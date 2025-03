OTTAWA, ON, le 19 mars 2025 /CNW/ - Suite à l'annonce de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de la Culture et de l'Identité canadiennes, Parcs Canada et lieutenant du Québec, la Commission sur l'avenir du sport au Canada est ravie que son mandat et ses activités soient prolongés jusqu'en mars 2026. Cette prolongation permettra à la Commission de remplir sa mission, à savoir élaborer des recommandations concrètes qui entraîneront des changements significatifs et durables pour tous Canadiens et Canadiennes et le sport canadien.

La prolongation du mandat de la Commission garantit que du temps supplémentaire sera consacré à un dialogue constructif et à l'élaboration de recommandations sur la sécurité dans le sport et le système sportif au Canada. Grâce à ces mesures, la Commission peut continuer à formuler des recommandations contribuant à promouvoir un système sportif sûr, inclusif et répondant aux besoins de tous les Canadiens et Canadiennes.

La publication du rapport préliminaire et le Sommet national pour délibérer sur les conclusions et les recommandations du rapport auront donc lieu au début de l'automne 2025. De plus amples renseignements à cet effet, ainsi que sur le portail public de soumission en ligne, le sondage public en ligne, le rapport préliminaire et le rapport final suivront sous peu.

« La Commission a reçu de nombreux témoignages à ce jour, et nous nous réjouissons du grand intérêt porté par le public canadien qui participe à nos activités. Cet intérêt confirme davantage l'importance du travail de la Commission. La prolongation du mandat de la Commission nous permettra de poursuivre le dialogue constructif nécessaire à l'élaboration de recommandations solides et bien informées en vue de rendre le système sportif plus sûr et plus performant au Canada ».

-- Lise Maisonneuve, commissaire, Commission sur l'avenir du sport au Canada

