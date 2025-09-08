MONTRÉAL, le 8 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a visité Vivre Saint-Michel en santé à Montréal, au Québec, afin de présenter l'initiative Notre serre 4 saisons. Ce projet est l'une des sept nouvelles initiatives communautaires récemment annoncées dans le cadre d'un investissement de 10 millions de dollars du Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés (FSCC) de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC).

Le projet de Vivre Saint-Michel en santé vise à améliorer l'accès aux fruits et légumes frais tout au long de l'année dans le quartier Saint-Michel en développant le jardinage communautaire adapté aux besoins culturels locaux. Il prévoit également la création d'une cuisine collective et d'un marché, ainsi que des programmes d'éducation alimentaire pour promouvoir une alimentation saine auprès des résidents.

« Une alimentation saine est une des façons les plus efficaces de prévenir les maladies chroniques. En soutenant les organismes communautaires, comme Vivre Saint-Michel en santé qui améliore l'accès aux fruits et aux légumes frais pour les résidents du quartier Saint-Michel, nous aidons les personnes à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Parallèlement, nous réduisons les coûts des soins de santé, stimulons la productivité et renforçons notre économie. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« L'accès à une saine alimentation est au cœur de la santé de toutes et de tous. Le financement du projet de serre 4 saisons à Saint-Michel, grâce au Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés (FSCC), constitue un investissement majeur pour le quartier. Le soutien de ce projet permettra de consolider le système alimentaire équitable, écoresponsable et durable michelois, tout en améliorant l'accès à des fruits et légumes locaux et frais pour l'ensemble de la communauté. »

Dominique Perrault

Directrice générale de Vivre Saint-Michel en santé

Les projets financés par le Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés (FSCC) de l'Agence de la santé publique du Canada se concentrent sur les populations prioritaires qui sont confrontées à des inégalités en matière de santé et qui sont plus exposées au risque de développer des maladies chroniques, telles que les peuples autochtones, les nouveaux arrivants du Canada , les personnes en situation de handicap, les communautés 2ELGBTQI+, les personnes à faible revenu et les communautés racialisées.

Le rapport interactif du FSCC fournit des informations sur les projets financés dans le cadre du FSCC.

