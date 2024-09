Aujourd'hui, la Commission sur l'avenir du sport au Canada lance un portail public de soumission en ligne afin de recueillir des commentaires de tous les Canadiens et Canadiennes pour trouver des moyens d'améliorer la sécurité dans le sport et le système sportif au Canada dans son ensemble.

OTTAWA, ON, le 10 sept. 2024 /CNW/ - La Commission sur l'avenir du sport au Canada lance aujourd'hui un portail public de soumission en ligne afin de recueillir des commentaires d'athlètes, parents, entraîneurs, corps d'arbitrage, administrateurs, universitaires, victimes et survivants de mauvais traitements dans le sport et d'autres personnes pour trouver des moyens d'améliorer la sécurité dans le sport et le système sportif au Canada dans son ensemble.

Le portail est maintenant ouvert. Les Canadiens et Canadiennes sont encouragés à faire part de leurs expériences et de leurs points de vue à la Commission.

Dirigée par l'ancienne juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario, Lise Maisonneuve, la Commission a été créée en mai 2024. Au cours des prochains mois, la Commission cherchera à obtenir des commentaires pour mettre en lumière les expériences, les causes et l'incidence des comportements inappropriés et des mauvais traitements dans le sport. La Commission déterminera comment améliorer le système sportif au Canada en examinant, y compris, mais sans s'y limiter, les questions liées à la politique, aux structures de financement, à la gouvernance, à la reddition de compte, à la responsabilité, à l'harmonisation des systèmes, aux conflits d'intérêts, à la culture et aux considérations d'ordre juridique.

Le site web de la Commission contient des informations supplémentaires sur la Commission, son mandat et ses activités.

Citations

« La Commission sur l'avenir du sport au Canada recommandera ultimement des mesures visant à assurer la sécurité dans le sport et à améliorer le système sportif au Canada. Tous les Canadiens et Canadiennes sont invités à nous faire part de leurs expériences sportives et de leurs points de vue personnels. Nous rencontrerons des membres de la communauté sportive, notamment des victimes et des survivants et survivantes de mauvais traitements dans le sport, des athlètes, des entraîneurs, des parents et des administrateurs, ainsi que des universitaires et des défenseurs. Nous nous engageons à formuler des recommandations rigoureuses et bien éclairées pour façonner et améliorer un système sportif canadien plus sûr. »

- Lise Maisonneuve, commissaire, Commission sur l'avenir du sport au Canada

