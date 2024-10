Aujourd'hui, la Commission sur l'avenir du sport au Canada annonce le calendrier de ses consultations pancanadiennes. Ces consultations visent à recueillir des renseignements et des points de vue diversifiés de Canadiens et Canadiennes sur la sécurité dans le sport et le système sportif au Canada.

OTTAWA, ON, le 24 oct. 2024 /CNW/ - La Commission sur l'avenir du sport au Canada annonce aujourd'hui le calendrier de ses consultations pancanadiennes. Ces consultations visent à recueillir des renseignements et des points de vue diversifiés de Canadiens et Canadiennes sur la sécurité dans le sport et le système sportif au Canada.

Dans le cadre de son mandat, la Commission souhaite s'informer auprès de l'ensemble des Canadiens et Canadiennes, y compris les victimes et les survivants de mauvais traitements dans le sport, ainsi que les experts en la matière, les universitaires, les défenseurs, les parties prenantes, les participants et participantes au sport (notamment les athlètes, les parents, les entraîneurs, les administrateurs et les autres membres du personnel de soutien), et le public canadien en ce qui concerne leur expérience dans le domaine du sport.

Calendrier des consultations :

Toronto , Ontario : 31 octobre et 1 er novembre 2024

, Ontario : 31 octobre et 1 novembre 2024 Regina, Saskatchewan : du 12 au 15 novembre 2024

Québec, Québec : 18 et 19 novembre 2024

Montréal, Québec : du 20 au 22 novembre 2024

Winnipeg , Manitoba : 25 et 26 novembre 2024

, Manitoba : 25 et 26 novembre 2024 Calgary , Alberta : du 27 au 29 novembre 2024

, Alberta : du 27 au 29 novembre 2024 Victoria , Colombie-Britannique : 2 et 3 décembre 2024

, Colombie-Britannique : 2 et 3 décembre 2024 Vancouver , Colombie-Britannique : du 4 au 6 décembre 2024

, Colombie-Britannique : du 4 au 6 décembre 2024 Halifax , Nouvelle-Écosse : du 10 au 13 décembre 2024

Si des participants souhaitent rencontrer la Commission, ils peuvent s'inscrire en utilisant le portail de soumission en ligne de la Commission. Les participants peuvent sélectionner l'option « S'entretenir avec la Commission » et indiquer dans leur formulaire qu'ils souhaitent rencontrer la Commission en personne lors de son passage dans leur ville. Nous encourageons tous les participants intéressés à nous contacter le plus tôt possible, car les places sont limitées.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web de la Commission.

Citations

« Comme le sport fait partie de la vie de la majorité d'entre nous, la Commission sur l'avenir du sport au Canada est intéressée à parler directement avec les Canadiens et les Canadiennes à travers le pays, y compris à l'échelle locale, afin de recueillir davantage de renseignements et de perspectives sur leur expérience dans le domaine du sport. »

- Lise Maisonneuve, commissaire, Commission sur l'avenir du sport au Canada

