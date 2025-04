Projet Sainte-Catherine Ouest : L'Association hôtelière du Grand Montréal salue le réaménagement

MONTRÉAL, le 10 avril 2025 /CNW/ - L'Association hôtelière du Grand Montréal (AHGM) accueille favorablement les ajustements annoncés par la Ville de Montréal au projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest, notamment le maintien de la circulation automobile sur l'ensemble de l'artère. Ces modifications témoignent d'une écoute des préoccupations des commerçants et des hôteliers du secteur, portées par l'AHGM et Montréal centre-ville.

« Nous saluons l'ouverture de la Ville de Montréal pour trouver un équilibre entre l'accessibilité, la fluidité de la circulation et la revitalisation de cette artère emblématique. Le maintien de la circulation automobile permettra de préserver une accessibilité essentielle pour les clients et les opérations des hôtels situés sur et autour de la rue Sainte-Catherine », affirme Dominique Villeneuve, présidente-directrice générale de l'AHGM.

L'AHGM salue également l'approche progressive proposée, qui permettra de mieux mesurer les impacts réels du projet sur la vitalité commerciale et touristique du centre-ville, tout en assurant une meilleure cohabitation entre les différents usagers.

À propos de l'AHGM

Fondée en 1949, l'Association hôtelière du Grand Montréal est la porte-parole de l'industrie hôtelière du Grand Montréal. Avec dans ses rangs une centaine d'établissements hôteliers totalisant près de 19 000 chambres, elle soutient, représente, valorise et mobilise les acteurs.trices de son industrie dans une perspective de développement durable.

SOURCE Association hôtelière du Grand Montréal (AHGM)

Contact média: Jean-Maxime St-Hilaire, Flanagan Relations publiques, 438 492-3811, [email protected]