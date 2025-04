Négociation d'une nouvelle convention collective depuis bientôt un an - L'Association hôtelière du Grand Montréal appelle la CSN à cesser les surenchères et à s'engager pleinement dans une démarche de compromis dans le cadre de ses négociations avec Le Reine Elizabeth

MONTRÉAL, le 22 avril 2025 /CNW/ - L'Association hôtelière du Grand Montréal (AHGM) invite publiquement les représentants syndicaux du Fairmont Le Reine Elizabeth à cesser d'étirer inutilement le conflit de travail qui s'éternise depuis maintenant près d'un an, au détriment des employés, de l'établissement et de l'ensemble de l'industrie touristique montréalaise.

Malgré de nombreuses propositions de la part de l'employeur, dont la plus récente allant au-delà des demandes formulées dans le cadre de la négociation coordonnée et surpassant les ententes conclues dans plus de 20 autres hôtels du Québec, aucune résolution n'a encore été acceptée. Ce blocage nuit gravement au bon fonctionnement de l'hôtel et entraîne des répercussions économiques majeures pour Montréal, à l'aube d'une saison touristique cruciale.

« Fairmont Le Reine Elizabeth est un fleuron de l'industrie hôtelière montréalaise. C'est le plus grand hôtel au Québec et un acteur essentiel pour l'attractivité et l'économie de Montréal », a déclaré Dominique Villeneuve, présidente-directrice générale de l'AHGM. « Nous ne comprenons pas l'entêtement du syndicat à faire durer inutilement le conflit de travail alors que l'offre sur la table propose les meilleures conditions de travail de l'industrie. »

Les employés du Fairmont Le Reine Elizabeth bénéficient déjà des conditions salariales les plus avantageuses de l'industrie hôtelière au Québec. À titre d'exemple, le taux horaire de base actuel pour les préposés aux chambres est de 28,26 $/heure. Comparativement, l'échelle salariale provinciale pour ce poste est en moyenne entre 19 $/heure et 21 $/heure. À la signature de l'accord sur la table, les préposées aux chambres du Fairmont Le Reine Elizabeth recevront 31,09 $/heure pour l'année en cours.

« Nous appelons aujourd'hui le syndicat à cesser les surenchères et à s'engager pleinement dans une démarche de compromis. », ajoute Mme Villeneuve.

De son côté, l'hôtel réaffirme sa volonté d'en arriver à une entente : « Nous avons multiplié les efforts, retiré plusieurs de nos demandes et accepté des compromis importants. Nous voulons aller de l'avant, mais il faut une volonté réciproque pour sortir de l'impasse. Nous restons déterminés à trouver une solution respectant les intérêts légitimes, tant des employés que ceux nécessaires pour assurer la pérennité de l'établissement. », affirme David Connor, vice-président des hôtels Fairmont de l'est du Canada et directeur général du Fairmont Le Reine Elizabeth.

L'AHGM réitère sa volonté de voir les négociations se conclure dans les meilleurs délais, dans l'intérêt des employés, de l'hôtel, de l'industrie touristique montréalaise et de l'économie de la métropole.

