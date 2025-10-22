/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Première pelletée de terre du projet Evolo FLEX, la dernière tour résidentielle du quartier écologique Pointe-Nord à Verdun/

314 unités locatives à deux pas du REM

MONTRÉAL, le 22 oct. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à la première pelletée de terre du projet Evolo FLEX, un immeuble locatif haut de gamme de 27 étages qui viendra compléter le Quartier Pointe-Nord, un des rares quartiers certifiés LEED AQ Or au Canada.

Situé à deux pas de la gare du REM, ce projet d'une valeur de 150 millions de dollars s'inscrit dans la continuité d'une communauté riveraine écologique unique, qui comptera à terme près de 2 200 unités d'habitation ainsi que des commerces de proximité.

QUOI : Première pelletée de terre du projet Evolo FLEX



QUAND : Jeudi 23 octobre 2025, 11h30



OÙ : 399 Rue de la Rotonde,

Verdun (QC) H3E 0G1

Stationnement disponible via la rue Jacques-Le Ber



QUI : Madame Marie-Andrée Mauger, mairesse de l'arrondissement de Verdun

Pierre Pomerleau, Président exécutif du Conseil d'administration de Pomerleau

Monsieur Ilan Gewurz, vice-président exécutif, Corporation Proment

Monsieur Jean-Pierre Bart et Monsieur Pierre Mierski, architectes du projet

