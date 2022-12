Prolongation du délai de grève chez Bombardier

MONTRÉAL, le 5 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Les négociations se poursuivent toujours chez Bombardier au lendemain du rejet de l'entente de principe par les membres du syndicat.

Afin de maximiser les chances d'en venir à une entente sans conflit, les membres du comité de négociation du syndicat Unifor ont accepté, lundi soir, de repousser le délai de grève pour une période de 48 heures, soit jusqu'au 7 décembre 2022 à 23h59.

Le syndicat n'émettra pas de commentaire d'ici l'expiration du délai.

