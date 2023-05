Propos racistes : inexplicables, inacceptables, condamnables

MONTRÉAL, le 5 mai 2023 /CNW/ - Le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301) a tenu une élection hier afin d'élire un nouvel exécutif. Certains propos exprimés en ligne par un nouvel élu étaient inexplicables, inacceptables et condamnables.

« L'exécutif du 301 a maintenant l'obligation de gagner la confiance de l'ensemble des gens qu'il représente, peu importe leur genre, leur appartenance culturelle ou religieuse », de dire d'une seule voix le président ainsi que le secrétaire général du SCFP-Québec, Patrick Gloutney et Fréderic Brisson.

« Le nouvel exécutif du 301 a été élu par celles et ceux qui ont voté lors de cette élection, mais les personnes qui le composent sont en poste pour représenter l'ensemble des membres de la grande famille des cols bleus de Montréal, un groupe d'employé(e)s au sein duquel la diversité est une richesse », rappellent-ils.

Même son de cloche du côté de la direction du SCFP-Québec qui rappelle que le SCFP a adopté à son dernier congrès en 2021 une stratégie anti-raciste et que l'organisation travaille sans relâche à la mettre en œuvre.

« Le SCFP-Québec respecte le processus électoral de ses sections locales, mais il se sent dans l'obligation d'exprimer son indignation vis-à-vis des propos qui ont été dits dans le passé par certaines personnes élues. Nous allons travailler encore plus fort afin de corriger cette situation. C'est un engagement ferme! », d'ajouter Marie-Hélène Bélanger, directrice du SCFP au Québec.

Rappelons que le SCFP avec le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal ont mis sur pied une campagne afin d'exiger des actions concrètes et rapides de la Ville pour enrayer le racisme systémique dans leur milieu de travail.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP est présent dans 11 secteurs d'activité, soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

