INVITATION AUX MÉDIAS - Première pelletée de terre du projet Evolo FLEX, la dernière tour résidentielle du quartier écologique Pointe-Nord à Verdun
Nouvelles fournies parCorporation Proment
21 oct, 2025, 10:30 ET
314 unités locatives à deux pas du REM
MONTRÉAL, le 21 oct. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à la première pelletée de terre du projet Evolo FLEX, un immeuble locatif haut de gamme de 27 étages qui viendra compléter le Quartier Pointe-Nord, un des rares quartiers certifiés LEED AQ Or au Canada.
Situé à deux pas de la gare du REM, ce projet d'une valeur de 150 millions de dollars s'inscrit dans la continuité d'une communauté riveraine écologique unique, qui comptera à terme près de 2 200 unités d'habitation ainsi que des commerces de proximité.
|
QUOI :
|
Première pelletée de terre du projet Evolo FLEX
|
|
|
QUAND :
|
Jeudi 23 octobre 2025, 11h30
|
|
|
OÙ :
|
399 Rue de la Rotonde,
|
|
Verdun (QC) H3E 0G1
|
|
Stationnement disponible via la rue Jacques-Le Ber
|
|
|
QUI :
|
Madame Marie-Andrée Mauger, mairesse de l'arrondissement de Verdun
|
|
Pierre Pomerleau, Président, Pomerleau
|
|
Monsieur Ilan Gewurz, vice-président exécutif, Corporation Proment
|
|
Monsieur Jean-Pierre Bart et Monsieur Pierre Mierski, architectes du projet
SVP confirmer votre présence à Justin Meloche : [email protected]
SOURCE Corporation Proment
Informations : Justin Meloche, [email protected], 514-995-9704
Partager cet article