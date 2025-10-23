Cliquez ici pour télécharger les visuels

MONTRÉAL, le 23 oct. 2025/CNW/ - La Corporation Proment a procédé aujourd'hui à la première pelletée de terre du projet Evolo FLEX, une tour locative haut de gamme qui viendra compléter le prestigieux quartier écologique Pointe-Nord, un des rares quartiers certifiés LEED AQ Or au Canada. Ce projet, d'une valeur de 150 millions de dollars, représente la dernière phase d'un développement d'envergure qui redéfinit la vie urbaine sur la rive du fleuve Saint-Laurent.

L'édifice de 26 étages regroupera 314 unités, allant du studio de 475 pi2 aux unités de trois chambres de 1295 pi2. Situé au bord de l'eau et à deux pas de la gare du REM, Evolo FLEX offre à ses futurs résidents le meilleur des deux mondes : la tranquillité d'un quartier riverain verdoyant et la proximité du centre-ville de Montréal, accessible en seulement 5 minutes en transport collectif.

Des espaces de vie complets et inspirants

Evolo FLEX se distingue par son concept locatif de luxe, pensé pour offrir une flexibilité accrue à ses résidents tout en maintenant les standards d'élégance et de qualité propres à la série Evolo. Les résidents d'Evolo FLEX profiteront d'installations inspirantes favorisant le bien-être, la détente et la convivialité :

Spa comprenant un circuit suédois avec bains à remous et bains froids

Piscine extérieure, sauna et gym en plein air

Cour-jardin et espaces paysagers

Salle d'exercices, lounge et salle de réception

Espaces de coworking modernes avec salle de réunion

Stationnement intérieur avec bornes de recharge et supports à vélos

Les travaux de construction s'échelonneront sur deux ans, pour une livraison prévue à l'été 2027.

« Evolo FLEX marque l'aboutissement d'une vision amorcée il y a plus de quinze ans : celle d'un quartier riverain exemplaire, à échelle humaine, où nature, mobilité durable et design contemporain cohabitent en harmonie. Cette nouvelle tour locative répond à un besoin croissant de flexibilité, sans compromis sur la qualité de vie. Nous sommes extrêmement fiers de lancer cette ultime phase du projet, qui s'inscrit dans la continuité de la vision amorcée avec mon père en 2010 », souligne Ilan Gewurz, Président de Proment.

« Le projet Evolo FLEX se distingue par une collaboration exemplaire avec l'arrondissement de Verdun et une volonté commune de valoriser les atouts du secteur. Un des éléments marquants de cet engagement est la servitude consentie à la Ville pour préserver le tracé d'une infrastructure de mobilité active et un écosystème naturel prisé. L'arrondissement salue la vision et l'engagement de la Corporation Proment, reflet d'un profond attachement à notre communauté et à ses valeurs », affirme Marie-Andrée Mauger, mairesse de l'arrondissement de Verdun.

Pointe-Nord : un modèle d'urbanisme durable entre ville et nature

Pointe Nord est l'un des premiers quartiers écologiques certifiés LEED AQ Or au Canada. Toitures végétales, solutions de transport durable, récupération de l'eau pluviale et recouvrement des stationnements en surface par des parcs et des cours intérieures sont quelques-unes des caractéristiques qui améliorent l'empreinte environnementale de ce quartier hors du commun.

Situé à l'extrémité nord de L'Île-des-Sœurs, Quartier Pointe-Nord permet à ses résidents de vivre dans un environnement exceptionnel au bord du fleuve, à quelques minutes du centre-ville de Montréal. D'inspiration européenne, il est constitué d'une savante combinaison de tours d'habitation, d'immeubles résidentiels de six ou sept étages, de maisons en rangée, de commerces de proximité et d'espaces verts. Stratégiquement situé, à proximité du REM et des principaux axes routiers, le quartier favorise les déplacements actifs et l'esprit de communauté.

Le quartier est actuellement occupé par environ 2 600 résidents (approximativement 1 700 unités d'habitation). Evolo FLEX représente la huitième phase du projet d'ensemble. Pointe-Nord occupe une superficie totale de 100 000 mètres carrés (1,1 million de pieds carrés) représentant une valeur totale de plus de 850 millions de dollars.

À propos de la Corporation Proment

Fondée en 1965, la Corporation Proment est un promoteur immobilier reconnu pour ses projets résidentiels innovateurs, tous situés à L'Île-des-Sœurs. Proment y a érigé plus de

5 000 copropriétés et Evolo FLEX, 22e tour en hauteur réalisée par le promoteur à L'Île-des-Soeurs. L'innovation dont Proment fait preuve en matière de conception et de qualité de la construction a été soulignée à plusieurs reprises, notamment par l'Association provinciale des constructeurs d'habitations du Québec (APCHQ) et l'Ordre des architectes du Québec qui lui ont remis de nombreux prix, dont sept mentions « Constructeur de l'année » au cours des 20 dernières années. La Corporation Proment, chef de file dans l'immobilier résidentiel écologique au Québec, a reçu la certification LEED Or pour ses projets riverains, Le Vistal 1 et 2, Evolo 1, 2 et Evolo NEX et LEED Argent pour les tours Evolo S et Evolo X.

