Maintenance mécanique sur le NM Alexandrina-Chalifoux - Service à un navire dès le 19 janvier

QUÉBEC, le 14 janv. 2026 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) avise la clientèle de la traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola que le service sera assuré par un seul navire à compter du 19 janvier 2026 en raison d'un entretien requis sur les moteurs du NM Alexandrina-Chalifoux.

L'intervention sera réalisée à l'Atelier de réparation navale de la STQ à Québec pour une période estimée de six semaines.

La reprise du service habituel à deux navires devrait reprendre au début du mois de mars, lorsque NM Alexandrina-Chalifoux sera de retour à la traverse de Sorel-Tracy.

Modification de l'horaire de la traverse

Le service à un navire permettra un départ de chaque rive à l'heure seulement.

Les départs de Sorel-Tracy vers Saint-Ignace-de-Loyola seront à la demie de l'heure.

Les départs de Saint-Ignace-de-Loyola vers Sorel-Tracy seront à l'heure juste.

Pour de plus amples renseignements sur l'horaire, la STQ invite la clientèle à consulter le traversiers.com.

Mesures incitatives pour la clientèle

Afin de faciliter les déplacements de la clientèle pendant cette période, la STQ met en place des mesures incitatives pour favoriser la mobilité durable et atténuer l'engorgement de la traverse de véhicules :

50% de rabais sur le laissez-passer mensuel, piéton et cycliste;

50 % de rabais sur le billet piéton et cycliste;

50% de rabais sur le tarif de covoiturage;

50% de rabais pour les transporteurs routiers entre 20 h et 5 h 30.

Des nouvelles du NM Catherine-Legardeur

À l'automne 2025, l'inspection des parties immergée du navire a révélé un bris à une hélice de propulsion, ce qui retarde son retour en service. L'approvisionnement d'une nouvelle hélice certifiée prendra plusieurs mois.

Lorsque la pièce sera reçue, une courte intervention en cale sèche sera requise pour son installation. Le NM Catherine-Legardeur reviendra alors comme navire de relève à la traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola.

SOURCE Société des traversiers du Québec

Source : Bruno Verreault, Conseiller en communication, Société des traversiers du Québec, Téléphone : 1 877 787-7483, poste 71026, Cellulaire : 418 953-2521, [email protected], Traversiers.com