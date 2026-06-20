INTCO Medical présente ses consommables médicaux, ses équipements de rééducation et ses solutions de kinésithérapie au salon WHX Miami 2026

MIAMI, 20 juin 2026 /CNW/ - INTCO Medical (« INTCO » ou la « société »), l'un des principaux fabricants mondiaux de gants jetables, présente ses consommables médicaux, son matériel de rééducation et ses solutions de kinésithérapie au salon World Health Expo (WHX) Miami 2026, qui se tient du 17 au 19 juin en Floride. L'entreprise met en avant une gamme de gants jetables, notamment les gants en latex synthétique Syntex™ et les gants d'examen Synmax Pro, ainsi que des produits de rééducation tels que des fauteuils roulants et des déambulateurs, tout en échangeant avec ses clients et partenaires internationaux sur les applications des produits, les tendances du marché et les opportunités de collaboration.

INTCO Medical au WHX Miami 2026 Discussions au stand INTCO Medical

À l'occasion de ce salon, INTCO met en avant ses innovations en matière de gants jetables, conçus pour des applications médicales, industrielles et d'usage quotidien. Les gants en latex synthétique Syntex™ sont fabriqués en latex synthétique et conçus pour allier élasticité, confort et protection. Ces gants ne contiennent pas de protéines de latex naturel, ce qui élimine les risques d'allergie associés au latex naturel, tout en offrant une résistance à la perforation et aux produits chimiques pour des applications médicales et industrielles. Ce produit se caractérise également par une formulation douce et un allongement supérieur à 600 %, selon des essais réalisés conformément à la norme ASTM D6319.

INTCO présente également les gants d'examen Synmax Pro, conçus pour offrir un toucher similaire à celui du nitrile tout en bénéficiant des avantages économiques du vinyle. Ce produit s'adresse aux clients à la recherche d'un juste équilibre entre confort, protection, facilité d'utilisation et rapport qualité-prix.

« Alors que les besoins dans les domaines de la santé, de l'industrie et de l'usage quotidien ne cessent de se diversifier, l'innovation en matière de produits doit rester étroitement liée aux applications concrètes, qu'il s'agisse des performances des matériaux, du confort des utilisateurs ou des considérations environnementales », déclare le CEO d'INTCO. « Le WHX Miami 2026 nous offre une occasion précieuse de rencontrer des partenaires internationaux, de mieux cerner leurs besoins et d'explorer de nouvelles façons de les accompagner sur différents marchés. »

Outre les gants jetables, INTCO présente du matériel de rééducation, tel que des fauteuils roulants et des déambulateurs, ainsi que des produits de kinésithérapie, notamment des compresses chaudes et froides et des électrodes d'ECG. Ces produits témoignent de la capacité de l'entreprise à accompagner les établissements médicaux, les structures de soins, les bénéficiaires de soins à domicile et un large éventail de clients dans les domaines de la protection de la santé et des soins.

Les visiteurs pourront rencontrer INTCO au salon WHX Miami 2026, sur le stand B11.

À propos d'INTCO Medical

INTCO Medical est l'un des principaux fabricants mondiaux de gants jetables. En tant qu'entreprise de fabrication de haute technologie, INTCO est spécialisée dans la R&D, la production et la commercialisation de consommables médicaux et de dispositifs médicaux durables. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.intcomedical.com/.

SOURCE INTCO MEDICAL

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