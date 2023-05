Prolongement de l'autoroute 19 entre Laval et Bois-des-Filion - Les premiers travaux de construction du nouveau pont Athanase-David débuteront à la mi-mai

MONTRÉAL, le 2 mai 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, informe la population qu'une nouvelle étape s'amorce dans la réalisation du projet de prolongement de l'autoroute 19, entre Laval et Bois-des-Filion. D'importants travaux visant la construction du nouveau pont à l'est du pont Athanase-David, au-dessus de la rivière des Mille Îles, débuteront dès la mi-mai.

Rappelons qu'une nouvelle structure sera construite à l'est du pont existant. Le pont actuel fera également l'objet d'une réfection dans le cadre du projet. À terme, les deux ponts offriront trois voies de circulation ainsi qu'une voie réservée pour le transport collectif, le covoiturage et les véhicules électriques, et ce, pour chaque direction.

Séance d'information publique le 10 mai à 19 h à Bois-des-Filion

Une séance d'information publique sur le projet et les interventions à venir dans le secteur de Laval et de Bois-des-Filion est organisée le mercredi 10 mai prochain, à 19 h, au Chalet des citoyens à Bois-des-Filion. Les citoyens intéressés peuvent s'inscrire à l'événement sur la page Web du projet.

Citations

« Les gens de la Rive-Nord et de Laval ont hâte de voir le prolongement de l'A-19 se concrétiser, et avec le début des travaux pour le nouveau pont Athanase-David, c'est une étape concrète que nous franchissons dans la réalisation de ce projet majeur pour la région. Grâce à ce nouveau pont et aux voies réservées au transport en commun, on augmente la fluidité de la circulation automobile et on réduit les temps de trajet dans cette région en pleine croissance. »

Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement continue de travailler avec celui du Québec pour mener à bien de nombreux projets d'infrastructure importants pour les Québécois. On salue le fait d'inclure dans ce projet une voie réservée dans chaque direction pour le transport collectif, le covoiturage et les véhicules électriques. »

Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec

« Le début des travaux du nouveau pont Athanase-David confirme l'engagement de notre gouvernement à aller de l'avant avec ce projet prometteur pour la mobilité entre Laval et la Rive-Nord de Montréal. Le prolongement de l'autoroute 19, très attendu par les usagers, accorde une plus grande place au transport collectif et actif, tout en améliorant la fluidité des déplacements. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Les projets de réfection de l'autoroute 19 et la construction du nouveau pont Athanase-David sont une excellente nouvelle pour Laval. Nous continuons de démontrer notre détermination à améliorer la mobilité dans la région en livrant cette infrastructure routière, attendue depuis des décennies. Je veux souligner le travail des équipes à l'œuvre. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie et ministre responsable de la région de Laval

« En allant de l'avant avec le début des travaux pour la construction du nouveau pont Athanase-David, nous concrétisons notre engagement d'améliorer la circulation pour le parachèvement de l'autoroute 19. À titre de député de Blainville, je suis très fier de faire partie de ce gouvernement pour la réalisation de ce projet, qui permettra de soutenir la vitalité économique, de réduire la congestion routière et de donner une plus belle qualité de vie aux citoyennes et citoyens de ma région. À terme, cet axe routier représente un pas important vers la mobilité durable en multipliant les différentes options de déplacement afin de rendre plus favorable l'utilisation du transport collectif. »

Mario Laframboise, député de Blainville et président du caucus du gouvernement

Faits saillants

Le prolongement de l'autoroute 19 est réalisé entre les boulevards Saint-Martin Est, à Laval , et Industriel, à Bois-des-Filion . Aménagé dans l'axe actuel de la route 335, le projet, qui s'étend sur 11,8 km, consiste à construire une autoroute à deux chaussées de trois voies dans chaque direction. Il vise à améliorer la mobilité des usagers de la route du secteur par des interventions accordant une place importante au transport collectif, au covoiturage et aux véhicules électriques. Une piste polyvalente pour les cyclistes, les piétons, les véhicules hors route ainsi que les véhicules agricoles sera aussi aménagée sur le pont.

, et Industriel, à . Aménagé dans l'axe actuel de la route 335, le projet, qui s'étend sur 11,8 km, consiste à construire une autoroute à deux chaussées de trois voies dans chaque direction. Il vise à améliorer la mobilité des usagers de la route du secteur par des interventions accordant une place importante au transport collectif, au covoiturage et aux véhicules électriques. Une piste polyvalente pour les cyclistes, les piétons, les véhicules hors route ainsi que les véhicules agricoles sera aussi aménagée sur le pont. Le projet est réalisé en six lots distincts. Un premier lot de travaux, la construction de l'échangeur Saint-Saëns, s'est amorcé à l'automne 2021 et s'échelonnera jusqu'en 2023. La construction du nouveau pont à l'est du pont Athanase-David constitue le deuxième lot de travaux. La conception des autres lots se poursuit en parallèle.

s'échelonnera jusqu'en 2023. La construction du nouveau pont à l'est du pont Athanase-David constitue le deuxième lot de travaux. La conception des autres lots se poursuit en parallèle. La mise en service du prolongement de l'autoroute est prévue pour la fin 2027.

Le prolongement de l'autoroute 19 représente un investissement de 899,4 M$, dont 260,4 M$ financés par le gouvernement du Canada .

Liens connexes

Prolongement de l'autoroute 19 entre Laval et Bois-des-Filion

Carte des interventions du projet

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Source : Maxime Roy, Directeur des communications, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 989-6037; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724