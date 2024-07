Promotion de la pratique médicale en Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) : Des soins diversifiés, collaboratifs et humains

MONTRÉAL, le 17 juill. 2024 /CNW/ - Le Collège québécois des médecins de famille (CQMF) et sa communauté de pratique des médecins en CHSLD (CPMC) sont fiers de présenter La médecine en CHSLD - Des soins diversifiés, collaboratifs et humains dont voici l'extrait vidéo.

« La pratique médicale en CHSLD mérite d'être reconnue à sa juste valeur. Profondément humaine, elle offre une variété de défis qui permet de développer des compétences professionnelles diverses, de travailler en équipe interdisciplinaire et d'accompagner des personnes vulnérables dans leur trajectoire de soins en connaissant leur histoire de vie, leurs proches et les aléas de leur quotidien», souligne la Dre Sophie Zhang, coprésidente de la CPMC.

Longtemps méconnue par la communauté médicale et le grand public, la pratique en CHSLD est souvent le parent pauvre du système de santé et de services sociaux. En 2023, la pénurie importante de médecins dans les CHSLD du Québec a motivé le comité directeur de la CPMC à proposer des moyens de promouvoir cette pratique auprès de la relève et des médecins de famille qui considèrent une réorientation professionnelle. Ainsi est née l'idée d'une vidéo promotionnelle qui met de l'avant le côté humain et diversifié des soins de longue durée.

Dans cette vidéo, la Dre Bao Phan, médecin de famille, nous invite à la suivre dans une journée typique de travail au CHSLD Réal-Morel. On y voit ses interactions avec les patientes et patients, le travail d'équipe et la collaboration interdisciplinaire ainsi que son rôle dans l'enseignement et la cogestion.

À propos

Le Collège québécois des médecins de famille (CQMF) a pour mission d'inspirer et de soutenir les médecins de famille et leurs partenaires dans l'adoption de meilleures pratiques au bénéfice de la santé de la population. Il regroupe plus de 4 000 membres. Ses activités sont assurées par des médecins de famille bénévoles et engagés envers la profession et la collectivité. Le CQMF est l'aile

québécoise du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), l'organisme professionnel responsable d'établir les normes et de procéder à l'agrément des programmes de formation postdoctorale en médecine de famille dans les 17 facultés de médecine du pays.

Vidéo version courte (1 min) : https://youtu.be/5EggSB4VKtE

Vidéo version longue (2 min) : https://youtu.be/vuSUQ3MF6Pg

N.B. : les deux versions sont disponibles en 4K.

