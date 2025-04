Promotion et valorisation du français - Lancement de l'appel à projets du programme Le français, au cœur de nos ambitions

MONTRÉAL, le 2 avril 2025 /CNW/ - L'Office québécois de la langue française invite les organisations à contribuer au rayonnement du français dans leur secteur d'activité ou dans leur région en présentant un projet d'ici le 19 mai 2025 dans le cadre du programme Le français, au cœur de nos ambitions.

Le financement des projets sera accordé en priorité à ceux qui auront pour but de favoriser l'utilisation du français dans les organisations. Ils devront ainsi viser à informer les entreprises concernant les modifications apportées à la Charte de la langue française et au Règlement sur la langue du commerce et des affaires, et à amener celles employant de 25 à 49 personnes à s'inscrire à l'Office. Rappelons que l'obligation de s'inscrire à l'Office pour ces entreprises entrera en vigueur le 1er juin 2025.

La mise en œuvre des projets devra obligatoirement inclure les actions suivantes en lien avec les priorités gouvernementales :

Rencontrer des entreprises, individuellement ou en groupe, pour les sensibiliser aux modifications apportées au Règlement ainsi qu'à la nouvelle obligation d'inscription à l'Office.

Amener des entreprises rencontrées à s'inscrire à l'Office;

Réaliser une campagne pour faire connaître les obligations linguistiques et les outils produits par l'Office à ce sujet.

Collaborer avec des personnes connues du monde des affaires qui se présenteront comme des ambassadrices ou des ambassadeurs de l'utilisation du français et qui rappelleront son importance en entreprise.

Faits saillants

Les projets soumis pourront également viser la maîtrise d'une terminologie française dans les secteurs économiques clés et en émergence identifiés par l'Office, soit l'alimentation; l'environnement et les ressources naturelles; la gestion, l'économie, l'emploi et le droit; le transport et l'entreposage; l'informatique et les hautes technologies ainsi que la santé.

Le programme Le français, au cœur de nos ambitions vise à promouvoir l'utilisation du français dans l'espace public et les milieux de travail québécois ainsi qu'à favoriser l'utilisation et la maîtrise d'une terminologie française appropriée aux différents domaines d'activité au Québec. Il s'adresse aux entreprises et aux organisations engagées dans la promotion du français et contribuant à sa vitalité.

L'Office québécois de la langue française veille notamment à ce que le français soit la langue normale et habituelle du travail, des communications, du commerce, des affaires et de l'Administration. Il enrichit la terminologie et offre des outils et des services linguistiques. Il assure également le respect de la Charte de la langue française et surveille l'évolution de la situation linguistique au Québec.

Lien connexe

Pour plus de détails sur le programme et pour prendre connaissance de la documentation : programme Le français, au cœur de nos ambitions.

Source : Relations avec les médias, Office québécois de la langue française, 514 873-6567 ou, sans frais, 1 888 873-6202, [email protected]