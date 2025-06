Prolongation du Grand Prix de Formule 1 du Canada jusqu'en 2035 : une excellente nouvelle pour l'hôtellerie et pour Montréal

MONTRÉAL, le 17 juin 2025 /CNW/ - L'Association hôtelière du Grand Montréal (AHGM) se réjouit de l'annonce de la prolongation du Formula 1 Pirelli Grand Prix du Canada jusqu'en 2035. Cette entente confirme l'importance stratégique de l'événement pour le rayonnement international de Montréal et la vitalité de son industrie touristique.

« Le Grand Prix, c'est bien plus qu'une course : c'est une vitrine exceptionnelle pour notre ville, un moteur économique majeur et un moment clé pour l'industrie hôtelière, souligne Dominique Villeneuve, présidente-directrice générale de l'AHGM. Chaque année, c'est le week-end le plus achalandé dans les hôtels, avec des taux d'occupation qui dépassent les 90 % et plus de 12 000 travailleuses et travailleurs mobilisés dans les hôtels montréalais. »

La prolongation de l'entente jusqu'en 2035 permettra de maintenir ces retombées économiques positives à long terme, en générant des emplois, en consolidant l'attractivité de Montréal comme destination d'envergure et en donnant le coup d'envoi à la saison estivale un peu plus tôt en 2026.

Enfin, l'AHGM tient à saluer la collaboration exemplaire entre les différents partenaires publics et privés qui ont permis de conclure cette entente structurante, au bénéfice de toute la métropole et de l'ensemble de l'écosystème touristique.

