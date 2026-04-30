ZIBO, Chine, 30 avril 2026 /CNW/ - INTCO Medical (« INTCO » ou la « société »), un chef de file mondial des gants jetables, a publié ses résultats annuels pour 2025, avec des revenus atteignant 9,93 milliards RMB (environ 1,46 milliard USD), en hausse de 4,23 % en glissement annuel et un niveau record sur les quatre dernières années.

Secteurs d'activité d'Intco Medical : Consommables médicaux, matériel de rééducation et kinésithérapie (PRNewsfoto/INTCO MEDICAL)

La capacité de production annualisée de l'entreprise pour les gants sans latex jetables a atteint 103 milliards d'unités, dont 70 milliards de gants en nitrile, ce qui place INTCO parmi les plus importants fabricants de gants jetables au monde en termes de capacité de production et l'un des principaux fabricants mondiaux de gants en nitrile.

Au cours de la période visée par le rapport, INTCO a maintenu des activités stables dans un contexte de rééquilibrage de l'industrie. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a atteint 1,01 milliard RMB (environ 148,03 millions USD), tandis que l'actif total a dépassé les 40 milliards RMB (environ 5,86 milliards USD), en hausse de 15,77 % en glissement annuel. La marge brute a augmenté de 0,48 point de pourcentage pour s'établir à 24,12 %, et les flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles ont augmenté de 74,69 % pour s'établir à 1,89 milliard RMB (environ 277,00 millions USD), soutenant l'expansion mondiale et la croissance à long terme de l'entreprise.

Renforcement de l'envergure et des capacités de fabrication

Les gants jetables restent le cœur de métier d'INTCO Medical. À la fin de 2025, l'entreprise exploitait dix sites de R&D et de fabrication dans le monde, avec une capacité annualisée de gants sans latex jetables atteignant 103 milliards de pièces, dont 70 milliards de gants en nitrile et 33 milliards de gants en vinyle.

L'entreprise a continué d'améliorer ses systèmes de production automatisés, ses lignes de production autodéveloppées et ses systèmes DCS de précision afin d'améliorer l'efficacité de la production, l'utilisation de l'énergie et la qualité des produits. Son échelle de production est demeurée parmi les plus importantes de l'industrie, le rendement des produits demeurant supérieur à 99 %.

Grâce à une stratégie de développement mondiale, INTCO Medical a augmenté sa capacité de production à l'étranger, y compris de nouvelles installations au Vietnam, renforçant la résilience de la chaîne d'approvisionnement, soutenant une livraison stable et améliorant la réactivité à la demande régionale.

Au-delà de ses activités principales liées aux gants, INTCO a élargi son portefeuille de services de soins de santé et de protection individuelle, avec la croissance des entreprises de matériel médical de réadaptation et de physiothérapie et le soutien d'une combinaison de revenus plus équilibrée.

Portée mondiale, innovation et numérisation soutiennent la croissance à long terme

L'investissement dans l'innovation est demeuré une priorité stratégique clé. En 2025, les dépenses en recherche et développement ont atteint 404 millions RMB (environ 59,21 millions USD), représentant 4,07 % des revenus et nettement au-dessus de la moyenne de l'industrie, ce qui reflète l'engagement continu de l'entreprise envers l'innovation.

L'entreprise a continué de faire progresser les nouveaux matériaux, les technologies d'automatisation et le développement de produits, y compris le lancement de produits novateurs comme les gants en latex synthétiques jetables SyntexMC et les gants d'examen Synmax Pro. Le nombre total de brevets a continué de croître, ce qui a renforcé les obstacles concurrentiels à long terme.

INTCO a continué d'approfondir son réseau mondial de marchés, desservant plus de 15 000 clients dans plus de 150 pays et régions. Soutenue par une équipe de marketing mondiale de près de 500 professionnels, la société a établi des centres de marketing et de services aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, au Japon, en Malaisie, à Singapour et dans la RAS de Hong Kong, en Chine, et prévoit poursuivre son expansion au Moyen-Orient, en Amérique du Sud et en Océanie pour mieux soutenir les clients locaux.

INTCO intègre les technologies numériques et l'IA dans l'ensemble de ses activités, en utilisant des plateformes de données et des outils axés sur l'IA pour améliorer l'efficacité, la prise de décisions et les capacités internes. L'entreprise a continué de renforcer ses pratiques ESG, notamment avec les projets éoliens et solaires qui ont généré 12 537,23 MWh d'énergie propre en 2025, soutenant le développement durable.

Pour l'avenir, INTCO mettra à profit son envergure, sa technologie et son réseau mondial pour renforcer sa chaîne d'approvisionnement en soins de santé, consolider son efficacité, accroître sa capacité à l'étranger et accélérer l'innovation de ses produits.

À propos d'INTCO Medical

INTCO Medical est l'un des principaux fabricants mondiaux de gants jetables. En tant qu'entreprise de fabrication de haute technologie, INTCO se spécialise dans la R&D, la production et la commercialisation de consommables médicaux et d'équipements médicaux durables. Les principaux secteurs d'activité de l'entreprise comprennent les consommables médicaux, l'équipement médical de rééducation et la physiothérapie. Pour de plus amples renseignements, visitez le site https://www.intcomedical.com/.

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SOURCE INTCO MEDICAL

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