Entente de principe adoptée au Reine Elizabeth : une résolution attendue pour l'industrie hôtelière

MONTRÉAL, le 12 mai 2025 /CNW/ - L'Association hôtelière du Grand Montréal se réjouit de l'adoption de l'entente de principe entre les salarié•es et la direction de l'hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth.

« Nous saluons cette avancée significative, qui permet enfin de tourner la page sur un conflit de travail ayant perduré bien au-delà de ce que l'industrie aurait souhaité. Ce dénouement représente une étape importante pour la stabilité de l'établissement, la qualité de l'expérience client et, plus largement, pour l'image de l'industrie hôtelière montréalaise. Nous espérons maintenant un retour à la normale qui bénéficiera tant aux équipes sur le terrain qu'aux visiteurs d'ici et d'ailleurs. » souligne Dominique Villeneuve, présidente-directrice générale de l'Association.

À propos de l'AHGM

Fondée en 1949, l'Association hôtelière du Grand Montréal est la porte-parole de l'industrie hôtelière du Grand Montréal. Avec dans ses rangs une centaine d'établissements hôteliers totalisant près de 19 000 chambres, elle soutient, représente, valorise et mobilise les acteurs.trices de son industrie dans une perspective de développement durable.

Site web| LinkedIn | Facebook

SOURCE Association hôtelière du Grand Montréal (AHGM)

Contact média : Steve Flanagan, Flanagan Relations publiques, [email protected], 514-916-2512