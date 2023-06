Promesse tenue : les travaux d'aménagement de la voie réservée sur l'autoroute 20 entre Sainte-Julie et Belœil débutent

SAINT-MATHIEU-DE-BELŒIL, QC, le 29 juin 2023 /CNW/ - La ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Montérégie et députée de Verchères, Mme Suzanne Roy, et le ministre de la Justice, leader parlementaire du gouvernement et député de Borduas, M. Simon Jolin-Barrette, soulignent, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, le début des travaux de la voie réservée sur l'autoroute 20, en direction est, entre Sainte-Julie et Belœil.

Ce sont 154,8 M$ que le gouvernement investira dans cet important réaménagement. En plus de l'ajout d'une voie réservée sur une longueur de 13 km, différents aménagements seront mis en place afin d'améliorer la sécurité et la fluidité des déplacements de ce tronçon. Une voie de circulation sera prolongée sur une longueur de 4 km et une réorganisation sera effectuée afin d'ajouter une troisième voie de circulation sur le pont Arthur-Branchaud. Enfin, le gouvernement profitera de ce projet pour procéder à la réfection de l'autoroute 20, en direction est, entre le viaduc du chemin du Fer-à-Cheval et la rivière Richelieu, afin d'améliorer le confort de roulement.

Citation

« Votre gouvernement travaille sans relâche pour rendre les routes plus fluides et sécuritaires. L'ajout de cette voie réservée est une preuve de plus de notre engagement pour la mobilité durable, car elle permettra de réduire le trafic et de rendre le transport collectif encore plus attrayant. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« L'autoroute 20 est un important corridor de mobilité pour les citoyens de la Montérégie. Les diverses interventions prévues dans ce projet viendront améliorer les déplacements des usagers, spécialement ceux qui opteront pour le transport collectif. Ils bénéficieront d'un gain de temps considérable, qui sera particulièrement intéressant lors du retour à la maison. »

Suzanne Roy, ministre responsable de la région de la Montérégie, ministre de la Famille et députée de Verchères

« Je m'y étais engagé en 2018 et je suis fier de voir que ce projet se concrétise au bénéfice des citoyens de la circonscription de Borduas. En plus de favoriser le transport en commun, l'ajout de cette voie réservée aura un effet bénéfique sur la qualité de vie des usagers de la route qui empruntent chaque jour ce tronçon de l'autoroute 20. Les résidents de la Vallée-du-Richelieu ont le droit de circuler sur des infrastructures de qualité, fluides et sécuritaires, et je continuerai d'en faire une priorité. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, leader parlementaire du gouvernement et député de Borduas.

Faits saillants

Durant les travaux, la circulation s'effectuera à raison d'au moins deux voies par direction le jour et au moins une voie par direction le soir et la nuit.

La voie réservée, en direction est, sera ouverte 24 h sur 24 aux autobus, au covoiturage (2 personnes à bord et plus) et aux taxis.

Le projet prévoit le recyclage des éléments de béton provenant de l'accotement de gauche de l'autoroute 20 qui seront démolis. Jusqu'à 275 tonnes de béton pourraient être recyclées et servir à la sous-fondation de la nouvelle voie réservée.

Ce projet s'inscrit dans la vision du nouveau Réseau de mesures préférentielles en transport collectif (RMPTC). Initiative d'envergure du ministère des Transports et de la Mobilité durable, conçue en concertation avec les acteurs clés de la mobilité, le RMPTC vise à doter la région métropolitaine de Montréal de corridors de transport collectif connectés et établis le long des principaux axes autoroutiers.

Alors que les travaux préparatoires liés aux chemins de déviation au centre de l'autoroute ont débuté à la mi-mai, l'aménagement de la voie réservée a commencé la semaine dernière. D'ici la fin de l'année, un tronçon d'environ 2,4 km de voie réservée sera mis en service et les 13 km seront terminés d'ici 2026. Les autres améliorations se poursuivront jusqu'en 2027.

Liens connexes

Page Web du projet

Politique de mobilité durable - 2030

Le Ministère sur les médias sociaux :

facebook.com/TransportsQc

twitter.com/Transports_Qc

instragram.com/transports_quebec/

linkedin.com/company/ministere-des-transports-du-quebec/

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Source: Léonie Bernard-Abel, Attachée de presse, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 999-1939; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724