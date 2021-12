Promotion et valorisation de la langue française - L'UMQ et Télé-Québec unissent leurs forces

Dans le cadre de cette initiative conjointe, les deux partenaires invitent notamment la population à soumettre, d'ici le 14 janvier prochain, des expressions typiques et représentatives de leur région respective et démontrant ainsi la grande richesse de notre langue commune. Pour ce faire, les citoyennes et citoyens peuvent compléter un court sondage en ligne, qui sera également relayé auprès du réseau des bibliothèques publiques municipales.

L'UMQ compilera ensuite les résultats pour déterminer une liste des trois expressions les plus populaires pour chacune des 17 régions. Par la suite, du 1er au 13 février, Télé-Québec invitera les gens à voter pour leur expression favorite pour chacune des régions. Les expressions choisies feront l'objet d'un numéro de variété lors d'un événement télévisuel que Télé-Québec présentera en juin prochain.

Rappelons que les deux partenaires s'impliquent déjà activement en faveur de la langue française, grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. Ainsi, l'UMQ a récemment lancé un appel de projets auprès de ses membres dans le cadre de son projet Fous du français. Les municipalités ont jusqu'au 25 février prochain pour soumettre une demande d'aide financière.

De son côté, Télé-Québec a initié le projet Le français comme je l'aime, dans lequel la série de capsules humoristiques, historiques et artistiques Passez le mot met en vedette des mots de la langue québécoise.

Citations

« Les municipalités, comme gouvernements de proximité, peuvent contribuer concrètement, par diverses initiatives, à la promotion et à la valorisation de la langue française dans nos communautés, notamment auprès des jeunes, des personnes immigrantes et des commerces. Je suis très heureux que l'Union puisse collaborer avec cette institution publique très respectée qu'est Télé-Québec afin de faire rayonner notre belle langue, dans toutes nos régions. »

M. Daniel Côté, président de l'UMQ et maire de Gaspé

« Cette année plus que jamais, Télé-Québec affiche son amour de notre langue française dans toutes ses nuances, ses couleurs et ses accents avec sa grande initiative Le français comme je l'aime. Parce que chaque région a ses particularités et ses richesses culturelles et linguistiques, et parce que Télé-Québec a à cœur de valoriser et de faire rayonner l'identité culturelle de l'ensemble du territoire québécois, c'est avec bonheur, fierté et tout naturellement que nous unissons notre voix à celle de l'Union des municipalités du Québec dans ce beau projet d'envergure provinciale. »

Mme Marie Collin, présidente-directrice générale de Télé-Québec

À propos de l'UMQ

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ (umq.qc.ca) rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

À propos de Télé-Québec

Télé-Québec est le média public à vocation éducative et culturelle du Québec. Multiplateforme, Télé-Québec propose une programmation unique qui a pour but de cultiver le goût du savoir, de favoriser l'acquisition de connaissances, de susciter la réflexion, de promouvoir la vie artistique et culturelle d'ici ainsi que de refléter les réalités régionales et la diversité du Québec. Outre son siège social établi à Montréal, la Société compte 10 bureaux régionaux. Que ce soit sur son site Web ou avec son application, Télé-Québec propose tous ses contenus vidéo sur tous les écrans, et ce, gratuitement. On peut suivre Télé-Québec sur Facebook, Twitter, YouTube et Instagram. telequebec.tv

