Prolongement de la voie de virage à gauche du boulevard Sainte-Anne (route 138) à l'approche de la Côte de l'Église, à Boischatel

QUÉBEC, le 18 sept. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population qu'il prolongera la voie de virage à gauche située sur le boulevard Sainte-Anne (route 138), en direction est, à l'approche de la Côte de l'Église, à Boischatel.

Les travaux commenceront dans la semaine du 22 septembre et s'échelonneront sur environ cinq semaines. Ils visent à améliorer la fluidité de la circulation ainsi que la sécurité des usagers dans ce secteur.

Entraves et gestion de la circulation

Dans la semaine du 22 septembre jusqu'à la fin octobre

Boulevard Sainte-Anne (route 138), en direction est, à la hauteur de la Côte de l'Église :

Fermeture de la voie de virage à gauche menant vers la Côte de l'Église, en tout temps; le détour s'effectuera via la route 138, en direction est, le demi-tour le plus près et vers la route 138 en direction ouest;

Maintien de deux voies déviées et rétrécies, en direction est, la plupart du temps; Occasionnellement, une entrave de courte durée d'une voie sur deux pourra être mise en place, en dehors des heures de pointe, lors de certaines opérations;

Limite de vitesse réduite à 80 km/h dans la zone de travaux.

Ces entraves pourraient créer des ralentissements et de la congestion, notamment à l'heure de pointe du soir.

Le respect de la signalisation en place est essentiel afin d'assurer votre sécurité et celle des travailleurs. Les usagers de la route sont invités à consulter le Québec 511 avant de prendre la route afin de connaître l'ensemble des entraves à la circulation.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

