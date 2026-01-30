Mise à jour de la billetterie en ligne par le fournisseur de service - Gratuité pour les piétons et les passagers d'un véhicule à la traverse de Sorel-Tracy en février

QUÉBEC, le 30 janv. 2026 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) avise la clientèle de la traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola que la billetterie en ligne est indisponible actuellement en raison d'une mise à jour par le fournisseur de service informatique. Cela a pour conséquence d'empêcher l'achat et le renouvellement du laisser-passer mensuel en ligne.

Dans l'objectif d'offrir une expérience optimale à sa clientèle dans les circonstances, la STQ a pris la décision d'offrir la gratuité aux piétons et aux passagers d'un véhicule pour tout le mois de février.

Pour de plus amples renseignements sur les tarifs : traversiers.com

