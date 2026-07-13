Promouvoir la fabrication à faibles émissions de carbone et les engagements mondiaux en matière de durabilité

Un nouveau rapport met en avant l'énergie propre, l'innovation et la reconnaissance des facteurs ESG

ZIBO, Chine, 13 juillet 2026 /CNW/ - INTCO Medical (la « société »), un chef de file mondial dans la fabrication de gants jetables, publie son rapport environnemental, social et de gouvernance (ESG) 2025, qui décrit les progrès réalisés en matière de réduction des émissions, d'adoption d'énergie propre, d'innovation de produits, de gestion de la qualité, de gouvernance d'entreprise et de responsabilité sociale alors que la société déploie sa stratégie de durabilité à long terme.

INTCO Medical publie son rapport environnemental, social et de gouvernance (ESG) 2025 Production d’énergie solaire et éolienne dans les installations de fabrication d’INTCO Medical

Le rapport souligne les efforts déployés par INTCO Medical pour intégrer la durabilité à ses activités sur l'ensemble de la chaîne de valeur. En 2025, l'entreprise a continué d'améliorer l'efficacité des ressources, d'accroître l'utilisation des énergies renouvelables et de renforcer les pratiques de gouvernance, tout en soutenant la qualité des produits, l'approvisionnement responsable et le perfectionnement des employés.

Promouvoir la fabrication à faibles émissions de carbone

INTCO Medical a continué d'améliorer l'efficacité énergétique et de réduire l'impact environnemental de ses activités de fabrication. En 2025, les émissions de carbone par gant sont tombées à 18,14 grammes d'équivalent en dioxyde de carbone, en baisse de 11,14 % en glissement annuel et de 32,5 % par rapport au niveau de référence de 2022, ce qui a permis d'atteindre l'objectif de réduction progressive de 25 % de l'entreprise d'ici 2030. Alors que la consommation d'eau par gant a diminué à 0,20 litre, en baisse de 6,88 %, ce qui correspond à l'objectif de la société pour 2024.

La société a également produit 12 537,23 MWh d'électricité renouvelable à partir de l'énergie solaire et éolienne. INTCO Medical vise la carboneutralité dans ses propres activités à l'horizon 2050.

Soutenir une croissance durable grâce à l'innovation

L'innovation est demeurée au cœur de la stratégie de durabilité d'INTCO Medical. En 2025, l'entreprise a continué d'investir dans la R&D, la mise à niveau de produits et la fabrication intelligente, tout en faisant progresser ses principaux secteurs d'activité : consommables médicaux, équipement médical de rééducation et physiothérapie.

L'entreprise a continué d'améliorer ses capacités de fabrication intelligente, y compris des lignes de production automatisées, des contrôles de procédés de précision et des systèmes numériques qui améliorent l'efficacité de la production, la cohérence des produits et l'utilisation des ressources. La société a conservé des qualifications clés en matière d'accès au marché et des certifications de qualité pour servir ses clients dans plus de 150 pays et régions.

Renforcement de la qualité, de la gouvernance et de la responsabilité de la chaîne d'approvisionnement

INTCO Medical a continué d'améliorer ses systèmes de gestion de la qualité et de gouvernance d'entreprise. La société respecte les normes de gestion de la qualité reconnues à l'échelle internationale, y compris les normes ISO 13485 et ISO 9001, et optimise sans relâche ses processus internes pour favoriser l'uniformité des produits et l'efficacité opérationnelle.

La responsabilité de la chaîne d'approvisionnement est également demeurée au cœur des priorités. INTCO Medical travaille avec un vaste réseau de fournisseurs et intègre des considérations de durabilité dans l'évaluation et la gestion des fournisseurs. L'entreprise vise à établir des relations transparentes, stables et mutuellement avantageuses avec les fournisseurs tout en favorisant une livraison fiable des produits pour les clients et des activités responsables dans l'ensemble de sa chaîne de valeur.

Investir dans les gens et les collectivités

Le rapport souligne également les efforts d'INTCO Medical en matière de perfectionnement des employés, d'inclusion en milieu de travail et d'engagement communautaire. En 2025, l'entreprise comptait 12 941 employés, les femmes représentant 57,76 % de l'effectif, 35 % des postes de direction et 55,56 % du conseil d'administration. La couverture de formation des employés a atteint 100 %, soit une moyenne de 31,55 heures par employé.

Au-delà de ses activités, INTCO Medical a continué de soutenir les initiatives de santé publique, d'éducation, de soutien aux personnes handicapées et d'aide médicale. À la fin de l'exercice, les dons de bienfaisance cumulés de l'entreprise étaient de 76,86 millions RMB.

Reconnu pour ses progrès en matière d'ESG

INTCO Medical a reçu plusieurs évaluations et reconnaissances ESG en 2025, y compris une cote A d'ESG Wind, le badge « Committed » d'EcoVadis pour la deuxième année consécutive et les certifications WRAP et BSCI. Les produits de la société ont également reçu des certifications ACV et empreinte carbone. La société a également été nommée dans le Sustainability Yearbook (China Edition) 2025 de S&P Global en tant que meilleure entreprise d'amélioration et sur la liste 2026 des leaders ESG à surveiller de Bloomberg Businessweek/Green Gold.

Ces reconnaissances soulignent les progrès continus d'INTCO Medical en matière de gouvernance ESG, de fabrication responsable et de développement durable, renforçant ainsi son statut de fabricant mondial de soins de santé avec des engagements ESG à long terme.

Le rapport ESG 2025 complet est disponible ici.

SOURCE INTCO Medical

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