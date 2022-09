Promotion et valorisation de la langue française à Montréal - L'ASDCM dévoile un service d'accompagnement et de renforcement linguistique unique conçu pour les restaurateurs et leurs employé.e.s

MONTRÉAL, le 8 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, l'Association des sociétés de développement commercial de Montréal (ASDCM) est fière de dévoiler deux nouveaux projets qui ont comme objectifs de promouvoir et de valoriser l'utilisation de la langue française auprès des commerces de proximité de l'île de Montréal.

En mars 2021, le gouvernement du Québec a octroyé un soutien financier à l'ASDCM de promotion et de valorisation de la langue française auprès des commerces de proximité de la métropole.

DIALOGUEFR : une approche d'apprentissage unique pour le personnel des restaurants

Pratique, flexible et personnalisé, le service d'accompagnement et de renforcement linguistique qui a été développé par le Cégep du Vieux Montréal, est conçu pour les commerçants restaurateurs et leurs employé-e-s. L'objectif de DIALOGUEFR est de favoriser la communication orale pratique en contexte de travail.

Ce projet, dans sa première phase, sera déployé sur le territoire des SDC suivantes : Société de développement du boulevard Saint-Laurent (SDBSL), SDC du Quartier latin, SDC rue Saint-Denis, SDC Les Quartiers du Canal, SDC Promenade Wellington, SDC Côte-des-Neiges et la SDC Plaza Saint-Hubert.

« Ce service d'accompagnement en commerce est facile, adaptable et flexible pour répondre aux besoins et aux horaires des commerçants et des employé-e-s. Cette formule permet au formateur d'être présent dans le commerce, de comprendre la réalité des commerçants et des employé-e-s et de faire pratiquer les bases du français commercial directement sur les lieux de travail. L'apprentissage du français se décline en 5 thèmes : français commercial de base, service à la clientèle, communication entre employé-e-s, communication promotionnelle et vivre son métier en français », a déclaré M. Billy Walsh, directeur général de l'Association des SDC de Montréal.

Une application mobile accessible aux commerces de Montréal

Avec du contenu d'apprentissage accessible en tout temps, l'application mobile DIALOGUEFR que l'on retrouve maintenant sur « Apple store » et « Google store », encourage l'autonomie des employé-e-s et des commerçants dans l'acquisition du français. Elle permettra de rejoindre un maximum d'employé-e-s de commerces anglophones et allophones de Montréal. Elle est complémentaire à l'accompagnement en commerce, mais utilisable de manière indépendante.

« Le projet DIALOGUEFR est une formation qui permet aux personnes ayant des horaires atypiques dans le milieu de la restauration de s'approprier une base en français spécialisé dans le domaine du commerce. Nous avons développé des thèmes adaptés aux réalités des restaurateurs et à leurs enjeux quotidiens. Nous considérons les restaurateurs d'origine immigrante et anglophone comme une richesse pour le milieu économique et la vitalité des artères commerciales à Montréal », a souligné M. Éric April, directeur de la Direction de la formation continue et aux entreprises du Cégep du Vieux-Montréal

IMAGE FR : Un service d'accompagnement à l'adaptation et à la valorisation de l'image de marque francophones des commerces

Le programme IMAGEFR de l'ASDCM, accessible à tous les commerçants de Montréal, offrira un service d'accompagnement à l'adaptation et à la valorisation de l'image de marque francophone. Ce nouveau projet mettra à la disposition des commerçants des services adaptés à la conception de leur identité de marque ou de leurs nouveaux affichages (logo et slogan, l'affichage extérieur, le menu et les éléments statiques des médias sociaux).

Au moyen d'ententes exclusives entre des fournisseurs (imprimerie, lettrage, etc.), l'ASDCM proposera aux commerces participants du projet IMAGEFR des tarifs privilégiés et incitatifs pour valoriser le caractère résolument francophone de leur image de marque et de ses déclinaisons. Tous les commerçants qui désirent y participer peuvent s'inscrire sur le site de l'ASDCM.

Une campagne grand public à caractère social sur les artères commerciales à venir

L'ASDCM dévoilera aux médias vers la fin septembre une campagne originale à caractère social sur certaines artères commerciales de Montréal afin de valoriser l'usage du français comme langue commune. L'objectif de cette campagne est de ressembler le grand public, créer des ponts entre les clients et les commerçants et placer au cœur l'initiative de l'usage de la langue française tout en chapeautant la promotion des projets.

L'ASDCM considère que le français fait partie des outils favorisant le développement économique des commerces de proximité à Montréal et qu'il est un facteur d'inclusion pour l'ensemble des commerçants auprès de son milieu. Ainsi, l'ASDCM croit que la Métropole a tout avantage à conserver un caractère francophone vivant, et ce pour maintenir son positionnement unique et son attractivité dans un contexte Nord-américain.

Pour de plus amples informations sur les projets, consulter le site de l'ASDCM.

À propos de l'Association des sociétés de développements commercial de Montréal

L'Association des sociétés de développement commercial de Montréal (ASDCM) regroupe aujourd'hui 21 sociétés de développement commercial (SDC) et leurs 12 500 commerces et places d'affaires, afin d'agir sur la vitalité commerciale et la prospérité durable des quartiers.

