacutique Duchesnay (GPD))

Ayant une capacité de production pouvant aller jusqu'à 150 000 comprimés par heure, cette nouvelle machine intègre une technologie avancée qui permet d'assurer la qualité du logo représentant une femme enceinte sur le produit phare du Groupe, commercialisé dans plus de 40 pays. En consolidant sa capacité de production, le Groupe prévoit soutenir son expansion internationale en étendant sa présence mondiale à 10 nouveaux marchés au cours des deux prochaines années, afin de répondre à la demande croissante pour ses produits.

« Poursuivant sa croissance globale, le Groupe continue de miser sur l'excellence et l'innovation pour soutenir le bien-être des femmes à travers le monde. La nouvelle machine nous permettra non seulement de répondre à la demande croissante, mais aussi d'optimiser nos processus de fabrication de manière durable. Grâce au soutien de l'initiative grand V nous franchissons une nouvelle étape dans notre expansion globale, » a déclaré Mélanie Therrien, Vice-présidente, Finances et Affaires corporatives, GPD.

« Appuyé par l'initiative grand V d'Investissement Québec, Groupe pharmaceutique Duchesnay a pris le virage de la productivité en faisant l'acquisition d'une imprimante de pointe. Ce nouvel équipement permettra à l'entreprise d'accroître considérablement sa capacité de production et soutiendra sa croissance dans le secteur pharmaceutique, » a déclaré Bicha Ngo, la présidente-directrice générale d'Investissement Québec.

Avec cette acquisition stratégique, GPD réaffirme son engagement envers l'innovation et l'excellence, et s'inscrit pleinement dans la dynamique de transformation industrielle.

À PROPOS DU GROUPE PHARMACEUTIQUE DUCHESNAY

Le siège social du Groupe pharmaceutique Duchesnay (GPD) et de ses sociétés affiliées est situé à Blainville, au Québec. Le groupe est constitué de six sociétés pharmaceutiques qui répondent aux besoins des patients au Canada, aux États-Unis et à l'étranger. Les entreprises qui le forment sont : Duchesnay (Canada) et Duchesnay USA, qui se consacrent toutes deux à la santé des femmes ; Médunik Canada et Medunik USA, qui fournissent des traitements pour les maladies rares ; et Analog Pharma Canada et Analog Pharma, qui se spécialisent dans les médicaments génériques orphelins. Depuis son usine de fabrication ultramoderne à Blainville, GPD exporte ses traitements innovants dans plus de 50 pays.

GPD est l'une des 8 entreprises sélectionnées à travers le pays pour participer au Projet mondial d'hypercroissance du gouvernement du Canada. Cette nomination offre un soutien exclusif et personnalisé pendant au moins deux ans, dans le but d'accélérer sa croissance pour devenir une entreprise pilier de l'économie canadienne.

À travers ses propres activités de recherche et de développement, ainsi que grâce à des partenariats exclusifs, Groupe pharmaceutique Duchesnay offre des traitements innovants pour une multitude de conditions médicales en santé des femmes, en urologie, en oncologie ainsi que pour des maladies rares. GPD tient à souligner le dévouement et le professionnalisme de ses employés, et favorise une culture interne positive de même qu'un environnement de travail flexible. L'entreprise est profondément engagée en faveur de la responsabilité environnementale et redonne à la communauté en soutenant diverses organisations caritatives.

Pour de plus amples informations, visitez le site : duchesnaypharmaceuticalgroup.com/fr.

Suivez-nous sur LinkedIn.

SOURCE Groupe pharmacutique Duchesnay (GPD)

CONTACT POUR LES MÉDIAS : Groupe pharmaceutique Duchesnay, Mariia Savchuk, Conseillère principale en communication, [email protected], +1 (263) 388-3141