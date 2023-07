TORONTO, le 6 juill. 2023 /CNW/ - GreenShield a publié aujourd'hui son Rapport 2022 sur les impacts sociaux de GreenShield Communautaire. Dans ce rapport, elle présente les plus récentes avancées au sein de son entreprise ainsi que sa stratégie évolutive sur les impacts sociaux. Entreprise à vocation sociale sans but lucratif, GreenShield réinvestit dans la collectivité et déploie ses services pour soutenir les communautés canadiennes moins bien desservies, son objectif étant d'investir 75 millions de dollars dans des initiatives d'impact social pour améliorer la vie d'au moins un million de Canadiens et Canadiennes d'ici 2025.

GreenShield a pour objectif et mission de s'attaquer à des problèmes complexes ainsi que d'amener des changements positifs importants sur le plan social dans les collectivités au Canada par l'entremise de GreenShield Communautaire. Sa structure d'entreprise nationale à but non lucratif est unique dans le secteur canadien de l'assurance et des services de soins de santé : l'entreprise mise sur sa stratégie de croissance pour réaliser cette mission sociale, et sa mission sociale sert d'appui à sa croissance. Comme conséquence, GreenShield augmente sa capacité financière pour favoriser le bien de tous tout en redéployant ses services auprès des personnes qui en ont besoin.

« Promouvoir une meilleure santé pour tous. Telle est la raison d'être de GreenShield. Nos activités d'impact social démontrent comment nous facilitons l'accès aux soins de santé pour l'ensemble des Canadiens et Canadiennes », indique Sahid Salman, président et chef de la direction. « En tant que première entreprise à vocation sociale en importance au Canada et unique fournisseur-payeur, GreenShield propose un nouveau modèle de services de soins d'un océan à l'autre. Grâce à l'intégration technologique et stratégique de nos services d'assurance et de services de soins de santé, nous favorisons un avenir durable pour la santé et le bien-être des communautés que nous servons. »

Points saillants du Rapport 2022 sur les impacts sociaux de GreenShield Communautaire

Investissements de 9,2 millions de dollars dans des initiatives et partenariats d'impact social qui favorisent la bonne santé des gens et des collectivités en fournissant notre expertise, notre temps et notre argent

Investissements de 3,5 millions de dollars dans notre initiative phare visant la santé mentale des femmes afin de fournir un accès direct à du counseling et à des services de thérapie cognitivo-comportementale (TCC) en ligne à des femmes racisées, vulnérables et marginalisées

Dans le domaine de la santé buccodentaire, engagement supplémentaire de 10 millions de dollars, ce qui a porté notre financement total à 20 millions de dollars, y compris de nouveaux investissements dans notre programme phare mené en partenariat avec des établissements universitaires reconnus et des fournisseurs de soins de santé communautaires de première ligne pour faciliter l'accès à des soins dentaires gratuits aux gens dans le besoin

Incidence positive exercée sur plus de 100 000 vies grâce au déploiement de nos services dans les communautés que nous servons (selon les résultats individuels récoltés sur les plans de la santé buccodentaire et mentale)

Bases jetées en vue du lancement en 2023 de GreenShield+, une plateforme numérique à la fine pointe de la technologie qui favorise une expérience intégrée en matière de soins de santé et d'assurance et qui améliore concrètement l'accès, la facilité, l'intégration et les résultats en santé

Attribution de 300 000 $ en bourses d'études et occasions éducatives pour l'éducation et l'autonomisation des jeunes inuits, métis et des Premières Nations en partenariat avec Indspire, un organisme de bienfaisance national dirigé par des Autochtones

« En 2022, nous avons vu GreenShield grandir sous toutes sortes de formes nouvelles et inspirantes », de dire Mila Lucio, première vice-présidente, Ressources humaines et impact social. « Nous avons transformé notre stratégie d'affaires pour devenir le premier fournisseur-payeur au Canada et avons investi comme jamais dans les communautés grâce aux initiatives d'impact social de GreenShield Communautaire.

Les thèmes abordés dans le rapport de cette année s'articulent autour de trois principaux piliers : création de valeur partagée, investissement communautaire et conscience sociale. De plus, le rapport renferme des renseignements sur la gouvernance, la diversité, l'équité et l'inclusion et le service à la clientèle ainsi que de l'information détaillée sur les investissements dans les communautés locales.

Toutes les mesures citées dans ce rapport étaient à jour au 31 décembre 2022 et représentent GreenShield seulement, sauf indication contraire. De plus, toutes les valeurs financières sont exprimées en dollars canadiens, sauf indication contraire.

À propos de GreenShield

GreenShield est une organisation de services de santé et d'assurance intégrés et la première organisation au Canada à exercer ses activités à titre de fournisseur-payeur. Elle offre des services d'assurance, d'administration et de règlement des réclamations à titre de « payeur », en plus d'offrir des services de santé, notamment en santé mentale, en pharmacie et en télémédecine à titre de « fournisseur ». En unissant les fonctions de fournisseur et de payeur, GreenShield simplifie l'accès aux soins, élimine les obstacles administratifs et améliore les résultats en matière de santé pour sa clientèle.

GreenShield se distingue par sa configuration unique d'entreprise à vocation sociale sans but lucratif qui réinvestit dans la collectivité et déploie ses services pour soutenir les communautés canadiennes mal desservies par l'entremise de son secteur axé sur l'impact social, GreenShield Communautaire. Elle a pour objectif global d'investir 75 millions de dollars dans des initiatives d'impact social pour améliorer la vie d'au moins un million de Canadiens et Canadiennes d'ici 2025. En tant que redoutable compétiteur, GreenShield continue d'innover en faisant évoluer son offre pour être en mesure d'atteindre son objectif, soit promouvoir une meilleure santé pour tous.

* GreenShield désigne collectivement Green Shield Canada (GSC), l'Association Green Shield et Holdings Green Shield Inc. Cette dernière est la principale entreprise utilisée pour héberger les filiales de services de santé et d'administration, y compris Inkblot, Tranquility, BCH Consultants, NKS Health Canada, The Health Depot Pharmacy, Benecaid et Computer Workware Inc. Holdings Green Shield Inc. est elle-même une filiale en propriété exclusive de l'Association Green Shield, un organisme sans but lucratif.

