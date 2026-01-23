Ensablement au port de L'Île-d'Entrée - Les différents intervenants sont mobilisés pour assurer la continuité du service maritime

QUÉBEC, le 23 janv. 2026 /CNW/ - Le Comité consultatif régional (CCR) de la traverse de L'Île-d'Entrée a tenu une rencontre extraordinaire, hier, le 22 janvier, pour faire le point sur la situation de l'ensablement au port de L'Île-d'Entrée et se coordonner pour assurer la continuité des services aux insulaires.

Dimanche dernier, Pêches et Océan Canada (MPO) a réalisé une nouvelle bathymétrie afin d'avoir des données précises dans le but de planifier un dragage d'urgence. La météo ne permet pas pour le moment le déploiement des équipements requis pour effectuer une intervention sécuritaire. Dès que les conditions météorologiques le permettront, l'opération de dragage pourra être effectuée. La météo annoncée semble plus clémente dans les premiers jours du mois de février.

Outre l'opération de dragage requise, des traversées pour les véhicules de carburant sont déjà planifiées ainsi que pour le ramassage des matières résiduelles au besoin.

La STQ et ses différents partenaires demeurent en communication étroite et assureront le suivi auprès des résidents de L'Île-d'Entrée au fur et à mesure que la situation évolue.

Le service maritime est toujours offert, mais l'horaire est susceptible de changer à tout moment, selon la météo et la marée.

Rappelons qu'en novembre dernier, le MPO a réalisé un dragage au port de L'Île-d'Entrée et les résultats de la bathymétrie subséquente étaient conformes pour les opérations du NM Ivan-Quinn.

Malheureusement, les conditions météorologiques des derniers mois ont été difficiles aux Îles-de-la-Madeleine, dont de forts vents. Cela a eu pour conséquence l'ensablement du port et de compliquer la navigation.

