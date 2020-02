Prolongation du REM pour connecter l'Aéroport international Montréal-Trudeau à la gare de train VIA de Dorval

MONTRÉAL, le 5 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Depuis plusieurs mois, la mobilité durable est devenue un enjeu incontournable intimement lié à la prospérité du Québec. Pour le CPQ (Conseil du patronat du Québec), il s'agit d'une problématique complexe qui demande une attention particulière de la part de l'ensemble des gouvernements que ce soit par le biais de l'adoption de politiques publiques que dans l'investissement dans le développement d'infrastructures structurantes.

Dans une lettre envoyée aux premiers ministres Justin P. Trudeau et François Legault, des membres du comité consultatif communautaire de l'Aéroport de Montréal (ADM), dont M. Yves-Thomas Dorval fait partie, les interpellent afin de trouver des solutions à un enjeu majeur dans le cadre des travaux de modernisation du réseau de transport pour une mobilité plus durable dans la métropole. Selon le comité, il manque un élément déterminant pour faciliter la fluidité du transport des personnes permettant d'atteindre une intermodalité optimale : il faut prolonger le Réseau express métropolitain (REM) pour connecter l'ADM à la gare de train VIA de Dorval pour ainsi créer un pôle intermodal entre le transport routier, ferroviaire et aérien. Comme les deux endroits sont situés à une distance de moins d'un kilomètre à vol d'oiseau, il s'agit d'un ajout relativement mineur au tracé actuel, mais les répercussions positives seraient importantes autant sur le plan économique que social et environnemental.

« Nous tenons à saluer le fait que de nombreux projets liés à la mobilité sont en cours de réalisation et vont permettre de pallier un manque d'infrastructure qui faisait grandement défaut à une métropole du calibre de Montréal. Toutefois, nous sommes convaincus que l'ajout de cette connexion s'inscrit dans la logique de mobilité durable permettant d'améliorer la compétitivité du Québec tout en poursuivant les objectifs de la lutte aux changements climatiques », affirme Yves-Thomas Dorval, président et chef de la direction du CPQ.

Pour consulter la lettre, cliquez ici.

