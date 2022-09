Promotion du transport collectif - Le 23 septembre, prenez l'autobus pour seulement 1 $ à Laval

LAVAL, QC, le 16 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le vendredi 23 septembre, la Société de transport de Laval (STL) invite tous les Lavallois à délaisser l'auto solo et à utiliser le transport collectif pour seulement 1 $ par déplacement.

L'autobus est à 1$ à Laval le 23 septembre 2022. (Groupe CNW/Société de transport de Laval)

Cette initiative encourage les citoyens à faire l'essai du transport collectif, notamment pour réduire la congestion routière et les émissions de gaz à effet de serre. À l'ère du télétravail hybride, le transport collectif est aussi un mode de transport qui aide à réduire le stress lié au trafic, au prix de l'essence ou à celui du stationnement, en plus de permettre aux usagers de relaxer en se divertissant en route vers leur destination.

Changer ses habitudes avec son petit change

Ce tarif spécial est valide dans les autobus de la STL seulement et est payable en argent comptant ou par carte de crédit.

« Le transport collectif joue un rôle déterminant dans la lutte aux changements climatiques. Si plus de gens se déplacent en autobus, même pour seulement une ou deux journées par semaine, nous pourrons améliorer la qualité de l'air ensemble », souligne Mme Jocelyne Frédéric-Gauthier, présidente du conseil d'administration de la STL.

À propos de la Société de transport de Laval

Comptant sur une équipe dévouée de plus de 1 100 employés.es, la STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 46 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre plus de 1 500 kilomètres sur le territoire de Laval.

SOURCE Société de transport de Laval

Renseignements: Amélie Asselin, Conseillère, communications et multimédias, Société de transport de Laval, 450 903-2600, [email protected]